शादी के खास दिन हर दुल्हन चाहती है कि उसका ब्राइडल लुक सिर से लेकर पैरों तक बेहद खूबसूरत नजर आए। ऐसे में हाथों की मेहंदी के साथ पैरों की मेहंदी मददगार साबित हो सकती है। अगर आपकी भी जल्द शादी होने वाली है और आप अपने पैरों को खूबसूरत अंदाज में सजाना चाहती हैं, तो यहां आपके लिए फुट मेहंदी के ये 7 शानदार डिजाइन्स लेकर आए हैं। इन डिजाइन्स में ट्रेडिशनल बेल-बूटों से लेकर फ्लोरल पैटर्न, मंडला आर्ट और बारीक जालीदार डिजाइन तक कई खूबसूरत स्टाइल शामिल हैं। देखिए सुंदर फुट मेहंदी डिजाइन
मंडला मेहंदी डिजाइन इन दिनों बहुत ज्यादा पसंद की जाती है। फोटो में दिया मेहंदी डिजाइन दुल्हन के पैरों में काफी सुंदर लगता है। इस डिजाइन में बना मोर काफी सुंदर लगता है।
सर्कल मेहंदी डिजाइन दिखने में काफी सुंदर लगता है। ये हर कोई पसंद करता है। अगर आप मिनिमल मेहंदी लगवाना चाहती हैं तो इस तरह के डिजाइन को चुनें।
आजकल इस तरह के डिजाइन को खूब पसंद किया जा रहा है। इस डिजाइन में वी शेप बनाते हुए काफी सुंदर तरीके से भरा है।
अगर आप पैरों में बहुत ज्यादा मेहंदी नहीं लगवाना चाहती हैं तो इस तरह के डिजाइन को चुनें। इस डिजाइन में उंगलियों के पास पूरी तरह से भरा हुआ है लेकिन बैक पर काफी सोबर और सिंपल डिजाइन है।
पैरों के एंकल पर काफी सुंदर बेल डिजाइन बना है, जो पायल की तरह बना हुआ है। इस डिजाइन में गैप भी है और स्पेस को सुंदर तरीके से भरा हुआ है।
अगर कम मेहंदी लगवानी है लेकिन चाहती हैं कि डिजाइन सुंदर हो तो इस तरह के पैटर्न को चुनें। ये काफी अच्छा डिजाइन है जो रचने के बाद काफी सुंदर दिखता है।
भरा हुआ फुट मेहंदी डिजाइन दुल्हन के पैरों को बेहद खूबसूरत और रॉयल लुक देता है। इस डिजाइन में दिए घने और बारीक पैटर्न पैरों को आकर्षक बनाते हैं और ब्राइडल फुटवियर के साथ खूब जंचते हैं।