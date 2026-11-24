दुल्हन के लिए सुंदर मेहंदी डिजाइन

शादी के खास दिन हर दुल्हन चाहती है कि उसका ब्राइडल लुक सिर से लेकर पैरों तक बेहद खूबसूरत नजर आए। ऐसे में हाथों की मेहंदी के साथ पैरों की मेहंदी मददगार साबित हो सकती है। अगर आपकी भी जल्द शादी होने वाली है और आप अपने पैरों को खूबसूरत अंदाज में सजाना चाहती हैं, तो यहां आपके लिए फुट मेहंदी के ये 7 शानदार डिजाइन्स लेकर आए हैं। इन डिजाइन्स में ट्रेडिशनल बेल-बूटों से लेकर फ्लोरल पैटर्न, मंडला आर्ट और बारीक जालीदार डिजाइन तक कई खूबसूरत स्टाइल शामिल हैं। देखिए सुंदर फुट मेहंदी डिजाइन