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पके आम को धोने का सही तरीका है 7 स्टेप, बाजार से लाएं तो जरूर फॉलो करें

How to clean and eat mango: पके आम को घर लेकर आएं हैं तो उसे खाने से पहले ये 7 स्टेप जरूर फॉलो करें। इससे आम का ना केवल हीट कम होगा बल्कि छिलके पर जमा गंदगी और केमिकल भी आसानी से साफ हो सकेंगे। जानें क्या हैं वो 7 स्टेप….

AparajitaApr 17, 2026 01:33 pm IST
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आम धोने का तरीका

आम के शौकीनों के लिए खुशखबरी है। मार्केट में पीले-रसीले आमों की बहार आ गई है। लेकिन इन आमों को खरीदते समय सावधानी जरूर रखें क्योंकि ज्यादातर जगहों पर केमिकल से पके आम मिल रहे हैं। ऐसे में सही और नेचुरल तरीके से पके आम ही खरीदें। लेकिन इन आमों को खरीदने के साथ ही एक और सावधानी की जरूरत है, वो है इनकी सफाई। आम को खाने से पहले सही तरीके से धोकर खाएं और इन 7 स्टेप को जरूर फॉलो करें।

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आम को सही तरीके से धोना क्यों जरूरी?

वैसे तो केमिकल से पके आम शरीर के लिए हार्मफुल होते हैं और इन्हें ना खाना ही बेहतर है। लेकिन अगर आपने नेचुरल पके आमों को भी खरीदा है तो उन्हें सही तरह से धोकर और भिगोकर ही खाएं। जिससे किसी भी गंदगी और केमिकल एक्सपोजर से खुद को बचा सकें।

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पहले धोएं

मार्केट से आम को लाने के बाद अच्छी तरह से बहते पानी के नीचे धोएं। धोते वक्त इसे हल्के हाथ से रगड़ दें। जिससे ऊपर लगी धूल-मिट्टी और गंदगी निकाल जाए। साथ ही अगर कुछ अंश कार्बाइड के हों तो वो भी साफ हो जाएं।

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30 मिनट भिगोएं

आम को करीब आधे घंटे 30 मिनट के लिए भिगो दें। पानी में करीब एक चम्मच नमक और एक चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा डाल दें। फिर इस पानी में आम को भिगोएं। ऐसा करने से आम में मौजूद हीट बाहर निकलती है और साथ ही केमिकल के पार्टिकल जो छिलकों पर होते हैं उन्हें हटाने में मदद मिलती है।

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फ्रिज में रखें

मार्केट से लाने के बाद आम को इस तरह से धोकर और भिगोकर उसके बाद फ्रिज में रखें। ऐसा करने से किसी भी तरह का केमिकल आपके फ्रिज के सरफेस तक नहीं पहुंचता और बाकी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सेफ रहती हैं।

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फ्रिज से निकालकर धोएं

अब जब आम खाना हो तो फ्रिज से निकालकर एक बार फिर से धो लें।

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छिलका उतारने के बाद चाकू जरूर धोएं

एक बार आम के छिलके को जब उतार दें तो हाथों और चाकू को धो लें। जिससे किसी भी तरह का केमिकल या गंदगी ना रह जाए। क्योंकि ज्यादातर बचे हुए केमिकल और गंदगी छिलके की सतह पर ही होते हैं। इसलिए काटने से पहले हाथ और चाकू धोने से वो अंदर की सतह पर नहीं पहुंचते हैं।

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अब खाएं

इन प्रोसेस को पूरा करने के बाद ही आम खाएं। पढ़ने में ये काफी लंबा लग सकता है लेकिन आम को खाने से पहले धोने के ये प्रोसेस बहुत जल्दी पूरे हो जाते हैं और हर किसी को इसका ध्यान रखना चाहिए।

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