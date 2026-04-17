पके आम को धोने का सही तरीका है 7 स्टेप, बाजार से लाएं तो जरूर फॉलो करें

आम धोने का तरीका

आम के शौकीनों के लिए खुशखबरी है। मार्केट में पीले-रसीले आमों की बहार आ गई है। लेकिन इन आमों को खरीदते समय सावधानी जरूर रखें क्योंकि ज्यादातर जगहों पर केमिकल से पके आम मिल रहे हैं। ऐसे में सही और नेचुरल तरीके से पके आम ही खरीदें। लेकिन इन आमों को खरीदने के साथ ही एक और सावधानी की जरूरत है, वो है इनकी सफाई। आम को खाने से पहले सही तरीके से धोकर खाएं और इन 7 स्टेप को जरूर फॉलो करें।