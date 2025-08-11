किसी भी डिश को शाही बना देते हैं ये 7 मसाले, चेक कीजिए आपके पास हैं या नहीं

जावित्री

जावित्री काफी महंगी आती है। इसके एक टुकड़े से ही आपकी किसी भी डिश का स्वाद बदल सकता है। यह नमकीन के साथ मिठाइयों में भी पड़ती है और इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। ग्रेवी तैयार करते वक्त अगर टमाटर के साथ इलायची और जावित्री पीस ली जाए तो खाना अल्टीमेट बनेगा। आप छोले, पनीर और दम जैसी डिशेज में एक बार ट्राई करके देख सकते हैं।