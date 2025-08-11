7 spices which are must in shahi dishes used to make food and aromatic किसी भी डिश को शाही बना देते हैं ये 7 मसाले, चेक कीजिए आपके पास हैं या नहीं
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलकिसी भी डिश को शाही बना देते हैं ये 7 मसाले, चेक कीजिए आपके पास हैं या नहीं

किसी भी डिश को शाही बना देते हैं ये 7 मसाले, चेक कीजिए आपके पास हैं या नहीं

खाने के शौकीन हैं तो मसालों के साथ जरूर एक्पेरिमेंट्स करते होंगे। कुछ मसाले जो हर किचन की शान हैं और डिश में पड़ते ही उनका स्वाद बढ़ा देते हैं। चेक करेंय़

Kajal SharmaMon, 11 Aug 2025 02:59 PM
1/7

शाही खाने की शान हैं ये मसाले

खाने का स्वाद इसमें डाले जाने वाले मसालों पर निर्भर करता है। कभी सोचा है एक ही पनीर से कितने अलग-अलग स्वाद की डिशेज बनाई जा सकती हैं। अगर आप पनीर, दम आलू, मलाई कोफ्ता, खोया पनीर जैसी सब्जियों को एकदम शाही अंदाज में बनाना चाहते हैं तो ये 7 मसाले आपके पास जरूर होने चाहिए।

2/7

शाही जीरा

किसी भी खाने में मसालों का सही चुनाव उसकी रंगत, महक और स्वाद सब बदल देता है। सबसे पहले बात करते हैं जीरे की। जीरा दो तरह का होता है। एक नॉर्मल जीरा जो हम सामान्य तड़के में इस्तेमाल करते हैं। वहीं शाह जीरा शाही डिशेज के लिए होता है इसमें अलग स्वाद होता है। ये थोड़ा घुमावदार और गहरे रंग का होता है।

3/7

हरी इलायची

हरी इलायची का इस्तेमाल ज्यादातर लोग मीठी डिशेज में करते हैं। आप पनीर, शाही पनीर, या शाही मसालों के साथ बनने वाली डिशेज में अगर हरी इलायची का पाउडर पीसकर डालते हैं तो स्वाद एकदम अलग हो जाता है। यहां तक कि पुलाव बनाते वक्त भी खड़ी इलायची ना डालकर इसे पीसकर डालें।

4/7

जावित्री

जावित्री काफी महंगी आती है। इसके एक टुकड़े से ही आपकी किसी भी डिश का स्वाद बदल सकता है। यह नमकीन के साथ मिठाइयों में भी पड़ती है और इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। ग्रेवी तैयार करते वक्त अगर टमाटर के साथ इलायची और जावित्री पीस ली जाए तो खाना अल्टीमेट बनेगा। आप छोले, पनीर और दम जैसी डिशेज में एक बार ट्राई करके देख सकते हैं।

5/7

केसर

केसर भी अपने शाही मिजाज के लिए जाना जाता है। खीर, मिठाई वगैरह में तो केसर डाला जाता है। पुलाव, बिरयानी में भी केसर को दूध में डालकर डालने से इसकी रंगत निखरती है और शाही टच मिलता है।

6/7

कसूरी मेथी

कसूरी मेथी का अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो यह दाल को भी शाही बना सकती है। आप दाल के तड़के, रायते के तड़के या कढ़ी के तड़के में इसे डालकर देखें मजा आ जाएगा। इतना ही नहीं पुलाव बनाते समय कूसरी मेथी डालें वहीं पनीर, छोले, दम आलू, मलाई कोफ्ता जैसी सारी डिशेज में कूसरी मेथी की सौंधी महक चार-चांद लगाती है।

7/7

तेज पत्ता

तेज पत्ता भी शाही खाने का जरूरी अंग है। चावल में तेज पत्ता डालकर देखें इसकी खुशबू बदल जाएगी। वहीं तड़का लगाते वक्त किसी भी सब्जी में अगर तेज पत्ता डालते हैं तो इसमें एक अलग ही फ्लेवर आ जाता है।