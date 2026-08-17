3 ग्राम सोने में बन जाएंगी ये 7 स्टाइलिश गोल्ड रिंग्स, रक्षा बंधन पर बहन को दें खास तोहफा

राखी पर बहन को दें गोल्ड रिंग के ये खास डिजाइन

रक्षा बंधन का त्योहार भाई-बहन के लिए बेहद खास होता है और भाई से बहनें गिफ्ट लेने का हक भी खूब जताती हैं। वैसे तो आप बहन को प्यार से कुछ भी देंगे, तो वह खुश हो जाएगी लेकिन अगर आप बहन के लिए गोल्ड में कुछ लेना चाहते हैं, तो हल्की-फुल्की अंगूठी की कुछ डिजाइंस देख सकते हैं। करीब 3 ग्राम सोने में ये स्लीक गोल्ड रिंग्स बनकर तैयार हो जाएंगी और हाथों पर खूबसूरत भी लगेंगी। रोजाना पहनने के लिए परफेक्ट ये रिंग्स आपका बजट भी नहीं बिगाड़ेंगी। अगर आप बहन के लिए सोने की अंगूठी लेने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां देखिए 7 खूबसूरत और ट्रेंडी रिंग डिजाइंस।