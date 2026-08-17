Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

3 ग्राम सोने में बन जाएंगी ये 7 स्टाइलिश गोल्ड रिंग्स, रक्षा बंधन पर बहन को दें खास तोहफा

रक्षा बंधन का त्योहार करीब आ रहा है और ऐसे में हर भाई अपनी बहन के लिए तोहफा सोचने में लगा होगा। अगर आप बहना को सोने का कुछ खरीदकर देना चाहते हैं, तो यहां कुछ रिंग डिजाइंस देख लीजिए। 

Deepali SrivastavaAug 17, 2026 09:31 am IST
1/8

राखी पर बहन को दें गोल्ड रिंग के ये खास डिजाइन

रक्षा बंधन का त्योहार भाई-बहन के लिए बेहद खास होता है और भाई से बहनें गिफ्ट लेने का हक भी खूब जताती हैं। वैसे तो आप बहन को प्यार से कुछ भी देंगे, तो वह खुश हो जाएगी लेकिन अगर आप बहन के लिए गोल्ड में कुछ लेना चाहते हैं, तो हल्की-फुल्की अंगूठी की कुछ डिजाइंस देख सकते हैं। करीब 3 ग्राम सोने में ये स्लीक गोल्ड रिंग्स बनकर तैयार हो जाएंगी और हाथों पर खूबसूरत भी लगेंगी। रोजाना पहनने के लिए परफेक्ट ये रिंग्स आपका बजट भी नहीं बिगाड़ेंगी। अगर आप बहन के लिए सोने की अंगूठी लेने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां देखिए 7 खूबसूरत और ट्रेंडी रिंग डिजाइंस।

2/8

स्क्वायर रिंग डिजाइन

स्टाइलिश और क्लासी लुक वाली रिंग बहन को देना चाहते हैं, तो इस तरह का पैटर्न चुनें। डबल लेयरिंग वाली इस रिंग में बीच में स्क्वॉयर बना है, जो अच्छा लग रहा है।

3/8

डबल प्लीटेड रिंग

वी शेव वाली डबल प्लीटेड गोल्ड रिंग भी आप बहन के लिए ले सकते हैं। इस तरह की अंगूठी क्लासी लगेगी और रोजाना पहनने के लिए ये परफेक्ट भी होती है।

4/8

डबल हार्ट रिंग पैटर्न

डबल हार्ट पैटर्न वाली रिंग भी हाथों की सुंदरता में चार चांद लगा देगी। स्लीक लुक में इस तरह की रिंग खूबसूरत लगेगी। आप राखी पर बहन के लिए इस तरह की अंगूठी ले सकते हैं।

5/8

गोल्ड रिंग छल्ला

अगर बहन ज्यादा डिजाइन वाली अंगूठी पहनना पसंद नहीं करती हैं, तो आप सोने का छल्ला पैटर्न वाली अंगूठी गिफ्ट में दे सकते हैं। करीब 3 ग्राम सोने में ये रिंग आसानी से बन जाएगी और हाथों पर अच्छी लगेगी।

6/8

डबल फ्लॉवर डिजाइन रिंग

डबल फ्लॉवर वाली रिंग डिजाइन भी आप ले सकते हैं। इसमें डायमंड-गोल्ड लुक में दो फूल बने हैं, जो अट्रैक्टिव लुक दे रहे हैं। रोजाना पहनने के हिसाब से इस तरह का पैटर्न भी परफेक्ट रहेगा और ये डिजाइन भी सुंदर है।

7/8

ओपन स्टाइल रिंग डिजाइन

ओपन पैटर्न वाली रिंग भी आप बहन को गिफ्ट में दे सकते हैं। करीब 3 ग्राम सोने में ये अंगूठी आसानी से बन जाएगी और बजट भी ज्यादा नहीं लगेगा। अगर वह स्टाइलिश रिंग पहनती हैं, तो ये लुक चुनें।

8/8

जियोमेट्रिक स्क्वायर स्पाइरल रिंग

अगर फैशनेबल-स्टाइलिश रिंग चुनना चाहते हैं, तो जियोमेट्रिक स्क्वायर स्पाइरल पैटर्न चुनें। इसमें चौकोर शेप आपस में जुड़े हुए हैं, जो खूबसूरत लग रहे हैं। रोजाना पहनने के लिए इस तरह की अंगूठी भी अच्छी लगेगी।

Fashion Tips
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइल3 ग्राम सोने में बन जाएंगी ये 7 स्टाइलिश गोल्ड रिंग्स, रक्षा बंधन पर बहन को दें खास तोहफा