बारिश के मौसम में करने जा रही हैं शादी? इन 7 तरीकों से करें त्वचा की देखभाल, मिलेगा ब्राइडल ग्लो

शादी के दिन हर लड़की चाहती हैं कि वह सबसे सुंदर दिखें। इसके लिए लड़कियां चेहरे की खूबसूरती को निखारने के लिए कई महंगे ट्रीटमेंट्स भी लेने लगती हैं। हर सीजन के हिसाब से ब्यूटी ट्रीटमेंट्स अलग होते हैं, जैसे गर्मियों में त्वचा चिपचिपी रहती है, सर्दियों में ड्राई होती है और बारिश के मौसम में पिंपल्स निकल आते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप सही स्किन केयर रूटीन फॉलो करें। पार्लर वाले ट्रीटमेंट्स लेने के साथ घर पर भी आप अपनी त्वचा का ख्याल रख सकती हैं, जिसके लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप सही स्किन केयर करती हैं, तो चेहरे पर पिंपल्स नहीं होंगे, कालापन नहीं आएगा और शादी के दिन चेहरा खिला-खिला रहेगा।
दिन में दो बार फेस वॉश जरूर करें, एक बार सुबह और एक बार रात में सोने से पहले। अपनी स्किन टाइप के अनुसार फेस वॉश चुनें वरना माइल्ड सल्फेट फ्री फेस वॉश इस्तेमाल करें। मानसून में नमी और पसीने की वजह से स्किन जल्दी डल दिख सकती है। फेसवॉश त्वचा का कालापन दूर करेगा।
कई लोगों को लगता है कि उनकी स्किन ऑयली है, तो मॉइश्चराइजर की जरूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, नमी होने के बाद भी चेहरे पर मॉइश्चराइजर लगाना जरूरी है। आप हाइड्रेटिंग मॉइश्चराइजर चुनें और चेहरे पर हल्का ही लगाएं।
अगर आप सोचती हैं कि बाहर धूप नहीं है, तो सनस्क्रीन क्यों लगाना तो ऐसा करना बंद करें। सनस्क्रीन स्किन की वह दोस्त है, जो हर सीजन में साथ रहती है फिर चाहे धूप हो बारिश हो या फिर सर्दी। तो सनस्क्रीन लगाए बिना बाहर जाने की गलती न करें।
हफ्ते में 1 बार जेंटल एक्सफोलिएशन करना भी जरूरी है, इससे डेड स्किन हट जाती है। इसके लिए आपको गीली त्वचा पर फेसवॉश लगाकर साफ करना है। बहुत बारीक स्क्रब से करीब 30–60 सेकंड तक बहुत हल्के हाथ से मसाज करते हुए स्क्रबिंग करें। फिर गुनगुने पानी से चेहरे को धो लें। इसके बाद मॉइश्चराइजर अप्लाई करें। इसे हफ्ते में बस एक बार ही करें।
चेहरे को ग्लो और हाइड्रेशन देने के लिए फेस मास्क लगाना भी जरूरी है और ये भी हफ्ते में एक बार ही लगाना ठीक रहेगा। ड्राई स्किन है तो हाइड्रेटिंग मास्क लगाएं। ऑयली स्किन के लिए क्ले/मड मास्क और सेंसिटिव स्किन के लिए सूदिंग फेस मास्क बेस्ट रहेगा। शादी से 3-4 दिन पहले न लगाएं, उससे करीब 2-3 पहले ही लगाना शुरू करें।
शादी के दिन हैवी ब्राइडल मेकअप किया ही जाता है लेकिन शादी से कुछ दिनों पहले मेकअप करना थोड़ा कम करें। कई बार ज्यादा मेकअप करने से पिंपल्स निकलने लगते हैं या फिर स्किन पोर्स बंद हो जाते हैं। मेकअप की बजाय मॉइश्चराइजर या पाउडर लगाएं। इससे चेहरा सुंदर दिखेगा और कोई नुकसान नहीं होगा।
सिर्फ स्किन केयर टिप्स से चेहरा खिला-खिला नहीं रहेगा, इसके लिए आपको खूब पानी पीना पड़ेगा। साथ ही अपनी डाइट में हेल्दी चीजें जैसे पनीर, चिकन, हरी सब्जियां, सलाद, दाल, दही को शामिल करना होगा। ऐसी चीजें खाएं, जिसमें विटामिन सी और प्रोटीन हो, उससे चेहरे पर निखार बना रहेगा।
शादी के हफ्तेभर पहले कोई नया ब्यूटी प्रोडक्ट ट्राई न करें और न ही कोई मास्क या क्रीम लगाने की गलती करें। अगर कोई चीज स्किन पर सूट नहीं की, तो आपके चेहरे पर दाने हो सकते हैं। पिंपल्स होने पर मेकअप भी खराब दिखेगा और चेहरे का लुक भी।