टाइम नहीं तो फटाफट लगाएं हाथों पर ये मेहंदी की डिजाइन, हरियाली तीज पर सूनी नहीं दिखेंगी हथेलियां

cहरियाली तीज मेहंदी डिजाइन

हरियाली तीज का त्योहार सुहागिन महिलाओं के साज-शृंगार का है। महिलाएं इस दिन सज-संवरकर पूजा करती हैं और कजरी गाती हैं। लेकिन आमतौर पर घरेलू महिलाओं को घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती कि वो मेहंदी लगा लें। ऐसे में हथेलियों को सूना रखने की बजाय इन आसान सी डिजाइन को रचाएं। यहां देख लें मेहंदी के सबसे सरल 9 डिजाइन। (सभी इमेज साभार- Pintrest)