टाइम नहीं तो फटाफट लगाएं हाथों पर ये मेहंदी की डिजाइन, हरियाली तीज पर सूनी नहीं दिखेंगी हथेलियां

हरियाली तीज का त्योहार सुहागिन महिलाओं के साज-शृंगार का है। महिलाएं इस दिन सज-संवरकर पूजा करती हैं और कजरी गाती हैं। लेकिन आमतौर पर घरेलू महिलाओं को घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती कि वो मेहंदी लगा लें। ऐसे में हथेलियों को सूना रखने की बजाय इन आसान सी डिजाइन को रचाएं। यहां देख लें मेहंदी के सबसे सरल 9 डिजाइन। (सभी इमेज साभार- Pintrest)
उंगलियों पर मेहंदी भरना तो आता ही होगा। इसके साथ थोड़ा सा मेहंदी की कोन लेकर हल्के हाथों से छोटे फूल बनाएं और दो चार आड़ी लाइनों के साथ आधे फूल बना लें। ये डिजाइन मात्र 5 मिनट में बन जाएगी और आधे घंटे सुखाने के बाद छुड़ा लिया तो भी गहरा रंग आएगा।
हथेलियों पर और उंगली पर सिंपल सी डिजाइन बनानी है तो सबसे पहले सारी फिंगर पर क्रिसक्रॉस पैटर्न बना दें। फिर हथेली के बीच में गोला बनाकर उसमे मांडला डिजाइन भरें। साथ ही कलाईयों पर भी क्रिसक्रॉस पैटर्न के साथ डिजाइन बना लें। ये सबसे आसान है और मिनटों में बन जाएगी।
छोटे-छोटे फूल उंगलियों और कलाईयों पर बनाएं और साथ ही हथेली के बीच में गोल आकार में फूल भरें। ये डिजाइन अट्रैक्टिव दिखेगी और कम समय में लग भी जाएगी।
बेल डिजाइन सबसे सरल होती है और बिल्कुल फटाफट हाथों में लग जाती है। तो हरियाली तीज के मौके पर ये आसान सी डिजाइन को बना लें। मात्र आधे घंटे में ये रच जाएगी।
हथेली पर रचाने के लिए ये डिजाइन सबसे सुंदर और आकर्षक है। छोटे गोले में डिजाइन भरने के साथ ही कलाईयों पर गोल फूल के आकार की डिजाइन बनाएं और उंगलियों को भरना ना भूलें। ये डिजाइन हाथों को कम समय में ही सुंदर दिखाएगी।
मेहंदी लगाना अच्छी तरह से आता है और केवल समय कम है तो हरियाली तीज स्पेशल लड़की के झूले वाली ये डिजाइन हथेली पर बनाएं। ये बिल्कुल हटके डिजाइन, जिसे देखकर ही सारी लेडीज तारीफ करेंगी।
तीज के मौके पर ये स्पेशल मेहंदी की डिजाइन बनाएं। वैसे तो इसे लगाने में टाइम लगेगा लेकिन हाथों पर इसकी डिजाइन काफी सुंदर दिखेगी। सेव कर लें ये डिजाइन।