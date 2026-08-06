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मेहंदी के साथ जचेंगे ये 7 ट्रेंडी नेल आर्ट डिजाइंस, पहली हरियाली तीज पर छा जाएंगी नई दुल्हनें

अगर आप पहली बार हरियाली तीज मनाने जा रही हैं, तो इस बार नेल आर्ट की ट्रेंडी डिजाइन भी लगाकर देखें। मेहंदी के साथ हाथों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए नेल आर्ट पैटर्न्स भी सुंदर दिखेंगे।

Deepali SrivastavaAug 06, 2026 12:47 pm IST
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हरियाली तीज के लिए ट्रेंडी ग्रीन नेल आर्ट डिजाइंस

कई लड़कियों की ये पहली हरियाली तीज होगी और शादी के बाद पहला त्योहार हमेशा ही खास होता है। अगर आप पहली बार तीज मनाने जा रही हैं, तो अपने लिए हरी नई साड़ी, मैचिंग ब्लाउज, मेहंदी की डिजाइन और सबकुछ फाइनल कर ही लिया होगा लेकिन क्या आपने नेल आर्ट्स के डिजाइन चुन लिए हैं? मेहंदी के साथ इन दिनों नेल आर्ट बनवाने का क्रेज भी महिलाओं में बढ़ रहा है। एक से बढ़कर एक नेल आर्ट के डिजाइन आजकल आने लगे हैं, जिन्हें बनवाकर आप हाथों को सुंदर लुक दे सकती हैं। चलिए आपको ग्रीन कलर के नेल आर्ट्स के कुछ ब्यूटीफुल पैटर्न दिखाते हैं।

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फ्लोरल-चेक नेल आर्ट डिजाइन

इस नेल आर्ट पैटर्न में आप एक फिंगर में फ्लोरल और दूसरे में चेक डिजाइन बनाएं। इसके बाद बाकि नेल्स पर टिप पर ग्रीन नेल पेंट लगाकर डिजाइन पूरी कर लें। ये सिंपल भी लगेगी और सुंदर भी।

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सिंपल डॉटेड नेल पेंट

अगर आप ज्यादा बारीक या कठिन नेल आर्ट पैटर्न नहीं लगाना चाहती हैं, तो सिंपल ग्रीन नेल पॉलिश लगाएं और ऊपर से व्हाइट कलर से डॉट्स बना लें। बस आपकी ट्रेंडी नेल आर्ट डिजाइन रेडी हो जाएगी।

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ऑलिव ग्रीन फ्लोरल आर्ट

ऑलिव ग्रीन कलर की नेल पॉलिश लगाकर आप फ्लोरल या फिर चेक पैटर्न बनाकर डिजाइन बना सकती हैं। इस डिजाइन में व्हाइट, ग्रीन और येलो कलर का इस्तेमाल करना होगा और आपकी ट्रेंडी डिजाइन पूरी हो जाएगी।

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गोल्डन-शिमर ग्रीन डिजाइन

ग्रीन और गोल्डन का कॉम्बिनेशन हमेशा ही खूबसूरत लगता है। अगर आप क्लासी नेल आर्ट पैटर्न खोज रहे हैं, तो ग्लिटर ग्रीन नेल पॉलिश लगाएं और फिर ऊपर से गोल्डन ग्लिटर पॉलिश लगाकर डिजाइन पूरी करें।

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मैट फिनिश नेल आर्ट डिजाइन

अगर आप सिंपल नेल आर्ट डिजाइन लगाना चाहती हैं, तो गोल्डन फ्लॉवर बनाकर उसे अट्रैक्टिव बनाएं। इसके साथ ग्लिटर नेल पॉलिश का भी टच दें। इस तरह से आपकी नेल पॉलिश खूबसूरत दिखेगी और ट्रेंडी भी।

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लीफ नेल आर्ट डिजाइन

लीफ वाली नेल आर्ट डिजाइन भी आप हाथों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए लगा सकती हैं। इस तरह की नेल आर्ट पैटर्न खूबसूरत लगते हैं और आसानी से लग भी जाते हैं।

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लाइनिंग नेल आर्ट डिजाइन

अगर आप सी ग्रीन कलर चुन रही हैं, तो लाइनिंग सफेद नेल कलर से बनाते हुए ये पैटर्न बना लें। इस तरह की नेल आर्ट डिजाइन भी खूबसूरत लगेगी और हाथों पर जचेगी।

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