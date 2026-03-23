Easy Hairstyle 2026: शॉर्ट हाइट वाली लड़कियों के लिए 7 हेयरस्टाइल, जो बनाएं आपका लुक टॉलर और ट्रेंडी

कम हाइट वाली लड़कियों के लिए हेयरस्टाइल

चेहरे और पर्सनैलिटी के हिसाब से अगर ड्रेसिंग और हेयरस्टाइल रखी जाए, तो ओवरऑल लुक परफेक्ट और क्लासी दिखने लगता है। अक्सर हम अपनी हाइट या फेस शेप के हिसाब से हेयरस्टाइल नहीं बनाते और यही वजह है कि फिर हमारा लुक अच्छा नहीं दिखता। स्टाइलिंग कोच स्वाति ने कुछ ट्रेंडी हेयरस्टाइल के बारे में बताया है, जो कम हाइट वाली लड़कियों को बनानी चाहिए। उनका कहना है कि इन हेयरस्टाइल से आप लंबी दिखेंगी और स्टाइलिश लुक भी मिलेगा। चलिए बताते हैं ये कौन सी हेयरस्टाइल हैं और इन्हें कैसे बनाएं?