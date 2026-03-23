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Easy Hairstyle 2026: शॉर्ट हाइट वाली लड़कियों के लिए 7 हेयरस्टाइल, जो बनाएं आपका लुक टॉलर और ट्रेंडी

हेयरस्टाइल हमारे पूरे लुक को परफेक्ट बनाने में काफी हेल्प करती है। हेयरस्टाइल अगर सही फेस शेप और पर्सनैलिटी के हिसाब से बनाते हैं, तो शॉर्ट हाइट लड़कियों को टॉलर और स्टाइलिश लुक मिलेगा। 

Deepali SrivastavaMar 23, 2026 03:31 pm IST
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कम हाइट वाली लड़कियों के लिए हेयरस्टाइल&nbsp;

चेहरे और पर्सनैलिटी के हिसाब से अगर ड्रेसिंग और हेयरस्टाइल रखी जाए, तो ओवरऑल लुक परफेक्ट और क्लासी दिखने लगता है। अक्सर हम अपनी हाइट या फेस शेप के हिसाब से हेयरस्टाइल नहीं बनाते और यही वजह है कि फिर हमारा लुक अच्छा नहीं दिखता। स्टाइलिंग कोच स्वाति ने कुछ ट्रेंडी हेयरस्टाइल के बारे में बताया है, जो कम हाइट वाली लड़कियों को बनानी चाहिए। उनका कहना है कि इन हेयरस्टाइल से आप लंबी दिखेंगी और स्टाइलिश लुक भी मिलेगा। चलिए बताते हैं ये कौन सी हेयरस्टाइल हैं और इन्हें कैसे बनाएं?

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1- सॉफ्ट साइड वेव्स हेयरस्टाइल

सॉफ्ट साइड पार्ट वाले हेयरस्टाइल में आपको साइड में मांग निकालते हुए बालों को खुला रखना है। ओपन हेयर में आप बालों को वेवी कर्ल्स में रख सकती हैं। इससे लंबी हाइट का इल्यूजन होगा और आपको हर आउटफिट पर स्टाइलिश लुक मिलेगा।

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2- मिडिल पार्टेड वेवी

मिडिल में पार्टिशन करें और वेवी लुक में हेयरस्टाइल बनाएं। इस तरह की हेयरस्टाइल में फेस लंबा दिखता है और हाइट भी। इस तरह की हेयरस्टाइल आप एथनिक-वेस्टर्न पर बना सकती हैं।

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3- बाउंसी फिशटेल ब्रेड

बाउंसी फिशटेल ब्रेड हेयरस्टाइल भी शॉर्ट हाइट वाली लड़कियां बना सकती हैं। इससे आपको स्लीक लुक मिलेगा और हाइट भी लंबी दिखती है। इस हेयरस्टाइल को आप लहंगा-सूट या फिर वेस्टर्न पर साइड में करते हुए बना सकते हैं।

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4- मेसी पोनीटेल

मेसी पोनीटेल का ट्रेंड भी इन दिनों खूब चल रहा है। आपको हाइट लंबी दिखानी है, तो मेसी पोनीटेल आउटफिट्स पर बनाएं।इस हेयरस्टाइल को बनाना काफी सिंपल है। बालों को वेवी लुक में करें और फिर पोनी बनाएं और हेड क्राउन एरिया पर थोड़ा वॉल्यूम ऐड करें।

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5- हाई पोनीटेल

अगर आपके बाल लंबे हैं, तो हाई पोनीटेल बनाएं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है बस बालों में पोनीटेल बनानी है लेकिन क्राउन एरिया पर। मोटे हेयरबैंड के साथ बालों को बांध लें।

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6- फ्रंट ब्रेडेड ओपन हेयर

हाइट को लंबा दिखाना है, तो आप फ्रंट में ब्रेड बनाते हुए पीछे की ओर बालों को खुला रखें। इस तरह की हेयरस्टाइल भी कूल लगेगी और हाइट भी लंबी दिखती है।

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7- हाई बन

शॉर्ट हाइट वाली लड़कियां हाई बन बनाकर भी लंबी दिख सकती हैं। क्राउन एरिया पर हाई बन बनाएं। बन आप मेसी लुक में भी बना सकती हैं और सिंपल भी। दोनों ही वेस्टर्न लुक पर जचेंगे।

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