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Wedding Decor Ideas 2026: कम खर्च में लग्जरी शादी की सजावट कैसे करें? जानें टॉप डेकोर आइडियाज

शादी का वेन्यू को कम बजट में सही प्लानिंग, लाइटिंग और स्मार्ट डेकोर आइडियाज से लग्जरी लुक दिया जा सकता है। जरूरी जगहों पर फोकस करें और ज्यादा सजावट से बचकर आप अपने वेन्यू को रॉयल बना सकते हैं। हम आपको यहां कुछ टिप्स देने जा रहे हैं।

Deepali SrivastavaApr 14, 2026 03:26 pm IST
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कम बजट में शादी का वेन्यू कैसे बनाएं लग्जरी

शादी का दिन हर किसी की जिंदगी का सबसे खास दिन होता है। इस दिन को यादगार बनाने के लिए लोग पहले से ही मंडप की सजावट, स्टेज डिजाइन और वेडिंग थीम तक हर छोटी-बड़ी चीज की प्लानिंग करते हैं। आजकल वेडिंग डेकोर के इतने शानदार और क्रिएटिव आइडियाज आ चुके हैं कि कम बजट में भी अपनी शादी को लग्जरी लुक दिया जा सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका वेन्यू खूबसूरत और शाही अंदाज में नजर आए, तो यहां हम आपको कुछ आसान और बजट-फ्रेंडली डेकोर आइडियाज बता रहे हैं, जिनकी मदद से आपकी शादी किसी रॉयल सेलिब्रेशन से कम नहीं लगेगी।

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1- एंट्री गेट को बनाएं खास

मेहमान सबसे पहले एंट्री गेट देखते हैं और सभी लोग एंट्री करते वक्त सिर उठाकर सजावट पर नजर डालते हैं। ऐसे में आपका एंट्री गेट शानदार होना चाहिए। एंट्री गेट को फूलों, लाइट्स और ड्रेपिंग से सजाएं और कपल का नाम भी लिखवा सकते हैं। आजकल ये काफी ट्रेंड में चल रहा है।

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2- वरमाला स्टेज हो क्लासी

आजकल वरमाला स्टेज काफी शाही अंदाज में सजाया जाता है, यही पर खास फोटोशूट होता है। फिर चाहे वो लड़का-लड़की का हो या उनके परिवार का। स्टेज ऐसा होने चाहिए, जिसे देखते ही नजर वही टिक जाए। लेकिन ज्यादा भारी-भरकम सजावट से बचें, वो गंदा दिखता है। कई लोग फूलों से स्टेज को भर देते हैं, ऐसा न करें। अच्छा बैकग्राउंड और लाइटिंग वाले पर्दे लगाएं।

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3- मंडप को दें रॉयल लुक

स्टेज-गेट के बाद आती है मंडप की बारी। मंडप में आपको शादी करनी है, तो उसे अच्छे से सजाना ही है। पेस्टल फूलों और कलरफुल पर्दों के साथ मंडप को सजाएं, ज्यादा हैवी लाइटिंग से बचें। मंडप पर लाइट ज्यादा दिखेगी, तो फोटो अच्छी नहीं आएंगी।

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4- गैलरी जरूर बनाएं

एंट्री गेट के बाद आपको गैलरी जरूर बनानी चाहिए। शादी वाले वेन्यू में अगर गैलरी होती है, तो वो एक परफेक्ट फोटो स्पॉट बनता है और जगह को लग्जरी फील भी देता है। यहां पर आजकल ट्रेंड के हिसाब से कपल की फोटोज या सेल्फी लुक वाले ट्रेंडी डेकोर करें।

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5- मिनिमल थीम अपनाएं

शादी का वेन्यू शानदार और लग्जरी दिखाना चाहते हैं, मिनिमल थीम ही चुनें। ज्यादा चटक या वाइब्रेंट कलर न चुनें, इससे लुक खराब दिखेगा। इसके लिए आपको व्हाइट, बीज, पेस्टल कलर्स में थीम चुननी चाहिए।

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6- लाइटिंग बदलेगी माहौल

वॉर्म और फेरीटेल लाइट्स से पूरा माहौल बदल सकता है और लाल-पीली-नीला लाइट्स आपके शादी के वेन्यू को खराब कर सकती है। इसलिए हमेशा हल्की लाइटिंग चुनें।

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7- गेस्ट एरिया न भूलें

गेस्ट के बैठने वाली जगह को सजाना बिल्कुल न भूलें। आपने जहां भी लाउंज, सोफा लगवाया है, वहां भी हल्की सजावट करें। यहां आपको सिंपल सेटअप, हल्की लाइटिंग के साथ डेकोर करवाना है।

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खास टिप्स

हर ट्रेंड को एक साथ मिलाना, जरूरत से ज्यादा सजावट करना वेन्यू के लुक को खराब कर सकता है। पहले डेकोरेशन का बजट फाइनल कर लें, उसके बाद सजावट का प्लान बनाएं। इससे आप कम बजट में अच्छी सजावट कर लेंगे और वेन्यू में लग्जरी फील मिलेगा। (फोटो सोर्स- Pinterest/Instagram)

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