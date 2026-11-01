चांदी की पायल के 7 लेटेस्ट डिजाइन, पहनते ही पैरों की बढ़ जाएगी खूबसूरती

चांदी-सोना अक्सर लोग धनतेरस पर खरीदते हैं, अगर आप भी ऐसा ही करते हैं तो धनतेरस के खास दिन पर चांदी की पायल खरीद सकती हैं। चांदी की पायल में इन दिनों काफी खूबसूरत और ट्रेंडी डिजाइंस आए हुए हैं। अगर आप लाइटवेट और हल्की डिजाइन पहनना पसंद करती हैं, तो स्लीक पायल की कुछ पैटर्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। डेली वियर या ऑफिस जाने वाली महिलाओं के लिए चांदी की पतली पायल परफेक्ट रहेगी।
यह चांदी की पायल पारंपरिक और खूबसूरत लुक देती है। इसमें बारीक जाली का काम किया गया है। इसके निचले किनारे पर छोटी-छोटी घुंघरू जैसी लटकन लगी हैं, जो चलने पर छम-छम की प्यारी आवाज करती हैं। यह पायल त्योहारों, शादी-ब्याह और खास मौकों पर साड़ी, लहंगे या सूट के साथ खूब जचेगी।
यह पायल बेहद सुंदर और सिंपल डिजाइन में है। इसमें दो पतली चेन हैं और बीच में एक छोटा सा लटकन लगा है। जो महिलाएं भारी पायल पहनना पसंद नहीं करतीं, उनके लिए यह अच्छा ऑप्शन है। इसे रोजाना पहनने के साथ ऑफिस और सामान्य कपड़ों के साथ भी पहना जा सकता है।
अगर आपको हल्की और सिंपल पायल पहनना पसंद है, तो यह डिजाइन आपके लिए अच्छा रहेगा। इसकी पतली चांदी की चेन पर छोटे-छोटे रंगीन मीनाकारी बीड्स और हल्के घुंघरू लगे हैं। इसे आप रोजाना, ऑफिस या कैजुअल आउटिंग के दौरान कुर्ती और प्लाजो के साथ पहन सकती हैं।
रंगों से सजी यह पायल बेहद प्यारी और खूबसूरत दिख रही है। चांदी की चेन पर नीले, लाल और हरे रंग के छोटे-छोटे मीनाकारी बीड्स लगे हैं। बीच में फूल के आकार का छोटा घुंघरू इसे खास बनाता है। कॉटन सूट, बनारसी साड़ी और कांजीवरम साड़ी के साथ यह बहुत अच्छी लगेगी।
चांदी की ये पायल पहनने पर बेहद खूबसूरत और रॉयल लुक देगी। इसकी पतली चेन के बीच में लाल रंग का सुंदर रूबी स्टोन लगा है। इसके नीचे छोटे-छोटे चांदी के घुंघरू इसकी खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। साड़ी, वेलवेट सूट और सिल्क के कपड़ों के साथ यह पायल बेहद सुंदर लगती है।
अगर आपको हल्की, नाजुक और मॉडर्न डिजाइन वाली पायल पहनना पसंद है, तो यह सिल्वर चार्म ड्रॉप पायल एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें पतली और खूबसूरत सिल्वर चेन दी गई है, जिस पर थोड़ी-थोड़ी दूरी पर छोटे-छोटे फूलों के आकार के चार्म लटक रहे हैं। इस तरह की पायल रोजाना पहनने के लिए परफेक्ट है।
इस पायल में जगह-जगह नीले, गुलाबी और लाल रंग के छोटे-छोटे मीनाकारी बीड्स लगे हैं, जो इसकी खूबसूरती में रंग भरते हैं। इसके साथ ही काले और हरे रंग की छोटी फूलों जैसी डिजाइन और चांदी के नन्हे-नन्हे घुंघरू इसे बेहद खास बनाते हैं। अगर आप हल्की हैवी डिजाइन पसंद करती हैं, तो इस तरह का पैटर्न चुनें।