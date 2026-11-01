चांदी की पायल के 7 लेटेस्ट डिजाइन, पहनते ही पैरों की बढ़ जाएगी खूबसूरती

चांदी की पायल के 7 लेटेस्ट डिजाइंस

चांदी-सोना अक्सर लोग धनतेरस पर खरीदते हैं, अगर आप भी ऐसा ही करते हैं तो धनतेरस के खास दिन पर चांदी की पायल खरीद सकती हैं। चांदी की पायल में इन दिनों काफी खूबसूरत और ट्रेंडी डिजाइंस आए हुए हैं। अगर आप लाइटवेट और हल्की डिजाइन पहनना पसंद करती हैं, तो स्लीक पायल की कुछ पैटर्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। डेली वियर या ऑफिस जाने वाली महिलाओं के लिए चांदी की पतली पायल परफेक्ट रहेगी।