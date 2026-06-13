कुर्ते पहनकर बोर हो चुकीं तो सिलवा लें शॉर्ट कुर्ती, डिजाइन और पेयर करने का तरीका दिखाएगा स्टाइलिश

लेडीज अक्सर कुर्ते और पायजामे पहनना ही पसंद करती है। लेकिन फिर अपने वहीं पुराने लुक से बोर हो जाती है। अगर आप वेस्टर्न वियर कैरी नहीं करती और इंडियन लुक में स्मार्ट और थोड़ा स्टाइलिश दिखना चाहती हैं तो शॉर्ट कुर्ती सिलवा लें। 7 अलग डिजाइन की कुर्ती को पेयर करने के अलग तरीके आपके काम आएंगे। ( सभी इमेज साभार-Pintrest)
साइड में बांधने के लिए छोटी सी डोरी और अंगरखा डिजाइन को ए लाइन डिजाइन में कन्वर्ट कर रेगुलर जींस के साथ पेयर करें। ये लुक स्टाइलिश दिखेगा।
शार्ट कुर्ती की ये डिजाइन काफी अट्रैक्टिव है। जिसमे फिटिंग के लिए फ्रंट में डोरी लगाकर उसे बांधा गया है। साथ ही वी नेकलाइन और स्लीवलेस डिजाइन आपको स्टाइलिश लुक देगा। फ्लेयर वाले पलाजो के साथ पेयर करेंगी तो ट्रेडिशनल लुक क्रिएट होगा।
शॉर्ट कुर्ती को यू शेप हेमलाइन में स्टिच करवाएं और लांग स्कर्ट के साथ पेयर करें। ये काफी ब्यूटीफुल और फेमिनिन लुक क्रिएट करने में मदद करेगा।
शॉर्ट कुर्ती को स्ट्रेट सिलवाएं और हल्की लूज फिटिंग और थ्री फोर्थ स्लीव रखें। इससे मैच करते रेगुलर फिट पलाजो को पेयर करें। ये लुक ब्यूटीफुल दिखेगा।
शॉर्ट कुर्ती के साथ स्टाइल क्रिएट करना है तो नूडल स्ट्रैप के साथ ही साइड से हटके थोड़ा फ्रंट में कट लगवाएं। जींस के साथ इस डिजाइन की कुर्ती अट्रैक्टिव दिखेगी।
वेडिंग फंक्शन के लिए स्पेशल डिजाइन के कुर्ते सिलवाना चाहती हैं तो इस बार ऐसे चौड़े पलाजो के साथ शॉर्ट थाईज के पास कट लगी कुर्ती को स्टिच करवाएं।
शार्ट कुर्ती और धोती पैंट्स का कॉम्बिनेशन बिल्कुल देसी लुक देता है। अपने लुक को हटके दिखाना चाहती हैं तो इस तरह की शॉर्ट कुर्ती को जरूर पास रखें।