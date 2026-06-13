कुर्ते पहनकर बोर हो चुकीं तो सिलवा लें शॉर्ट कुर्ती, डिजाइन और पेयर करने का तरीका दिखाएगा स्टाइलिश

शॉर्ट कुर्ती डिजाइन

लेडीज अक्सर कुर्ते और पायजामे पहनना ही पसंद करती है। लेकिन फिर अपने वहीं पुराने लुक से बोर हो जाती है। अगर आप वेस्टर्न वियर कैरी नहीं करती और इंडियन लुक में स्मार्ट और थोड़ा स्टाइलिश दिखना चाहती हैं तो शॉर्ट कुर्ती सिलवा लें। 7 अलग डिजाइन की कुर्ती को पेयर करने के अलग तरीके आपके काम आएंगे। ( सभी इमेज साभार-Pintrest)