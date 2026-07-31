हरियाली तीज से पहले ही सिलवा लें हरे रंग के सुंदर सूट, यहां देखें 7 लेटेस्ट डिजाइन

सावन का सोमवार और जल्दी ही हरियाली तीज आने वाला है। इन मौकों पर रेडी होने के लिए हरे रंग के सूट सिलवाने की सोच रही हैं तो ये 7 लेटेस्ट स्टिचिंग डिजाइन को सेव कर लें। ये कुर्ते और सूट के डिजाइन बाकी लेडीज के बीच आपको हटके और स्टाइलिश लुक देंगे। यहां देखें 7 बढ़िया क्लासी दिखने वाली सूट डिजाइन। (सभी इमेज साभार-Pintrest)
हरे रंग के सूट सिलवाने वाली हैं तो ऐसे लाइम ग्रीन कलर के एंब्रायडरी सूट सिलवाएं। स्लीवलेस डिजाइन और साथ में यू शेप नेकलाइन पहनने पर काफी गॉर्जियस लुक क्रिएट करेगा।
चौड़े घेर वाले पलाजो के साथ शार्ट कुर्ती स्टिच करवाएं। स्लीवलेस डिजाइन के साथ कुर्ती में जीरो नेकलाइन बनवाएं। ये कुर्ती आपके रेगुलर वाले लुक के अलग दिखेगी और सावन सोमवार जैसे मौके पर सुंदर दिखेगी।
अभी तक नहीं सिलवाया तो सावन के मौके पर जरूर सिलवा लें। फारसी सलवार और साथ में शार्ट लेंथ कुर्ती आपके बाकी सारे लुक को फीका कर देंगी। प्लेन ग्रीन कपड़े पर भी ये सूट बेहद अट्रैक्टिव दिखेगा।
हरे और नीले रंग का कॉम्बिनेशन सुंदर लगता है। तो आप कुर्ती की बोरिंग स्ट्रेट हेम लाइन को छोड़कर इस तरह जिगजैग पैटर्न स्टिच करवाएं और साथ में गोल्डन गोटा भी जरूर लगा लें।
लैस वाले कपड़े से सिलवाएं शार्ट कुर्ती ये काफी क्लासी लुक देगी और सिंपल एंड बोरिंग कपड़ों से बिल्कुल अलग दिखेंगी। तीज पर हो रही किट्टी पार्टी में पहनने के लिए ये कुर्ता बेस्ट लुक देगा।
शार्ट एस्मेट्रिक कुर्ता डिजाइन और साथ कलरफुल, प्रिंटेड, एंब्रायडरी वाले पलाजो को सिलवाकर पहनें। बोरिंग देसी लुक की बजाय ये इंडो-वेस्टर्न लुक क्रिएट करेगा।
ग्रीन कलर के फ्रंट कट कुर्ते स्टिच करवाएं और साथ में चौड़े सिल्क जरी वाले बॉर्डर को जरूर ऐड करवाएं। एथिनिक लुक क्रिएट करने के लिए ये डिजाइन बेस्ट है। साथ में स्लीक फिटिंग पैंट अट्रैक्टिव लुक देगा।