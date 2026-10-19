फेस्टिव सीजन के लिए बेस्ट हैं रंगोली के ये 7 डिजाइन, बनते ही खिल उठेगा द्वार-आंगन

त्योहारों पर घर के द्वार और आंगन में रंगोली बनाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि घर के द्वाप पर रंगोली बनाना काफी शुभ माना जाता है। इसके अलावा रंगोली डिजाइन घर की खूबसूरती को भी बढ़ाते हैं। तो एक बार यहां दिए डिजाइन्स पर गौर करें। ये डिजाइन दिखनें में सुंदर लगते हैं और बनाने में काफी आसान हैं। फोटो क्रेडिट- kshamarangoliart
अगर रंगोली बनाने में नए हैं तो इस तरह के डिजाइन को घर के द्वार पर सजाएं। ये आसानी से बनने वाला पैटर्न है और इसे बनाने के लिए बहुत सारे रंगों का इस्तेमाल भी नहीं हुआ है।
फूल वाले इस रंगोली डिजाइन को आप घर के आंगन में बना सकते हैं। इस तरह का पैटर्न दिखने में काफी मुश्किल लगता है लेकिन इसे पहले पेंसिल से बनाएं और फिर रंग भर दें।
रंगोली बनाने के लिए जगह कम है तो आप इस तरह के डिजाइन को चुनें। ये बनने के बाद काफी सुंदर दिखता है। फूलों की रंगोली बनाने के लिए भी इस तरह के पैटर्न को चुन सकते हैं।
अलग और सुंदर रंगोली डिजाइन खोज रही हैं तो इस तरह के पैटर्न को चुनें। इस रंगोली में कुल 9 फूल बने हैं जिसमें 4 एक रंग के और 4 एक रंग के इसके अलावा बीच में एक अलग रंग का फूल है।
रंगोली बनाने में माहिर हैं तो इस तरह से रंग भरें। इस डिजाइन में ऑरेंज, रेड और येलो की शेडिंग की गई है, जो दिखने में काफी सुंदर लग रही है।
कलरफुल रंगोली डिजाइन मेन गेट पर काफी सुंदर लगता है। इसे बनाना काफी आसान है। इसमें चाहें तो रंगों की जगह फूल भर सकते हैं।
कमल डिजाइन वाली रंगोली भी घर के द्वार और आंगन में काफी अच्छी लगती है। इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए साइड में दिए जरूर लगाएं।