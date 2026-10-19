फेस्टिव सीजन के लिए बेस्ट हैं रंगोली के ये 7 डिजाइन, बनते ही खिल उठेगा द्वार-आंगन

रंगोली के 7 सुंदर डिजाइन

त्योहारों पर घर के द्वार और आंगन में रंगोली बनाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि घर के द्वाप पर रंगोली बनाना काफी शुभ माना जाता है। इसके अलावा रंगोली डिजाइन घर की खूबसूरती को भी बढ़ाते हैं। तो एक बार यहां दिए डिजाइन्स पर गौर करें। ये डिजाइन दिखनें में सुंदर लगते हैं और बनाने में काफी आसान हैं। फोटो क्रेडिट- kshamarangoliart