मेहंदी लगानी नहीं आती…नो टेंशन! ट्राई करें ये 7 आसान डिजाइन, सिर्फ 30 मिनट में हाथों को मिलेगा प्रो हिना लुक

कई लोग ऐसे होते हैं, जिन्हें मेहंदी लगाना नहीं आता लेकिन इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। बस किसी शादी-फंक्शन से पहले हाथों पर मेहंदी जरूर रचाई जाती है। अगर आपके घर में भी कोई कार्यक्रम होने वाला है और आपको मेहंदी लगानी नहीं आती, तब भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे तो आजकल मेहंदी मार्केट से भी लगवाई जाती है लेकिन उसके लिए समय और पैसे दोनों होने चाहिए। अगर आप मार्केट जाकर मेहंदी नहीं लगवा पा रही हैं, तो घर पर ही हाथों को आकर्षक लुक दें और खुद ही मेहंदी की खूबसूरत डिजाइन बना लें। आज हम आपको 7 सबसे सरल डिजाइन दिखाने जा रहे हैं, जिसे कोई भी आसानी से लगा सकता है।
हथेली पर फूल बनाएं और किनारों पर छोटे-छोटे फूल बना लें। कलाई पर लाइन खींचकर किनारों पर डिजाइन बनाएं। उगलियों को आप बेल या फिर फूल-स्टार से सजाएं।
हाथ पर मंडला फ्लोरल पैटर्न बनाया गया है, जो पूरी डिजाइन का फोकस है। गोल आकार के अंदर फूल जैसी लेयरिंग की गई है, जिससे हाथ भरा-भरा लगता है। मंडला के चारों तरफ पत्ती और ड्रॉप डिटेलिंग दी गई है, जो आसानी से बन जाएगा। कलाई पर जाली (नेट) और बॉर्डर पैटर्न बना लें।
हथेली पर गोलाकार मेहंदी डिजाइन बनाई गई है। इस डिजाइन में उंगलियों पर मिनिमल डिटेलिंग और डार्क टिप्स के साथ बैलेंस किया गया है। कलाई पर ब्रेसलेट स्टाइल बॉर्डर पूरी डिजाइन को ट्रेंडी और एलिगेंट लुक दे रहा है।
अगर दोनों हाथों पर सेम पैटर्न वाली मेहंदी लगाना चाहती हैं, तो डबल हैंड मंडला डिजाइन लगा सकती हैं। इस तरह का पैटर्न दोनों हथेलियों पर बैलेंस्ड और ट्रेंडी लुक देगा। छोटे हार्ट डिटेल्स इसे ट्रेंडी और फेस्टिव टच दे रहे हैं।
हाथ पर तिरछे फ्लो में फूल और पत्तियों का पैटर्न बनाकर आप अरबी मेहंदी डिजाइन बना सकती हैं। अगर आपको हल्की मेहंदी लगवानी है, तो इस तरह की डिजाइन सबसे बेस्ट रहेगी, जो आसानी से लग जाएगी।
हाथ के सेंटर में लोटस मोटिफ और फिंगर-फुल डिटेलिंग वाली डिजाइन से आप हाथों को सजा सकती हैं। इस मेहंदी पैटर्न को लगाना भी आसान होगा और ये हाथों को सुंदर लुक देगी।
अगर हाथों को भरा हुआ दिखाना चाहती हैं और सरल पैटर्न लगा सकती हैं, तो ये हिना डिजाइन चुनें। इसमें सिर्फ हाफ सर्कल, गोलाकार और फूल बनाकर आप मेहंदी डिजाइन लगा सकती हैं। इसमें हाथ भरा हुआ और सुंदर दिखेगा।