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मेहंदी लगानी नहीं आती…नो टेंशन! ट्राई करें ये 7 आसान डिजाइन, सिर्फ 30 मिनट में हाथों को मिलेगा प्रो हिना लुक

मेहंदी लगाना हर किसी को पसंद होता है लेकिन कई लोगों को खुद लगाना नहीं आता। वैसे तो आजकल मेहंदी लगवाने के कई ऑप्शन आ चुके हैं लेकिन हिना वाली डिजाइन और रंग की बात ही अलग है। अगर आप भी मेहंदी लगाने का सोच रही हैं, तो हम आपको मेहंदी के कुछ सरल पैटर्न दिखाने जा रहे हैं।

Deepali SrivastavaJun 18, 2026 05:33 pm IST
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मेहंदी के 7 सबसे सरल डिजाइन

कई लोग ऐसे होते हैं, जिन्हें मेहंदी लगाना नहीं आता लेकिन इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। बस किसी शादी-फंक्शन से पहले हाथों पर मेहंदी जरूर रचाई जाती है। अगर आपके घर में भी कोई कार्यक्रम होने वाला है और आपको मेहंदी लगानी नहीं आती, तब भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे तो आजकल मेहंदी मार्केट से भी लगवाई जाती है लेकिन उसके लिए समय और पैसे दोनों होने चाहिए। अगर आप मार्केट जाकर मेहंदी नहीं लगवा पा रही हैं, तो घर पर ही हाथों को आकर्षक लुक दें और खुद ही मेहंदी की खूबसूरत डिजाइन बना लें। आज हम आपको 7 सबसे सरल डिजाइन दिखाने जा रहे हैं, जिसे कोई भी आसानी से लगा सकता है।

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मिडिल फ्लॉवर डिजाइन

हथेली पर फूल बनाएं और किनारों पर छोटे-छोटे फूल बना लें। कलाई पर लाइन खींचकर किनारों पर डिजाइन बनाएं। उगलियों को आप बेल या फिर फूल-स्टार से सजाएं।

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फ्लोरल मेहंदी

हाथ पर मंडला फ्लोरल पैटर्न बनाया गया है, जो पूरी डिजाइन का फोकस है। गोल आकार के अंदर फूल जैसी लेयरिंग की गई है, जिससे हाथ भरा-भरा लगता है। मंडला के चारों तरफ पत्ती और ड्रॉप डिटेलिंग दी गई है, जो आसानी से बन जाएगा। कलाई पर जाली (नेट) और बॉर्डर पैटर्न बना लें।

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गोलाकार मेहंदी डिजाइन

हथेली पर गोलाकार मेहंदी डिजाइन बनाई गई है। इस डिजाइन में उंगलियों पर मिनिमल डिटेलिंग और डार्क टिप्स के साथ बैलेंस किया गया है। कलाई पर ब्रेसलेट स्टाइल बॉर्डर पूरी डिजाइन को ट्रेंडी और एलिगेंट लुक दे रहा है।

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डबल हैंड मंडला पैटर्न

अगर दोनों हाथों पर सेम पैटर्न वाली मेहंदी लगाना चाहती हैं, तो डबल हैंड मंडला डिजाइन लगा सकती हैं। इस तरह का पैटर्न दोनों हथेलियों पर बैलेंस्ड और ट्रेंडी लुक देगा। छोटे हार्ट डिटेल्स इसे ट्रेंडी और फेस्टिव टच दे रहे हैं।

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अरबी मेहंदी डिजाइन

हाथ पर तिरछे फ्लो में फूल और पत्तियों का पैटर्न बनाकर आप अरबी मेहंदी डिजाइन बना सकती हैं। अगर आपको हल्की मेहंदी लगवानी है, तो इस तरह की डिजाइन सबसे बेस्ट रहेगी, जो आसानी से लग जाएगी।

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लोटस मोटिफ मेहंदी डिजाइन

हाथ के सेंटर में लोटस मोटिफ और फिंगर-फुल डिटेलिंग वाली डिजाइन से आप हाथों को सजा सकती हैं। इस मेहंदी पैटर्न को लगाना भी आसान होगा और ये हाथों को सुंदर लुक देगी।

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अरेबिक बेल डिजाइन

अगर हाथों को भरा हुआ दिखाना चाहती हैं और सरल पैटर्न लगा सकती हैं, तो ये हिना डिजाइन चुनें। इसमें सिर्फ हाफ सर्कल, गोलाकार और फूल बनाकर आप मेहंदी डिजाइन लगा सकती हैं। इसमें हाथ भरा हुआ और सुंदर दिखेगा।

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