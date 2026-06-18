मेहंदी लगानी नहीं आती…नो टेंशन! ट्राई करें ये 7 आसान डिजाइन, सिर्फ 30 मिनट में हाथों को मिलेगा प्रो हिना लुक

मेहंदी के 7 सबसे सरल डिजाइन

कई लोग ऐसे होते हैं, जिन्हें मेहंदी लगाना नहीं आता लेकिन इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। बस किसी शादी-फंक्शन से पहले हाथों पर मेहंदी जरूर रचाई जाती है। अगर आपके घर में भी कोई कार्यक्रम होने वाला है और आपको मेहंदी लगानी नहीं आती, तब भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे तो आजकल मेहंदी मार्केट से भी लगवाई जाती है लेकिन उसके लिए समय और पैसे दोनों होने चाहिए। अगर आप मार्केट जाकर मेहंदी नहीं लगवा पा रही हैं, तो घर पर ही हाथों को आकर्षक लुक दें और खुद ही मेहंदी की खूबसूरत डिजाइन बना लें। आज हम आपको 7 सबसे सरल डिजाइन दिखाने जा रहे हैं, जिसे कोई भी आसानी से लगा सकता है।