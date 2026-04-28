मई में मिल रहा लॉन्ग वीकेंड, घूमने के लिए दिल्ली के पास की इन 7 जगहों का बनाएं प्लान

दिल्ली के पास घूमने की शांत जगह

मई महीने में बुद्ध पूर्णिमा पर लॉन्ग वीकेंड मिल रहा है। ऐसे में अगर आप दिल्ली की भागदौड़ से दूर कुछ शांत पल बिताना चाहते हैं, तो आपके पास पहाड़ों से लेकर ऐतिहासिक किलों तक कई बेहतरीन ऑप्शन हैं। यहां दिल्ली के पास 7 ऐसी जगहों के बारे में बता रहे हैं जो अपनी शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती हैं। यहां आप लॉन्ग वीकेंड पर जा सकते हैं।