मई में मिल रहा लॉन्ग वीकेंड, घूमने के लिए दिल्ली के पास की इन 7 जगहों का बनाएं प्लान

मई महीने में बुद्ध पूर्णिमा पर लॉन्ग वीकेंड मिल रहा है। ऐसे में अगर आप दिल्ली की भागदौड़ से दूर कुछ शांत पल बिताना चाहते हैं, तो आपके पास पहाड़ों से लेकर ऐतिहासिक किलों तक कई बेहतरीन ऑप्शन हैं। यहां दिल्ली के पास 7 ऐसी जगहों के बारे में बता रहे हैं जो अपनी शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती हैं। यहां आप लॉन्ग वीकेंड पर जा सकते हैं।
शोझा हिमाचल प्रदेश के जीभी के पास स्थित छोटा सा गांव है। यहां के लकड़ी के घर और बादलों से ढके पहाड़ आपको किसी फिल्म के सीन जैसे लगेंगे। जलोरी पास और सेरोलसर झील का ट्रैक यहां बहुत फेमस है।
उत्तराखंड का हिल स्टेशन चकराता दिल्ली के करीब 320 किमी दूर है। देहरादून के पास स्थित यह कैंटोनमेंट टाउन है। यहां की सड़कें और नजारे बहुत ही खूबसूरत और शांत हैं। यहां की खासियत में टाइगर फॉल्स और बुधेर गुफाएं शामिल हैं।
कालका-शिमला हाईवे पर स्थित बड़ोग वीकेंड पर जाने के लिए बेहतरीन है। अगर आप कम ड्राइविंग करके किसी ठंडी और शांत जगह पहुंचना चाहते हैं। बड़ोग जाएं। ये दिल्ली से 290 किमी दूर है।
उत्तराखंड के हिंल स्टेशन नैनीताल की भीड़ से थक गए हैं तो यहां से सिर्फ 15 किमी आगे पांगोट जाएं। यह जगह बर्ड लवर्स के लिए स्वर्ग मानी जाती है। घने ओक और देवदार के जंगलों को देखने के लिए ये बेस्ट प्लेस है जो दिल्ली से 315 किमी दूर है।
हिमाचल प्रदेश का नाहन दिल्ली से 250 किमी दूर है। शिवालिक पहाड़ियों में बसा यह एक साफ-सुथरा और शांत शहर है। यहां रेणुका झील और सुकेती फॉसिल पार्क देखने लायक है।
दिल्ली से 380 किमी की दूरी पर स्थित उत्तराखंड का बिनसर एक बेहतरीन जगह है। अगर आपको पहाड़ों के साथ-साथ वाइल्डलाइफ पसंद हैं, तो बिनसर वाइल्डलाइफ सैंचुरी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। यहां से केदारनाथ, बद्रीनाथ और नंदा देवी की चोटियों का 360-डिग्री व्यू मिलता है।
दिल्ली से 275 किमी की दूरी पर स्थित हिमाचल प्रदेश का कंगोजोड़ी सिरमौर जिले में एक छिपी हुई जगह है। यहां कोई मॉल रोड या शोर-शराबे वाले बाजार नहीं हैं। बस चारों तरफ घने चीड़ के जंगल और शांति है। फॉरेस्ट कैंपिंग और हाइकिंग के लिए ये जगह बेस्ट है।