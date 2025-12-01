सर्दियों में इन 7 लोगों को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए गुड़, फायदे की जगह होंगे ये साइड इफेक्ट्स

सर्दियों के मौसम में अकसर गुड़ खाने की सलाह दी जाती है। लोग गुड़ का उपयोग चाय बनाने से लेकर खाने के बाद खाए जाने वाले मीठे के तौर पर अकसर करते हैं। गुड़ में मौजूद आयरन, कैल्शियम, पोटैशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, फॉस्फोरस और सेलेनियम जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ना सिर्फ आपके स्वाद बल्कि आपकी सेहत का भी खास ख्याल रखते हैं। आयरन और मिनरल्स से भरपूर होने की वजह से गुड़ को आयुर्वेद में 'देसी सुपरफूड' भी कहा जाता है। चीनी का हेल्दी विकल्प होने के बावजूद क्या आप जानते हैं हर कोई गुड़ का सेवन नहीं कर सकता है। आइए जानते हैं आखिर किन 7 लोगों को भूलकर भी गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए।
एसिडिटी से पीड़ित लोगों को गुड़ खाने से परहेज करना चाहिए। दरअसल, खाली पेट गुड़ खाने से समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि इससे पाचक एंजाइम सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन पेट में पचाने के लिए कुछ न होने के कारण एसिडिटी और मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी हो सकती है।
डायबिटीज के रोगियों के लिए गुड़ का अधिक सेवन उनके ब्लड शुगर लेवल को तेजी से बढ़ा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गुड़ में उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) होता है और यह सुक्रोज का एक समृद्ध स्रोत है, जो शरीर में सफेद चीनी की ही तरह शुगर के स्तर को बढ़ा सकता है।
गुड़ में कैलोरी और प्राकृतिक शर्करा (जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज) की मात्रा अधिक होती है। रोजाना अधिक मात्रा में गुड़ खाने से आपकी कैलोरी बढ़ जाती है, जिससे वजन तेजी से बढ़ सकता है।
अधिक मात्रा में गुड़ खाने से पाचन तंत्र अधिक काम कर सकता है, जिससे पेट खराब या दस्त हो सकते हैं। गुड़ पाचन तंत्र को उत्तेजित करता है और इसका अधिक सेवन पेट फूलना, गैस और दस्त जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। यह आंतों में गड़बड़ी पैदा कर सकता है, जिससे पेट खराब हो सकता है।
गुड़ चिपचिपा होता है और इसे खाने के बाद मुंह ठीक से साफ न करने पर दांतों में कैविटी हो सकती है। इसकी चिपचिपी बनावट दांतों पर चिपक जाती है, जिससे बैक्टीरिया पनपते हैं और एसिड बनाते हैं, जो समय के साथ दांतों की बाहरी परत को नुकसान पहुंचाकर कैविटी का कारण बन सकता है।
कुछ लोगों को गन्ने के रस से एलर्जी हो सकती है, जिससे पेट फूलना और त्वचा पर खुजली जैसे लक्षण नजर आ सकते हैं। दरअसल, यह एलर्जी गुड़ में मौजूद अशुद्धियों के कारण हो सकती है, जिसमें नाक बहना, रैशेज, सिरदर्द, या जी मिचलाना जैसे लक्षण नजर आ सकते हैं।