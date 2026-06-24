Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

कुर्ती की नेकलाइन पर सिलवाएं ये 7 बिल्कुल नई डिजाइन, देखती रह जाएंगी फ्रेंड्स

Kurti Neck Design: कुर्ता-पायजामा स्टिच करवा रही हैं और वहीं बोरिंग से नेकलाइन की बजाय कुछ नया और ट्रेंडी लुक चाहिए तो यहां से चुनें 7 लगभग नए और स्टाइलिश नेकलाइन डिजाइन।

AparajitaJun 24, 2026 11:06 pm IST
1/8

कुर्ती नेकलाइन डिजाइन

कुर्ता-पायजामा पहनकर खुद को बोरिंग और आउटडेटेड समझने की गलती ना करें। एक से बढ़कर एक डिजाइन सिंपल से ट्रेडिशनल लुक को स्टाइलिश और क्लासी बना सकता है। कुर्ता स्टिच करवाने से पहले नेकलाइन इन डिजाइन को सेव कर लें। जो आपके सिंपल लुक को बेहद स्टाइलिश बना देगा। यहां देखें स्टनिंग डिजाइन। ( सभी इमेज साभार- Pintrest)

2/8

लैस डिटेलिंग नेकलाइन

कुर्ती को क्लासी लुक देना है तो इस तरह की नेकलाइन काफी खूबसूरत दिखेगी। नेक पर लैस की डिटेलिंग के साथ क्लोज नेकलाइन तैयार की गई है। जो अट्रैक्टिव लुक देगी।

3/8

बैक नेक डिजाइन

कुर्ती की बैक पर स्टाइलिश डिजाइन के साथ एंब्रायडरी करवाएं। इस तरह की डिजाइन सिंपल से कुर्ते को भी डिजाइनर लुक देगी और सहेलियां ये डिजाइन देखकर मर मिटेंगी।

4/8

साइड डिजाइन

कुर्ते की नेकलाइन स्टाइलिश और सादगीभरी बनानी है तो ये साइड डिजाइन स्टिच करवाएं साथ ही फ्रंट पर स्टोन की एंब्रायडरी भी करें। जिससे लुक परफेक्ट दिखे।

5/8

कॉलर विद लैस नेकलाइन

सिंपल से कुर्ते को ये नेकलाइन डिजाइन और भी ज्यादा एलिगेंट बना रही है। कॉलर वाली नेकलाइन के साथ लैस की डिटेलिंग दें। ये स्टनिंग लुक देगी।

6/8

वी शेप नेकलाइन डिजाइन

फ्रंट में खूबसूरत वी शेप नेकलाइन के साथ बॉटम के फैब्रिक के साथ जिगजैग पैटर्न को स्टिच किया गया है। जो इसे बिल्कुल अलग और अट्रैक्टिव कुर्ता बना रहा है।

7/8

फ्लावर कट नेकलाइन

क्लोज नेकलाइन के बावजूद पूरा लुक क्लासी दिखेगा। जब आप इस तरह की नेकलाइन को सूट पर स्टिच करवा लें। साथ ही थोड़ा सा लैस की डिटेलिंग इस कुर्ते और भी ज्यादा स्टनिंग बना रहा है।

8/8

डिफरेंट नेकलाइन डिजाइन

कई अलग-अलग नेकलाइन डिजाइन को एक साथ सेव करके रखना है तो ये इमेज बड़े काम की है। जिसमे से देखकर आप अलग-अलग डिजाइन स्टिच करवाएं और एंब्रायडरी भी चुनें।

kurti Design neck design
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलकुर्ती की नेकलाइन पर सिलवाएं ये 7 बिल्कुल नई डिजाइन, देखती रह जाएंगी फ्रेंड्स