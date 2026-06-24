कुर्ती की नेकलाइन पर सिलवाएं ये 7 बिल्कुल नई डिजाइन, देखती रह जाएंगी फ्रेंड्स

कुर्ती नेकलाइन डिजाइन

कुर्ता-पायजामा पहनकर खुद को बोरिंग और आउटडेटेड समझने की गलती ना करें। एक से बढ़कर एक डिजाइन सिंपल से ट्रेडिशनल लुक को स्टाइलिश और क्लासी बना सकता है। कुर्ता स्टिच करवाने से पहले नेकलाइन इन डिजाइन को सेव कर लें। जो आपके सिंपल लुक को बेहद स्टाइलिश बना देगा। यहां देखें स्टनिंग डिजाइन। ( सभी इमेज साभार- Pintrest)