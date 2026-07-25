चूड़ी नहीं हरे रंग के कंगन बन गए हैं महिलाओं की पहली पसंद, यहां देखें 7 डिजाइन

हरा कंगन डिजाइन

सावन का महीना शुरू होने के साथ ही महिलाएं हरे रंग में ही रंग जाती हैं। हरी साड़ी, हरे दुपट्टे के साथ हरे रंग की चूड़ियां कलाईयों पर पहनकर खूब इठलाती हैं। लेकिन आजकल की कामकाजी महिलाएं कांच की हरी चूड़ी खरीदने की बजाय हरे रंग के कंगन पहनना ज्यादा पसंद करती हैं। सिंगल या डबल हाथों में डालकर ये परंपरा भी निभाती हैं और अपने काम को भी बखूबी करती हैं। तो आप भी यहां से सुंदर हरे रंग के कंगन को चुन सकती हैं। (सभी फोटो साभार- Pintrest)