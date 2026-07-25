चूड़ी नहीं हरे रंग के कंगन बन गए हैं महिलाओं की पहली पसंद, यहां देखें 7 डिजाइन

सावन का महीना शुरू होने के साथ ही महिलाएं हरे रंग में ही रंग जाती हैं। हरी साड़ी, हरे दुपट्टे के साथ हरे रंग की चूड़ियां कलाईयों पर पहनकर खूब इठलाती हैं। लेकिन आजकल की कामकाजी महिलाएं कांच की हरी चूड़ी खरीदने की बजाय हरे रंग के कंगन पहनना ज्यादा पसंद करती हैं। सिंगल या डबल हाथों में डालकर ये परंपरा भी निभाती हैं और अपने काम को भी बखूबी करती हैं। तो आप भी यहां से सुंदर हरे रंग के कंगन को चुन सकती हैं। (सभी फोटो साभार- Pintrest)
इस सावन हरे रंग की चूड़ी की बजाय आप कड़े पहनकर कलाईओं की शोभा बढ़ाएं। ये कुंदन डिजाइन का कड़ा सिंगल ही हाथों पर सुंदर दिखेगा।
अगर आप कांच के कड़े नहीं पहनना चाहती हैं तो डिजाइन और ग्रीन कलर में मेटल के कड़े भी मार्केट में खूब मिलते हैं। जो सावन में पहनकर आप हाथों को सुंदर बनाएं।
अगर आप गोल्डन कंगन की दीवानी है तो ग्रीन शेड मिक्स वाले इन कंगन को अपने लिए जरूर चुनें। सावन में ये फॉर्मल, वर्कवियर के साथ खूबसूरत दिखेंगे।
महंगे और कीमती कंगन खरीदे हैं तो टोपाज लगे इन लाइट ग्रीन पत्थरों से सजे कंगन को खरीदें। ये बेहद अट्रैक्टिव दिखेंगे और हर किसी का ध्यान खींचेगे।
कुछ मौके आते हैं जब पूजा, फेस्टिवल पर आप हैवी कड़े पहनना पसंद करती हैं। इस तरह की डिजाइन आपकी कलाईयों को जरा भी सूना नहीं दिखाएंगी।
चार के सेट में हरे रंग की कंगन की ये डिजाइन काफी सुंदर दिख रही है। डेलीवियर में इसे पहनेंगी तो हाथों और कपड़ों पर चुभेंगी नहीं।
ऑफिस गोइंग हैं और न्यू मैरिज हुई है तो सावन में हरे रंग के कंगन चुनें। इस तरह के कंगन फॉर्मल वियर के साथ परफेक्ट दिखेंगे।