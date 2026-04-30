Choker Necklace Design: डीप नेक ब्लाउज के साथ ट्राई करें ये 7 चोकर नेकलेस डिजाइन, मिलेगा रॉयल लुक

अगर आप साड़ी या लहंगे के साथ डीप नेक ब्लाउज पहन रही हैं, तो सही ज्वेलरी आपके पूरे लुक को खास बना सकती है। ऐसे में चोकर नेकलेस एक बेहतरीन ऑप्शन बन चुका है, जो न सिर्फ आपकी नेकलाइन को खूबसूरती से हाइलाइट करता है, बल्कि आपको क्लासी और रॉयल लुक भी देगा। आजकल मार्केट में कुंदन, पर्ल, स्टोन और एमराल्ड जैसे कई खूबसूरत चोकर डिजाइन मौजूद हैं, जिन्हें आप अलग-अलग मौकों पर ट्राई कर सकती हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे स्टाइलिश चोकर नेकलेस दिखाने जा रहे हैं, जो डीप नेक ब्लाउज के साथ आपके लुक को और भी ग्लैमरस बना देंगे। खास बात ये है ये चोकर ज्यादा महंगे भी नहीं मिलते हैं।
पोल्की बीड वाले चोकर में किनारों पर मोतियां होती हैं और बीच में लाल, हरे, नीले रंग वाले स्टोन या फिर छोटी बीड्स लगी होती हैं। ये चोकर डीप नेक ब्लाउज, सूट सभी पर चल जाते हैं।
हैवी और कई रंगों वाली साड़ी है, तो आप इस तरह का चोकर सेट पहन सकती हैं। ये आपके गले को भरेगा और हैवी साड़ी लुक पर खिलेगा भी। ये चोकर गले में चिपका हुआ रहता है, इसलिए रॉयल लुक देता है।
क्लासी और ट्रेडिशनल लुक वाला चोकर चाहिए तो इस तरह का ड्रॉप स्टाइल चोकर लें। ये चोकर गले में चिपका भी रहेगा और नीचे थोड़ा लटकन स्टाइल में भी रहेगा। वी डीप नेक ब्लाउज पर ये ज्यादा अच्छा लगेगा।
स्टोन वाले लेयर्ड चोकर डिजाइन में भी आपको रॉयल लुक मिलेगा। इसे आप किसी डार्क कलर की साड़ी के साथ पहन सकती हैं और ये अट्रैक्टिव दिखेगा। इसमें लेयर्ड पर्ल के साथ बीच में स्टोन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा।
साड़ी हल्की है और चोकर हैवी चुनना है तो कुंदन का नेकलेस चुनें। इसमें ग्रीन एमराल्ड स्टोन के साथ कुंदन वाली मोतियां लगी हुई हैं। इससे चोकर का लुक हैवी दिख रहा है और ये हल्की साड़ी या सूट पर खूबसूरत लगेगा।
कन्ट्रास्ट कलर में चोकर कैरी करना हो, तब ऐसा चुनें। पिंक कलर के डीप नेक ब्लाउज के साथ ग्रीन पोल्की नेकलेस सुंदर लग रहा है। डार्क-लाइट का कॉम्बिनेशन परफेक्ट दिख रहा है और रॉयल लुक भी मिल रहा है।
लाइट वेट साड़ियों के ब्लाउज पर हैवी और ट्रेडिशनल स्टाइल चोकर पहनना चाहती हैं, तो कुंदन चोकर चुनें। इस तरह का चोकर पैटर्न आउटफिट पर खूबसूरत लगता है और नेकलाइन को अच्छे से उभारता भी है।