खाली पेट चाय से लेकर एक्सरसाइज न करने तक...सुबह की ये 7 आदतें बढ़ा सकती हैं यूरिक एसिड

यूरिक एसिड बढ़ा सकती हैं ये 7 आदतें

यूरिक एसिड शरीर में खाना पचने के दौरान बनता है। आमतौर पर यह पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है, लेकिन जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है या सामान्य स्थिति में किडनी यूरिक एसिड को फिल्टर करके नहीं निकाल पाती, तब समस्या होने लगती है। लंबे समय तक इसका स्तर बढ़ा रहने पर जोड़ों में यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो सकते हैं। इसी के कारण हड्डियों, जोड़ों में दर्द, गांठ, सूजन, किडनी स्टोन की समस्याएं होने लगती हैं। कुछ ऐसी आदतें हैं, जिनके कारण शरीर में यूरिक एसिड बढ़ सकता है और कई लोग इन्हें अपनाते हैं। चलिए बताते हैं आपको किन आदतों से दूर रहना चाहिए या बदल लेना चाहिए।