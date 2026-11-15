डेली वियर से लेकर स्पेशल ओकेजन पर खूबसूरत दिखेंगी ये गोल्ड ईयररिंग्स, डिजाइन सेव कर लें

महिलाएं कई बार ऐसी गोल्ड की डिजाइन खोजती हैं जिन्हें वो किसी स्पेशल ओकेजन पर पहनने के साथ ही डेली वियर में भी आराम से पहन लें। ऐसी मॉडर्न और स्टाइलिश ईयररिंग्स की डिजाइन खोज रहीं तो इन 7 डिजाइन को सेव कर लें। जो ब्यूटीफुल भी हैं और आपके हर ओकेजन के साथ फिट भी बैठेंगी। ( सभी इमेज साभार- Pintrest)
कानों में लांग चेन वाली ईयररिंग्स राउंड शेप वुमन के ऊपर सुंदर दिखती हैं। साथ ही ये आप अपने बजट के हिसाब से लाइटवेट भी बनवाकर रेडी कर सकती हैं।
सिंपल बाली पहनने पर तो ये ओल्ड लुक देती हैं तो आप इस तरह की लेयर वाली हूप डिजाइन को बनवा सकती हैं। वैसे तो ये काफी हैवी बनेंगी लेकिन ऑर्डर देकर आप इस तरह की स्टाइलिश गोल्ड ईयररिंग्स 14 से 18 कैरेट में बनवा सकती हैं।
यूनिक और स्टाइलिश होने के साथ ही इसे आप अपने वजन और साइज के मुताबिक बनवाकर रेडी कर सकती हैं। ये स्पेशल ओकेजन से लेकर डेली वियर में खूबसूरत दिखेगी।
फ्लावर शेप के स्टड का फैशन ओल्ड हो चुका है। अगर मॉडर्न डिजाइन वियर करनी है तो स्क्वेअर शेप में फ्लावर बनवाएं। ये डिजाइन ब्यूटीफुल दिखेगी।
छोटे शेप और बजट में ईयररिंग्स खरीदनी है तो इस तरह के फ्लावर शेप के साथ नीचे लगी चेन वाली डिजाइन को खरीदें। लाइटवेट और साइज में छोटे होने की वजह से ये बजट में भी आ जाएगी।
सोने की ईयररिंग्स में ये बिल्कुल यूनिक डिजाइन है। जिसे आप रोजाना में भी पहन सकेंगी और साथ ही स्पेशल ओकेजन पर भी ये काफी खूबसूरत दिखेगी।
स्टड ईयररिंग्स दिखने में क्लासी लगते हैं। इन्हें आप किसी भी ओकेजन पर पहनकर रेडी हो सकती हैं। जैसे ये ब्यूटीफुल गोल्ड ईयररिंग्स की डिजाइन।