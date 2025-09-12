7 modern fancy kurta sleeve design trendy pattern for suit कुर्ते की बाजू पर सिलवा लें ये ब्यूटीफुल सी डिजाइन, इनमे से चुन लें
कुर्ते की बाजू पर सिलवा लें ये ब्यूटीफुल सी डिजाइन, इनमे से चुन लें

Suit Sleeve Design: कुर्ता सिलवाते वक्त नेकलाइन का तो ख्याल रहता है लेकिन काफी सारी महिलाएं बाजू पर फोकस नहीं करती। अगर अपने सूट को फैंसी लुक देना चाहती हैं तो इन ब्यूटीफुल सी डिजाइन को स्टिच करवा लें।

AparajitaFri, 12 Sep 2025 02:47 PM
1/8

स्लीव डिजाइन

कुर्ता सिलवाने से पहले नेकलाइन पर पूरा फोकस रहता है लेकिन ज्यादातर लेडीज स्लीव को वहीं सिंपल सा सिलवा लेती हैं। अगर अपने सूट में कुछ फैंसी लुक ऐड करना चाहती हैं तो फुल से लेकर थ्री फोर्थ लेंथ ये डिजाइन स्टिच करवा सकती हैं। ये डिजाइन बिल्कुल आसानी से स्टिच हो जाएगी और सिंपल सूट को भी स्टाइलिश दिखाएंगी।

2/8

पफ स्लीव

प्लेन फैब्रिक का कुर्ता स्टिच करवा रही हैं तो इस तरह की पफ स्लीव को सिलवा लें। ये आसानी से स्टिच हो जाएंगी और आपके कुर्ते को फैशनेबल भी बना देंगी। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

3/8

सिंपल प्लीट्स वाली आस्तीन

बाजु में कुछ हल्का डिजाइन स्टिच करवाना चाहती हैं तो इस तरह से एल्बो के पास प्लीट्स बनवा लें। ये कुर्ते को क्लासी लुक देगा। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

4/8

डबल लेयर बेल स्लीव

बेल स्लीव फुल लेंथ में नहीं पसंद है तो इस तरह से एल्बो तक की लेंथ में डबल लेयर के साथ बनवाएं। ये कुर्ते को अट्रैक्टिव बनाएगी। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

5/8

थ्री फोर्थ स्लीव में डिजाइन

थ्री फोर्थ स्लीव में अगर कुछ डिजाइन चाहती हैं तो इस तरह से स्टिच करवाएं। ये लुक ब्यूटीफुल दिखेगा। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

6/8

नेट ऐड करवाएं

सिंपल थ्री फोर्थ स्लीव को थोड़ा फैंसी लुक देना चाहती हैं तो बीच में शिमर वाला या सिंपल नेट का फैब्रिक ऐड करवाएं। ये लुक ब्यूटीफुल दिखेगा। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

7/8

डिजाइनर स्लीव

कुर्ते का फैब्रिक प्लेन है तो उस पर कुछ फ्लावर स्टिच करवाएं या फिर पर्ल की डिटेलिंग करवाएं। ये स्लीव को हटके बनाएंगे। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

8/8

फ्लावर लैस

आजकल मार्केट में कई तरह की लैस मिल जाती हैं। इन्हें आसानी से स्लीव पर स्टिच करवा सकती हैे। जिससे सिंपल कुर्ते का लुक बढ़ जाए। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

kurti Design