कुर्ते की बाजू पर सिलवा लें ये ब्यूटीफुल सी डिजाइन, इनमे से चुन लें

स्लीव डिजाइन

कुर्ता सिलवाने से पहले नेकलाइन पर पूरा फोकस रहता है लेकिन ज्यादातर लेडीज स्लीव को वहीं सिंपल सा सिलवा लेती हैं। अगर अपने सूट में कुछ फैंसी लुक ऐड करना चाहती हैं तो फुल से लेकर थ्री फोर्थ लेंथ ये डिजाइन स्टिच करवा सकती हैं। ये डिजाइन बिल्कुल आसानी से स्टिच हो जाएगी और सिंपल सूट को भी स्टाइलिश दिखाएंगी।