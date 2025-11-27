सर्दियों में बर्तन धोते समय की गई 7 गलतियां बना देती हैं हाथों को रूखा, कोमल बनाए रखेंगे ये टिप्स

सर्दियों में बर्तन धोते समय ना करें ये 7 गलतियां

सर्दियों के रोजमर्रा के कामों में एक काम ऐसा भी है, जिसे शायद ही कोई महिला अपनी पसंद से करती होगी। जी हां और वो है ठंडे पानी से बर्तन धोना। कड़ाके की ठंड में नल से गिरता ठंडा पानी हाथों को सुन्न कर देता है। काफी हिम्मत करने के बाद रसोई की सिंक में रखे गंदे बर्तन साफ करने अगर आप पहुंच भी जाती हैं तो ये 7 गलतियां आपके हाथों की नमी खींचकर उन्हें ड्राई बना देती हैं। आइए जानते हैं सर्दियों के दौरान बर्तन धोते समय किन गलतियों को करने से बचना चाहिए।