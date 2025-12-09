प्लास्टिक बॉटल में रखा है गंगाजल तो हो जाएं सावधान, न करें ये 7 गलतियां; जानें सही तरीका

घर पर गंगाजल स्टोर करके रखने के 7 सही नियम

हिंदू परिवारों में गंगाजल का एक खास महत्व माना गया है। लोग इसे अपने घर पर आशीर्वाद के रूप में, शुद्धिकरण और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए घर के मंदिर में स्टोर करके रखते हैं। लेकिन ऐसा करते हुए कई बार इसे घर पर रखने के नियमों को अनदेखा कर देते हैं। जिससे इसका आध्यात्मिक महत्व कम हो सकता है। आइए जानते हैं घर पर गंगाजल स्टोर करके रखने का सही तरीका क्या है।