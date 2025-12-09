प्लास्टिक बॉटल में रखा है गंगाजल तो हो जाएं सावधान, न करें ये 7 गलतियां; जानें सही तरीका

हिंदू परिवारों में गंगाजल का एक खास महत्व माना गया है। लोग इसे अपने घर पर आशीर्वाद के रूप में, शुद्धिकरण और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए घर के मंदिर में स्टोर करके रखते हैं। लेकिन ऐसा करते हुए कई बार इसे घर पर रखने के नियमों को अनदेखा कर देते हैं। जिससे इसका आध्यात्मिक महत्व कम हो सकता है। आइए जानते हैं घर पर गंगाजल स्टोर करके रखने का सही तरीका क्या है।
ज्यादातर घरों में गंगाजल प्लास्टिक की बोतल में भरकर स्टोर किया हुआ होता है। लेकिन गंगाजल को हमेशा साफ पीतल, तांबे, स्टील या कांच के बर्तन में भरकर रखना चाहिए। बर्तन को अच्छी तरह धोएं, पूरी तरह सूखने दें और उसके बाद ही पानी भरें। याद रखें, प्लास्टिक पवित्र वस्तुओं को स्टोर करने के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है।
गंगाजल को पूजा घर में किसी शांत और स्वच्छ स्थान पर रखें। इसे हमेशा सिर के स्तर पर या उससे ऊपर रखने की कोशिश करें। गंगाजल को कभी भी जमीन या किसी खराब जगह पर ना रखें। इसके आस-पास की जगह हमेशा साफ-सुथरी रखें।
गंगाजल के बर्तन को हमेशा कसकर बंद करके रखें। ऐसा करके रखने से गंगाजल हमेशा धूल, कीड़ों और घर की सभी गंधों से सुरक्षित रहता है।
गंगाजल के बर्तन को छूने या पानी का इस्तेमाल करने से पहले अपने हाथ अच्छी तरह धोएं।
घर में गंगाजल रखने से जुड़ी एक महत्वपूर्ण मान्यता यह भी है कि घर पर सात्विक वातावरण बनाए रखें। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में गंगाजल रखा जाता है, वहां मांस या मदिरा का सेवन ग्रह दोष का कारण बनता है और नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है। आपका वातावरण जितना शांति और पवित्रता के करीब होगा, गंगाजल की उपस्थिति उतनी ही सार्थक होगी।
गंगा जल के बर्तन के कभी भी किसी कोने में रखकर उसमें धूल ना जमा न होने दें। पूजा-पाठ, त्योहारों, नई शुरुआत या जब भी आप शुद्धि और शांति चाहते हों, इसका उपयोग करें। घर में छिड़की गई कुछ बूंदें भी शांति और सुरक्षा का एहसास दिला सकती हैं।