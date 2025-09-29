7 mehndi designs for karwachauth 2025 bridal front back hands easy classy henna patterns करवाचौथ के लिए सेव कर लें ये 7 मेहंदी डिजाइन्स, चांद भी उतारेगा हाथों की नजर
करवाचौथ के लिए सेव कर लें ये 7 मेहंदी डिजाइन्स, चांद भी उतारेगा हाथों की नजर

Karwachauth Mehndi Designs: करवाचौथ एक ऐसा त्योहार है जिसमें हर दुलहन के हाथों पर मेहंदी जरूर सजी होती है। मेहंदी आर्टिस्ट या घर पर हिना लगाने का प्रोग्राम है तो डिजाइन अभी से फाइनल कर सकती हैं।

Kajal SharmaMon, 29 Sep 2025 04:32 PM
करवाचौथ पर हाथों पर सजाएं ये मेहंदी

करवाचौथ पर हर सुहागन अपने हाथ पर बेस्ट डिजाइन लगाना चाहती है। अगर आप भी मेहंदी के सुंदर डिजाइन्स खोज रही हैं तो यहां दिए गए फोटोज अपने पास सेव करके सख सकती हैं।

सिंपल लेकिन प्रिटी

अगर आपको सिंपल सी मेहंदी लगानी है तो इसे लगा सकती हैं। इसमें सिंपल फूल-पत्ती वाली डिजाइन है लेकिन काफी प्यारी लगती है।

बैक हैंड पर सुंदर डिजाइन

करवाचौथ पर बैक हैंड की मेहंदी भी काफी इम्पॉर्टेंट होती है। यहां सुंदर से ट्रडिशनल डिजाइन है। इसे आप बनवा सकती हैं।

ट्रेंडी मेहंदी

अगर आप ट्रेंडी मेहंदी लगाना चाहती हैं तो यह जूलरी वाला डिजाइन चुन सकती हैं। यह आजकल काफी चलन में है।

एवरग्रीन मेहंदी डिजाइन

यह डिजाइन हमेशा सुंदर लगती है। इसे आप फ्रंट या बैक हाथ के किसी भी तरफ लगा सकती हैं। यह लगाने में आसान और देखने में सुंदर है।

शुभ चिह्नों वाली मेहंदी

इस मेहंदी में सुंदर सी मोर और कमल का फूल बना है। हिंदू धर्म में ये पैटर्न शुभ माने जाते हैं। इन्हें ज्यादातर तीज-त्योहार की मेहंदी में लगाया जाता है।

बैक हैंड मंडाला स्टाइल&nbsp;

मंडाला स्टाइल में यह मेहंदी बैक हैंड पर काफी क्लासी दिखती है। यह रचने के बाद काफी प्रिटी दिखेगी।

सिंपल बेल

अगर हाथ में सिंपल सी बेल लगाना चाह रही हैं तो फ्रंट या बैक हैंड कहीं भी इसे लगा सकते हैं। यह बहुत क्लीन लुक देती है। All Image Credit: mehndiartbyananya Instagram

