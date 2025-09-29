करवाचौथ के लिए सेव कर लें ये 7 मेहंदी डिजाइन्स, चांद भी उतारेगा हाथों की नजर

करवाचौथ पर हर सुहागन अपने हाथ पर बेस्ट डिजाइन लगाना चाहती है। अगर आप भी मेहंदी के सुंदर डिजाइन्स खोज रही हैं तो यहां दिए गए फोटोज अपने पास सेव करके सख सकती हैं।
अगर आपको सिंपल सी मेहंदी लगानी है तो इसे लगा सकती हैं। इसमें सिंपल फूल-पत्ती वाली डिजाइन है लेकिन काफी प्यारी लगती है।
करवाचौथ पर बैक हैंड की मेहंदी भी काफी इम्पॉर्टेंट होती है। यहां सुंदर से ट्रडिशनल डिजाइन है। इसे आप बनवा सकती हैं।
अगर आप ट्रेंडी मेहंदी लगाना चाहती हैं तो यह जूलरी वाला डिजाइन चुन सकती हैं। यह आजकल काफी चलन में है।
यह डिजाइन हमेशा सुंदर लगती है। इसे आप फ्रंट या बैक हाथ के किसी भी तरफ लगा सकती हैं। यह लगाने में आसान और देखने में सुंदर है।
इस मेहंदी में सुंदर सी मोर और कमल का फूल बना है। हिंदू धर्म में ये पैटर्न शुभ माने जाते हैं। इन्हें ज्यादातर तीज-त्योहार की मेहंदी में लगाया जाता है।
मंडाला स्टाइल में यह मेहंदी बैक हैंड पर काफी क्लासी दिखती है। यह रचने के बाद काफी प्रिटी दिखेगी।
अगर हाथ में सिंपल सी बेल लगाना चाह रही हैं तो फ्रंट या बैक हैंड कहीं भी इसे लगा सकते हैं। यह बहुत क्लीन लुक देती है। All Image Credit: mehndiartbyananya Instagram