चौड़े हाथों पर सुंदर दिखते हैं मेहंदी के ये 7 डिजाइन, शिवरात्रि-तीज पर लगवाएं

सावन के महीने में आने वाली शिवरात्रि और हरियाली तीज के खास मौके पर अगर आप हाथों में सुंदर मेहंदी डिजाइन लगवाना चाहती हैं तो यहां कुछ बेहतरीन डिजाइन देखें। ये डिजाइन खासतौर से चौड़े हाथों पर काफी जचते हैं। देखिए सुंदर मेहंदी डिजाइन।
फूलों वाला मेहंदी डिजाइन सावन के लिए बेस्ट है। अगर आप बहुत ऊपर से मेहंदी नहीं लगाना चाहती हैं तो ये हाफ हैंड डिजाइन ट्राई करें। फोटो क्रेडिट- pritiii_kanu
सावन की मेहंदी में मोर डिजाइन काफी सुंदर दिखता है। चौड़े हाथों के बीच में मोर और कलाई पर कमल के फूल काफी सुंदर दिखते हैं। फोटो क्रेडिट- henna_by_bhoomi
सर्कल मेहंदी डिजाइन हाथों में काफी अच्छा लगता है। इस तरह के सर्कल के साथ उंगलियों को पूरी तरह से भरवाएं। फोटो क्रेडिट- mehndibyhrsh
इस तरह का मेहंदी डिजाइन काफी अच्छा लगता है। अगर कुछ डिफरेंट मेहंदी डिजाइन खोज रही हैं तो इस तरह के पैटर्न को लगवाएं। फोटो क्रेडिट- ashvinilohar_mehandi
सर्कल मेहंदी डिजाइन पसंद है तो इस बार एक सर्कल की जगह 4 से 5 सर्कल डिजाइन बनवाएं।चौड़े हाथों पर इस तरह का डिजाइन काफी अच्छा लगता है। फोटो क्रेडिट- weddinganswers
मेहंदी लगवाने के लिए अगर आप भरा हुआ डिजाइन पसंद करती हैं तो इस तरह पैटर्न काफी अच्छा है। इस तरह का डिजाइ रचने के बाद काफी सुंदर लगता है।फोटो क्रेडिट- weddinganswers
मोर मेहंदी डिजाइन सावन में लगवाने के लिए बेस्ट है। एक बार इस डिजाइन को लगवाकर जरूर ट्राई करें। फोटो क्रेडिट- nehali_mehndi_and_nail_art