चौड़े हाथों पर सुंदर दिखते हैं मेहंदी के ये 7 डिजाइन, शिवरात्रि-तीज पर लगवाएं

चौड़े हाथों के लिए सुंदर मेहंदी डिजाइन

सावन के महीने में आने वाली शिवरात्रि और हरियाली तीज के खास मौके पर अगर आप हाथों में सुंदर मेहंदी डिजाइन लगवाना चाहती हैं तो यहां कुछ बेहतरीन डिजाइन देखें। ये डिजाइन खासतौर से चौड़े हाथों पर काफी जचते हैं। देखिए सुंदर मेहंदी डिजाइन।