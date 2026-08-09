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चौड़े हाथों पर सुंदर दिखते हैं मेहंदी के ये 7 डिजाइन, शिवरात्रि-तीज पर लगवाएं

सावन की शिवरात्रि और तीज के लिए अगर आप सुंदर मेहंदी डिजाइन खोज रही हैं तो एक बार यहां दिए डिजाइन ट्राई करें। ये पैटर्न चौड़े हाथों पर बहुत सुंदर दिखते हैं। देखिए 7 सुंदर डिजाइन

Avantika JainAug 09, 2026 10:59 am IST
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चौड़े हाथों के लिए सुंदर मेहंदी डिजाइन

सावन के महीने में आने वाली शिवरात्रि और हरियाली तीज के खास मौके पर अगर आप हाथों में सुंदर मेहंदी डिजाइन लगवाना चाहती हैं तो यहां कुछ बेहतरीन डिजाइन देखें। ये डिजाइन खासतौर से चौड़े हाथों पर काफी जचते हैं। देखिए सुंदर मेहंदी डिजाइन।

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फूल वाली मेहंदी डिजाइन

फूलों वाला मेहंदी डिजाइन सावन के लिए बेस्ट है। अगर आप बहुत ऊपर से मेहंदी नहीं लगाना चाहती हैं तो ये हाफ हैंड डिजाइन ट्राई करें। फोटो क्रेडिट- pritiii_kanu

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मोर वाला मेहंदी डिजाइन

सावन की मेहंदी में मोर डिजाइन काफी सुंदर दिखता है। चौड़े हाथों के बीच में मोर और कलाई पर कमल के फूल काफी सुंदर दिखते हैं। फोटो क्रेडिट- henna_by_bhoomi

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सर्कल मेहंदी डिजाइन

सर्कल मेहंदी डिजाइन हाथों में काफी अच्छा लगता है। इस तरह के सर्कल के साथ उंगलियों को पूरी तरह से भरवाएं। फोटो क्रेडिट- mehndibyhrsh

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मधुबनी मेहंदी डिजाइन

इस तरह का मेहंदी डिजाइन काफी अच्छा लगता है। अगर कुछ डिफरेंट मेहंदी डिजाइन खोज रही हैं तो इस तरह के पैटर्न को लगवाएं। फोटो क्रेडिट- ashvinilohar_mehandi

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सर्कल मेहंदी डिजाइन

सर्कल मेहंदी डिजाइन पसंद है तो इस बार एक सर्कल की जगह 4 से 5 सर्कल डिजाइन बनवाएं।चौड़े हाथों पर इस तरह का डिजाइन काफी अच्छा लगता है। फोटो क्रेडिट- weddinganswers

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भरा हुआ मेहंदी वाला हाथ

मेहंदी लगवाने के लिए अगर आप भरा हुआ डिजाइन पसंद करती हैं तो इस तरह पैटर्न काफी अच्छा है। इस तरह का डिजाइ रचने के बाद काफी सुंदर लगता है।फोटो क्रेडिट- weddinganswers

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मोर मेहंदी डिजाइन

मोर मेहंदी डिजाइन सावन में लगवाने के लिए बेस्ट है। एक बार इस डिजाइन को लगवाकर जरूर ट्राई करें। फोटो क्रेडिट- nehali_mehndi_and_nail_art

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