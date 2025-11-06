पेट की चर्बी और वजन करना चाहते हैं कम, तो डायट में शामिल करें ये प्रोटीन युक्त फूड्स

मोटापा या पेट की चर्बी

मोटापा आजकल आम समस्या बन चुका है। लोग घंटों जिम में पसीना बहाते हैं और डायटिंग करते हैं लेकिन पेट की चर्बी कम नहीं होती। अगर आप भी मोटापे से परेशान हो चुके हैं, तो अपनी डायट में कुछ प्रोटीन युक्त फूड्स को शामिल करें। प्रोटीन खाने से वजन नहीं बढ़ता है और पेट भी भर जाता है। सेहत के लिए फायदेमंद होने के साथ ये मेटाबोलिज्म को बढ़ाता है। इसलिए सेलेब्स भी प्रोटीन से भरपूर खाना ही अपनी डायट में शामिल करते हैं। चलिए बताते हैं क्या खाएं।