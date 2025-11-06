Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलपेट की चर्बी और वजन करना चाहते हैं कम, तो डायट में शामिल करें ये प्रोटीन युक्त फूड्स

पेट की चर्बी और वजन करना चाहते हैं कम, तो डायट में शामिल करें ये प्रोटीन युक्त फूड्स

पेट की चर्बी और मोटापा की समस्या आजकल हर दूसरे व्यक्ति को है। इसे कम करने के लिए लोग डायटिंग और जिम करते हैं। लेकिन चर्बी नहीं कम होती। अगर आप भी पेट की चर्बी कम करना चाहते हैं, 

Deepali SrivastavaThu, 6 Nov 2025 04:11 PM
1/8

मोटापा या पेट की चर्बी

मोटापा आजकल आम समस्या बन चुका है। लोग घंटों जिम में पसीना बहाते हैं और डायटिंग करते हैं लेकिन पेट की चर्बी कम नहीं होती। अगर आप भी मोटापे से परेशान हो चुके हैं, तो अपनी डायट में कुछ प्रोटीन युक्त फूड्स को शामिल करें। प्रोटीन खाने से वजन नहीं बढ़ता है और पेट भी भर जाता है। सेहत के लिए फायदेमंद होने के साथ ये मेटाबोलिज्म को बढ़ाता है। इसलिए सेलेब्स भी प्रोटीन से भरपूर खाना ही अपनी डायट में शामिल करते हैं। चलिए बताते हैं क्या खाएं।

2/8

अंडा

प्रोटीन युक्त फूड की बात आएगी तो सबसे पहले नाम अंडा का आयेगा। अंडे में प्रोटीन के अलावा विटामिन, मिनरल्स और जरूरी अमीनो की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। अंडे का सफेद पार्टी ही खाएं, इसमें ही प्रोटीन होता है।

3/8

मछली

अगर आप नॉन-वेजिटेरियन हैं, तो मछली खाएं। मछली भी प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। मछली में प्रोटीन और ओमेगा-3 फैटी एसिड होते हैं, जो वजन कंट्रोल करते हैं और पाचन में हेल्प करते हैं।

4/8

चिकन ब्रेस्ट

चिकन खाते हैं, तो सिर्फ चिकन ब्रेस्ट ही खाएं। चिकन ब्रेस्ट खाने से भरपूर प्रोटीन मिलेगा और वेट कंट्रोल में रहेगा। इसमें मौजूद अमीनो एसिड पेट की चर्बी को खत्म करते हैं।

5/8

पनीर

पनीर कम कैलोरी वाला प्रोडक्ट माना जाता है। प्रोटीन युक्त फूड खाना है, तो पनीर खाएं। पनीर में प्रोटीन और कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है। इसे आप वेट लॉस डायट में शामिल करें।

6/8

दाल-छोला

अरहर, मूंग, मसूर, उड़द की दाल या फिर छोला-राजमा भी आपको भरपूर प्रोटीन देगा। पेट की चर्बी कम करनी है, तो दालों को जरूर खाएं।

7/8

सोयाबीन

सोयाबीन, जिसे हम न्यूट्रिला के नाम से भी जानते हैं, इसे भी आप प्रोटीन के तौर पर खा सकते हैं। इसे आप उबाल कर या फिर इसकी सब्जी बनाकर खाएं। इसमें भी प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है।

8/8

नट्स और बीज

प्रोटीन के लिए आप नट्स और बीज भी अपनी डायट में शामिल कर सकते हैं। नट्स जैसे बादाम, काजू, मखाना, अखरोट, किशमिश खाएं और पंपकिन, चिया, अलसी बीज खाएं।

Health Tips