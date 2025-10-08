7 latest trendy modern saree blouse front neckline design ब्लाउज की फ्रंट नेकलाइन पर बनवाएं ये क्लासी एंड ब्यूटीफुल डिजाइन, दिखेंगी सबसे गॉर्जियस
ब्लाउज की फ्रंट नेकलाइन पर बनवाएं ये क्लासी एंड ब्यूटीफुल डिजाइन, दिखेंगी सबसे गॉर्जियस

Blouse Front Neckline Design: नई साड़ी के ब्लाउज को स्टिच करवाने वाली हैं तो फ्रंट में ये ब्यूटीफुल और क्लासी लगने वाली नेकलाइन को सिलवा लें। जिसे पहन लिया तो हर कोई बस आपके लुक की ही तारीफ करेगा। देख लें ये डिजाइन।

AparajitaWed, 8 Oct 2025 09:29 PM
1/8

ब्लाउज डिजाइन

साड़ी की शोभा बढ़ानी है तो ब्लाउज की डिजाइन पर फोकस करना जरूरी है। सही फिटिंग के साथ ही फ्रंट एंड बैक नेकलाइन का काफी असर रहता है। त्योहार के साथ ही वेडिंग का सीजन भी स्टार्ट हो चुका है। अगर अपनी साड़ी के ब्लाउज को स्टिच के लिए देने वाली हैं तो फ्रंट में इन डिजाइन के नेकलाइन को स्टिच करवाएं। ये क्लासी और एलिगेंट दिखने के साथ ही स्टाइलिश भी दिखेगा।

2/8

कॉलर विद फ्रंट ओपन

ब्लाउज में बॉर्डर को हाईलाइट करना चाहती हैं तो कॉलर को बैक पर स्टिच करवाने के साथ फ्रंट में ओपन करके वी या स्क्वेअर शेप दें। ये फ्रंट नेकलाइन डिजाइन क्लासी लुक देगा। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

3/8

स्वीटहार्ट नेकलाइन विद एंब्रायडरी

ब्लाउज सिंपल है तो उस पर अलग से थ्रेड की एंब्रायडरी के साथ स्वीटहार्ट नेकलाइन को स्टिच करवा सकती हैं। ये लुक पफ स्लीव के साथ अट्रैक्टिव दिखता है। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

4/8

मॉक कॉलर नेकलाइन

सर्दियों का सीजन स्टार्ट हो रहा है। साड़ी में क्लासी लुक चाहिए तो इस तरह से मॉक कॉलर को स्टिच करवाएं। ये लुक एलिगेंट दिखेगा। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

5/8

कॉलर विद जैकेट

फ्रंट से कॉलर के साथ जैकेट स्टाइल ब्लाउज इन दिनों ट्रेंड में है और ब्यूटीफुल लुक देगा। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

6/8

राउंड शेप कोटी नेकलाइन ब्लाउज

ब्लाउज में कोटी डिजाइन के साथ उसमे राउंड शेप डिजाइन ट्रेंड में है। इसे आप साड़ी या लहंगा दोनों पर स्टिच करवाकर पहन सकती हैं। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

7/8

कॉलर विद कोटी स्टाइल ब्लाउज

शिल्पा शेट्टी का ये ब्लाउज काफी ट्रेंड में है। बैक पर कॉलर के साथ फ्रंट में राउंड शेप और चोली स्टाइल डिजाइन ब्लाउज को यूनिक लुक देगी। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

8/8

स्वीटहार्ट विद डिजाइन&nbsp;

सिंपल स्वीटहार्ट डिजाइन अब पुराना हो गया है। इस तरह की नेकलाइन के साथ थोड़ा और कर्वी डिजाइन स्टिच करवाएं। साथ ही ब्लाउज की नेकलाइन पर भी फ्लावर पैटर्न कट करवाएं। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

