ब्लाउज की फ्रंट नेकलाइन पर बनवाएं ये क्लासी एंड ब्यूटीफुल डिजाइन, दिखेंगी सबसे गॉर्जियस

ब्लाउज डिजाइन

साड़ी की शोभा बढ़ानी है तो ब्लाउज की डिजाइन पर फोकस करना जरूरी है। सही फिटिंग के साथ ही फ्रंट एंड बैक नेकलाइन का काफी असर रहता है। त्योहार के साथ ही वेडिंग का सीजन भी स्टार्ट हो चुका है। अगर अपनी साड़ी के ब्लाउज को स्टिच के लिए देने वाली हैं तो फ्रंट में इन डिजाइन के नेकलाइन को स्टिच करवाएं। ये क्लासी और एलिगेंट दिखने के साथ ही स्टाइलिश भी दिखेगा।