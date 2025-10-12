दिवाली से लेकर भाई दूज तक किसी भी मौके पर ब्यूटीफुल दिखेंगे ये ट्रेंडी कुर्ता डिजाइन

दिवाली पूजा लुक

दिवाली का त्योहार है तो सेलिब्रेशन भी लंबा चलेगा। दिवाली पार्टी में शामिल होना है या फिर भाई दूज की पूजा में सिबलिंग के साथ रेडी होना है। मौका कोई सा भी हो स्टनिंग और हटके लुक चाहती हैं तो एक मौके पर ये शार्ट कुर्ती और अलग डिजाइन वाले कुर्ते को जरूर पहन लें। जिसमे आप क्लासी भी दिखेंगी और ट्रेंडी लुक भी मिलेगा। ( सभी इमेज क्रेडिट-Pintrest)