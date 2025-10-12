दिवाली से लेकर भाई दूज तक किसी भी मौके पर ब्यूटीफुल दिखेंगे ये ट्रेंडी कुर्ता डिजाइन

दिवाली का त्योहार है तो सेलिब्रेशन भी लंबा चलेगा। दिवाली पार्टी में शामिल होना है या फिर भाई दूज की पूजा में सिबलिंग के साथ रेडी होना है। मौका कोई सा भी हो स्टनिंग और हटके लुक चाहती हैं तो एक मौके पर ये शार्ट कुर्ती और अलग डिजाइन वाले कुर्ते को जरूर पहन लें। जिसमे आप क्लासी भी दिखेंगी और ट्रेंडी लुक भी मिलेगा। ( सभी इमेज क्रेडिट-Pintrest)
लूज कुर्ता डिजाइन इन दिनों ट्रेंड में है। शार्ट लेंथ के साथ लूज स्लीव और साथ में लूज पैट डिजाइन दिवाली सेलिब्रेशन में ब्यूटीफुल दिखेगा।
फ्लेयर पलाजो पैंट के साथ डबल लेयर वाले एस्मेट्रिक डिजाइन के कुर्ते को पहनें। ये दिवाली पार्टी से लेकर दिवाली पूजा सब में ब्यूटीफुल दिखेगा।
शार्ट कुर्ती विद पॉमपॉम डिजाइन ब्यूटीफुल दिखेगी। इसे पलाजो या फिर स्कर्ट के साथ पेयर करें। ये डिजाइन कुर्ते की ब्यूटीफुल है।
अगर आप मेच्योर लुक चाहती हैं तो कफ्तान डिजाइन वाले इस तरह के कुर्ते को हैवी एंब्रायडरी वाले पैंट के साथ पेयर करें।
शार्ट कुर्ती के साथ धोती रैप डिजाइन वाली स्कर्ट के साथ पेयर करें और साथ में हैवी दुपट्टा दिवाली पूजा के लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसमे आप ब्यूटीफुल दिखेंगी।
बांधनी प्रिंट फारसी डिजाइन वाले पायजामे के साथ शार्ट कुर्ती का ये लुक ब्यूटीफुल है। सबसे खास बात कि ये हर एज ग्रुप की लेडीज पर परफेक्ट दिखेगा।
प्लेन डिजाइन वाले शार्ट लूज फिटेड कुर्ते के साथ एंब्रायडरी डिजाइन और पैटर्न वाले पैंट स्टाइल बॉटम को पेयर किया गया है। दिवाली सेलिब्रेशन के लिए ये लुक बेस्ट है।