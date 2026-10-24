मेहंदी वाले हाथों पर खूब जचेगा हथफूल, करवा चौथ के लिए देखें 7 लेटेस्ट डिजाइन

करवाचौथ पर अगर आप अपनी जूलरी में सिर्फ नेकपीस और ईयररिंग्स को शामिल करती हैं तो इस साल कुछ बदलाव करें और लुक में हथफूल को भी शामिल करें। यहां हम 7 हथफूल डिजाइन शेयर कर रहे हैं जो दिखने में काफी अच्छे लगते हैं और आपके मेहंदी वाले हाथों की रौनक को चार गुना बढ़ा सकते हैं। देखिए सुंदर डिजाइन-
सिंगल लेयर में पहनने के लिए इस तरह का डिजाइन अच्छा है। कुंदन पैटर्न अक्सर हर तरह की आउटफिट के साथ अच्छे लगते हैं।
कश्मीरी जूलरी इन दिनों काफी ट्रेंड में है। ईयररिंग्स से लेकर चूड़ियों तक में कश्मीरी स्टाइल महिलाओं को पसंद आ रहा है। ऐसे में कश्मीरी हथफुल आपके मेहंदी वाले हाथों में काफी सुंदर लगेगा। ये तीन रिंग्स वाला है आप चाहें तो एक या 5 रिंग वाला ले सकती हैं। फोटो क्रेडिट- sana_jewellers786
मिनिमल जूलरी पसंद करने वालों के लिए ये हथफुल डिजाइन बेस्ट है। इसमें सिंगल रिंग है और इसके डिजाइन में सुंदर फूल बने हैं। फोटो क्रेडिट- varahi_accessories
बहुत ज्यादा हैवी डिजाइन का हथफुल पसंद नहीं है तो आप इस तरह का डिजाइन लें। मेहंदी वाले हाथों में इस तरह का हथफुल काफी अच्छा लगता है। फोटो क्रेडिट- shopswaabhi
मोती और चेन वाला हथफुल मेहंदी वाले हाथों में काफी सुंदर लगता है। शादी के बाद आपकी पहली करवाचौथ है तो आप इस तरह के डिजाइन वाले हथफुल को पहनें। फोटो क्रेडिट-ohwomaniyaa.in
घुंघुरू वाले हथफुल दिखने में काफी अच्छे लगते हैं। हरे और रूबी रंग वाले ये हथफूल हर रंग की आउटफिट के साथ अच्छे लगते हैं। फोटो क्रेडिट- dhan.aya316
ड्रेस से मैच करते हथफूल भी काफी अच्छे लगते हैं। आप इस तरह के भरे हुए लेकिन सिंगल अंगूठी वाले हथफुल को अपने लुक में शामिल कर सकती हैं।