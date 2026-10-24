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मेहंदी वाले हाथों पर खूब जचेगा हथफूल, करवा चौथ के लिए देखें 7 लेटेस्ट डिजाइन

करवाचौथ पर महिलाएं नए आउटफिट के साथ अपनी पसंद की सुंदर जूलरी को पहनती हैं। ऐसे में मेहंदी वाले हाथों पर चूड़ी के अलावा हथफूल भी पहना जा सकता है। यहां हम हथफुल के कुछ डिजाइन्स लेकर आए हैं जो आपके मेहंदी वाले हाथों में खूब जचेंगे। 

Avantika JainOct 24, 2026 02:21 pm IST
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ट्रेंडी एंड लेटेस्ट हथफूल डिजाइन

करवाचौथ पर अगर आप अपनी जूलरी में सिर्फ नेकपीस और ईयररिंग्स को शामिल करती हैं तो इस साल कुछ बदलाव करें और लुक में हथफूल को भी शामिल करें। यहां हम 7 हथफूल डिजाइन शेयर कर रहे हैं जो दिखने में काफी अच्छे लगते हैं और आपके मेहंदी वाले हाथों की रौनक को चार गुना बढ़ा सकते हैं। देखिए सुंदर डिजाइन-

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कुंदन हथफूल डिजाइन

सिंगल लेयर में पहनने के लिए इस तरह का डिजाइन अच्छा है। कुंदन पैटर्न अक्सर हर तरह की आउटफिट के साथ अच्छे लगते हैं।

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कश्मीरी हथफूल

कश्मीरी जूलरी इन दिनों काफी ट्रेंड में है। ईयररिंग्स से लेकर चूड़ियों तक में कश्मीरी स्टाइल महिलाओं को पसंद आ रहा है। ऐसे में कश्मीरी हथफुल आपके मेहंदी वाले हाथों में काफी सुंदर लगेगा। ये तीन रिंग्स वाला है आप चाहें तो एक या 5 रिंग वाला ले सकती हैं। फोटो क्रेडिट- sana_jewellers786

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रॉयल टच हथफूल

मिनिमल जूलरी पसंद करने वालों के लिए ये हथफुल डिजाइन बेस्ट है। इसमें सिंगल रिंग है और इसके डिजाइन में सुंदर फूल बने हैं। फोटो क्रेडिट- varahi_accessories

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सिंपल हथफूल डिजाइन

बहुत ज्यादा हैवी डिजाइन का हथफुल पसंद नहीं है तो आप इस तरह का डिजाइन लें। मेहंदी वाले हाथों में इस तरह का हथफुल काफी अच्छा लगता है। फोटो क्रेडिट- shopswaabhi

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मोती और चेन वाला हथफूल

मोती और चेन वाला हथफुल मेहंदी वाले हाथों में काफी सुंदर लगता है। शादी के बाद आपकी पहली करवाचौथ है तो आप इस तरह के डिजाइन वाले हथफुल को पहनें। फोटो क्रेडिट-ohwomaniyaa.in

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घुंघुरू वाला हथफुल

घुंघुरू वाले हथफुल दिखने में काफी अच्छे लगते हैं। हरे और रूबी रंग वाले ये हथफूल हर रंग की आउटफिट के साथ अच्छे लगते हैं। फोटो क्रेडिट- dhan.aya316

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कलरफुल हथफूल

ड्रेस से मैच करते हथफूल भी काफी अच्छे लगते हैं। आप इस तरह के भरे हुए लेकिन सिंगल अंगूठी वाले हथफुल को अपने लुक में शामिल कर सकती हैं।

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