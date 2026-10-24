मेहंदी वाले हाथों पर खूब जचेगा हथफूल, करवा चौथ के लिए देखें 7 लेटेस्ट डिजाइन

ट्रेंडी एंड लेटेस्ट हथफूल डिजाइन

करवाचौथ पर अगर आप अपनी जूलरी में सिर्फ नेकपीस और ईयररिंग्स को शामिल करती हैं तो इस साल कुछ बदलाव करें और लुक में हथफूल को भी शामिल करें। यहां हम 7 हथफूल डिजाइन शेयर कर रहे हैं जो दिखने में काफी अच्छे लगते हैं और आपके मेहंदी वाले हाथों की रौनक को चार गुना बढ़ा सकते हैं। देखिए सुंदर डिजाइन-