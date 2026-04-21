Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

Sreeleela Fashion Game: सूट से साड़ी तक हर लुक में छाईं एक्ट्रेस श्रीलीला, ऐसे करें उनका स्टाइल कॉपी

एक्ट्रेस श्रीलीला अपनी दमदार एक्टिंग और स्टाइलिश लुक्स के लिए जानी जाती हैं। उनके साड़ी से लेकर सूट पैटर्न को आप कॉपी कर रॉयल और एलिगेंट लुक पा सकती हैं।

Deepali SrivastavaApr 21, 2026 10:20 am IST
1/8

एक्ट्रेस श्रीलीला का फैशन गेम

एक्ट्रेस श्रीलीला अपनी दमदार एक्टिंग और खूबसूरती की वजह से अक्सर चर्चा में रहती हैं। उनके व्यवहार और काम के लोग दीवाने हैं, साथ ही उनका फैशन गेम भी लोगों को काफी पसंद आता है। श्रीलीला एथनिक से लेकर वेस्टर्न हर लुक में अलग स्टाइल फ्लॉन्ट करती हैं। खासतौर पर एक्ट्रेस सूट-साड़ी में कमाल दिखती हैं और इनसे बखूबी कैरी करना जानती हैं। चलिए आज हम आपको श्रीलीला के स्टाइलिश सूट और साड़ी लुक्स दिखाते हैं, जिससे आप भी स्टाइलिंग टिप्स ले सकती हैं।

2/8

लॉन्ग स्टाइल सूट

श्रीलीला ने टील ब्लू कलर का लॉन्ग स्टाइल सूट पहना हुआ है, जिसमें गोल्डन जरी वर्क किया गया है। इस सूट के साथ उन्होंने बालों में राउंड रिबन बांधा है और ओपन स्टाइल दुपट्टा लिया है। इस तरह का सूट किसी खास पार्टी-फंक्शन के लिए अच्छा लगेगा।

3/8

स्लीवलेस सूट

अनारकली स्टाइल में स्लीवलेस लॉन्ग सूट एक्ट्रेस ने पहना हुआ है, इसमें नीचे के बॉर्डर में गोल्डन कढ़ाई की गई है। श्रीलीला ने साइड स्टाइल ओपन दुपट्टा लिया है, जो इसे रॉयल टच दे रहा है। इस सूट के साथ एक्ट्रेस ने चोकर, रिंग, ईयरिंग्स कैरी किए हैं।

4/8

रेड अनारकली सूट

लाल रंग के अनारकली हैवी स्टाइल सूट में श्रीलीला कमाल की दिख रही हैं। एक्ट्रेस का ये सूट गोल्डन एम्ब्रॉयडरी और फ्लोई सिल्हूट में रॉयल लुक दे रहा है। इस पर उन्होंने हल्का मेकअप और ओपन हेयर लुक लिया है।

5/8

प्रिंटेड साड़ी

श्रीलीला ऑफ-व्हाइट प्रिंटेड साड़ी में बेहद एलिगेंट लग रही हैं। साड़ी के साथ रेड ब्लाउज का कॉन्ट्रास्ट लुक में चार चांद लगा रहा है। साड़ी के साथ मिनिमल ज्वेलरी उनके पूरे लुक को क्लासी और ग्रेसफुल बना रहे हैं।

6/8

टिश्यू साड़ी

पार्टी के लिए परफेक्ट लुक चाहिए, तो श्रीलीला की तरह टिश्यू साड़ी स्टाइल करें। उन्होंने स्ट्रैपी स्टाइल सिल्वर ब्लाउज के साथ ऑफ-लाइट गोल्डन कलर की टिश्यू साड़ी पहनी है, जो रात में शाइन करती है।

7/8

फ्लोरल प्रिंट साड़ी

श्रीलीला की रेड-ब्लैक फ्लोरल प्रिंट वाली साड़ी भी खूबसूरत लग रही है। अगर आप हल्की साड़ी में स्टाइलिश दिखना चाहती हैं, तो स्लीवलेस ब्लाउज के साथ इस तरह की साड़ी स्टाइल करें।

8/8

ऑफ-व्हाइट फ्लोरल साड़ी

एक्ट्रेस इस ऑफ-व्हाइट फ्लोरल साड़ी में बेहद सोफिस्टिकेटेड और एलिगेंट नजर आ रही हैं। इस साड़ी में डेलिकेट प्रिंट्स, बॉर्डर डिटेलिंग और हाई-नेक ब्लाउज उन्हें स्टाइलिश लुक दे रहा है। इस पर एक्ट्रेस ने ओपन हेयर लुक लिया है।

Fashion Tips
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलSreeleela Fashion Game: सूट से साड़ी तक हर लुक में छाईं एक्ट्रेस श्रीलीला, ऐसे करें उनका स्टाइल कॉपी