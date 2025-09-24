करवा चौथ के लिए बेस्ट हैं ये न्यू जैकेट स्टाइल ब्लाउज, देख लें ये खास डिजाइन

करवा चौथ और दिवाली नजदीक है। नवरात्रि के साथ ही महिलाएं इन त्योहारों की भी तैयारियों में लग जाती है। अगर अभी तक साड़ी के साथ ब्लाउज की स्टिचिंग नहीं करवाई है। तो इन लेटेस्ट कोटी वाले ब्लाउज की डिजाइन को देख लें। जैकेट और कोटी स्टाइल वाले ब्लाउज आपके साड़ी वाले लुक को बिल्कुल फैंसी बना देंगे और सबके बीच आपका अंदाज बिल्कुल अलग नजर आएगा। तो देर ना करें और देख लें ये स्पेशल डिजाइन वाले ब्लाउज।
ब्लाउज के साथ मैचिंग करते हुए मिरर वर्क वाले हाफ जैकेट को साड़ी के साथ पेयर करें। ये लुक ब्यूटीफुल दिखेगा। वैसे नवरात्रि में भी मिरर वर्क वाले कलरफुल जैकेट को साड़ी के साथ पहन सकती हैं। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)
भीड़ में सबसे हटके दिखना है तो मोनोक्रोम लुक को क्रिएटिव तरीके से स्टाइलिश बनाएं। लैस डिजाइन वाले फैब्रिक से हाफ जैकेट स्टिच करवाएं। ये लुक ब्यूटीफुल दिखेगा। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)
एंब्रायडरी वाले ब्लाउज को हाइलाइट करना है तो हाफ कोटी बटरफ्लाई डिजाइन की स्टिच करवाएं। ये ब्यूटीफुल दिखेगा। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)
अगर आप ब्लाउज को सिंपली पहनना चाहती हैं तो ऊपर से हैवी एंब्रायडरी वाले केप को स्टिच करवा लें। ये साड़ी के लुक में चार चांद लगाएंगे और आपके साड़ी ब्लाउज को हटके लुक देंगे। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)
ब्लाउज के साथ अटैच करके कोटी की डिजाइन को स्टिच करवाएं। ये लुक फैंसी और बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड में है। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)
ब्लाउज के ऊपर केप डिजाइन को स्टिच करवाएं। लेकिन इसे फ्रंट ओपन ना करके पूरा बंद रखें। ( इमेज क्रेडिट-Instagram)
साड़ी के लुक को रॉयल बनाना है तो साथ में कॉलर वाले सिल्क जैकेट को स्टिच करवाएं। इसकी स्लीव को थ्री फोर्थ के करीब रखें। ये लुक गॉर्जियस दिखेगा। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)