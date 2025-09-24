साड़ी-सूट नहीं, इस करवाचौथ पहनें स्टाइलिश दुपट्टे वाले गाउन, यहां देखें 7 लेटेस्ट डिजाइन

गाउन डिजाइन

करवाचौथ आने में बस कुछ ही दिनों का समय बचा है। इस दिन आप क्या आउटफिट पहन रही हैं, इसकी शॉपिंग भी शुरू कर दी होगी। ज्यादातर महिलाएं इस दिन साड़ी या सूट वियर करना पसंद करती हैं। लेकिन इस बार अगर आप कुछ अलग पहनना चाहती हैं, तो दुपट्टे वाला गाउन वियर कर सकती हैं। ये ट्रेडीशनल लुक भी देते हैं और देखने में काफी स्टाइलिश लगते हैं। यहां हम आपके लिए लाए हैं कुछ लेटेस्ट डिजाइन, जो आप ट्राई कर सकती हैं। (All Images Credit-Pinterest)