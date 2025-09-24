साड़ी-सूट नहीं, इस करवाचौथ पहनें स्टाइलिश दुपट्टे वाले गाउन, यहां देखें 7 लेटेस्ट डिजाइन

करवाचौथ आने में बस कुछ ही दिनों का समय बचा है। इस दिन आप क्या आउटफिट पहन रही हैं, इसकी शॉपिंग भी शुरू कर दी होगी। ज्यादातर महिलाएं इस दिन साड़ी या सूट वियर करना पसंद करती हैं। लेकिन इस बार अगर आप कुछ अलग पहनना चाहती हैं, तो दुपट्टे वाला गाउन वियर कर सकती हैं। ये ट्रेडीशनल लुक भी देते हैं और देखने में काफी स्टाइलिश लगते हैं। यहां हम आपके लिए लाए हैं कुछ लेटेस्ट डिजाइन, जो आप ट्राई कर सकती हैं। (All Images Credit-Pinterest)
मैरीगोल्ड ऑरेंज शेड आजकल काफी ट्रेंड में है। इस रंग का गाउन भी काफी फैंसी लगेगा। इसके साथ गोल्डन शेड काफी रॉयल और ग्रेसफुल लुक देगा। इस गाउन की स्वीटहार्ट नेकलाइन, हेवी एंब्रॉयडरी और दुपट्टा, करवाचौथ पर आपका लुक निखार देगा।
करवाचौथ पर मैरून रंग अलग ही ग्रेसफुल लुक देता है। हेवी गोल्डन लेस के साथ मिनिमल डिजाइन वाला गाउन बहुत ही मॉडर्न लगेगा। गाउन मिनिमल है, इसलिए लुक को बैलेंस करने के लिए नेट का दुपट्टा काफी हेवी है। करवाचौथ पर ये आपको परफेक्ट लुक देगा।
अगर आप लुक को थोड़ा सिंपल रखना चाहती हैं, तो ऐसा मिनमल गाउन ले सकती हैं। ऐसा फ्लोई गाउन आपको अलग ही स्टेटमेंट लुक देगा। इसके साथ काफी हेवी दुपट्टा है, जो आपके लुक में चार चांद लगा देगा।
करवाचौथ पर मॉडर्न और अट्रैक्टिव लुक चाहिए, तो ऐसा स्टाइलिश गाउन भी ले सकती हैं। इसकी नेकलाइन और स्लीवलेस डिजाइन, आपको सबसे अलग दिखाएगा। इसके साथ मैचिंग दुपट्टा और स्टेटमेंट इयरिंग्स, आपके लुक में चार चांद लगा देंगे।
ज्यादा हेवी लुक नहीं चाहती हैं, तो रानी पिंक गाउन ले सकती हैं। इसमें बहुत ही मिनिमल डिजाइन है, जो करवाचौथ के लिए परफेक्ट रहेगा। इसके दुपट्टे पर भी लेस का सुंदर वर्क है, जो बहुत स्टाइलिश लुक देगा। नई नवेली दुल्हन हैं, तो ये गाउन ले सकती हैं।
अगर आप लाइट कलर पहनना पसंद करती हैं, तो पिंक कलर चुन सकती हैं। ये बेहद प्यारा लगेगा। इसकी नेकलाइन पर भी सुंदर एंब्रॉयडरी का वर्क है, जो देखने में बहुत फैंसी लगेगा। इसके साथ ग्लोई मेकअप और मिनिमल ज्वैलरी, करवाचौथ पर बहुत ही प्यारा लुक देंगे।
प्रिंसेज गाउन भी करवाचौथ के लिए बेस्ट रहेगा। इसकी नेकलाइन बहुत फैंसी है और गाउन भी काफी घेरदार है। नई नवेली दुल्हन हैं, तो ऐसा गाउन ले सकती हैं। हर कोई आपके लुक की ही तारीफ करेगा।