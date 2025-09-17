प्लाजो की जगह सिलवाएं ये 7 फैंसी बॉटम वियर, सिंपल सूट भी एकदम डिजाइनर लगेगा!

ओवरऑल सूट का लुक तभी आता है, जब कुर्ते के साथ साथ बॉटम वियर भी फैंसी हो। ज्यादातर गर्ल्स आजकल प्लाजो स्टिच कराना प्रिफर करती हैं, क्योंकि ये देखने में भी स्टाइलिश लगता है और आरामदायक भी होता है। हालांकि हर बार वही सिंपल प्लाजो थोड़ा बोरिंग लग सकता है। तो क्यों ना इस बार आप कुछ नया सिलवाएं? यहां हम आपके लिए बॉटम वियर के ऐसे ही कुछ लेटेस्ट और फैंसी डिजाइन ले कर आए हैं, जो आपको जरूर पसंद आएंगे। (All Images Credit-Pinterest)
सिंपल प्लाजो को स्टाइलिश लुक देने का इससे बेहतर तरीका क्या होगा। बस इसकी मोहरी पर कुछ इस तरह का कट वर्क करा लें। ये प्लाजो इतना स्टाइलिश लुक देगा कि हर किसी की नजर एक बार इसपर जरूर जाएगी।
सिंपल और पॉलिश्ड लुक चाहती हैं, तो इस तरह की एंकल लैंथ पैंट स्टिच करा सकती हैं। ये सिगरेट पैंट की तरह ज्यादा फिटेड नहीं हैं इसलिए आप कंफर्टेबल भी रहेंगी। ये काफी फॉर्मल लुक देती हैं इसलिए ऑफिस वियर के लिए बेस्ट हैं।
सिंपल सूट को डिजाइनर लुक देना है, तो जरा सी मैचिंग नेट ले आएं। इसे पैंट पर अटैच करा लें, चाहें तो स्लीव्स और बॉर्डर पर भी लगवा सकती हैं। ये आपके पूरे सूट का लुक बदल देगी। आजकल काफी गर्ल्स ये डिजाइन ट्राई कर रही हैं।
थोड़ा मॉडर्न ट्विस्ट देना है, तो पेटल शेप पैंट ट्राई करें। ये आजकल काफी ट्रेंड में है। ट्रेडिशनल सूट के साथ ये स्टाइलिश पैटर्न बेहद ही प्यारा लगता है। अगर आपको इंडो वेस्टर्न और फ्यूजन लुक बेहद पसंद आते हैं, तो ये स्टाइल आपके लिए ही है।
ज्यादातर महिलाओं को सलवार पहनना पसंद होता है। लेकिन हर बार वही सेम बेसिक डिजाइन की जगह आप ये फैंसी पैटर्न ट्राई कर सकती हैं। इसमें सलवार पर बहुत ही सुंदर लेस की डिटेलिंग की गई है, जो कुर्ते पर भी है। इससे आपकी सलवार एकदम डिजाइनर लगेगी।
सूट को थोड़ा हेवी लुक देना चाहती हैं, तो एक्स्ट्रा घेरदार प्लाजो स्टिच करा सकती हैं। ये बहुत ही ज्यादा फैंसी लगता है। ऐसा प्लाजो बिल्कुल लहंगे वाला लुक देता है और कंफर्टेबल तो होता ही है।
कट वर्क वाली स्टाइलिश पैंट भी एक बढ़िया ऑप्शन है। आजकल तो इस तरह की पैंट ही ज्यादा ट्रेंड में हैं। एंकल लैंथ पैंट पर फैंसी कट वर्क और लेस की डिटेलिंग एकदम डिजाइनर लुक देगी। सिंपल सूट है, तो ये पैटर्न ट्राई करना बनता है।