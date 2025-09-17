प्लाजो की जगह सिलवाएं ये 7 फैंसी बॉटम वियर, सिंपल सूट भी एकदम डिजाइनर लगेगा!

फैंसी बॉटम वियर

ओवरऑल सूट का लुक तभी आता है, जब कुर्ते के साथ साथ बॉटम वियर भी फैंसी हो। ज्यादातर गर्ल्स आजकल प्लाजो स्टिच कराना प्रिफर करती हैं, क्योंकि ये देखने में भी स्टाइलिश लगता है और आरामदायक भी होता है। हालांकि हर बार वही सिंपल प्लाजो थोड़ा बोरिंग लग सकता है। तो क्यों ना इस बार आप कुछ नया सिलवाएं? यहां हम आपके लिए बॉटम वियर के ऐसे ही कुछ लेटेस्ट और फैंसी डिजाइन ले कर आए हैं, जो आपको जरूर पसंद आएंगे। (All Images Credit-Pinterest)