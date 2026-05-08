नई बहुएं बनवाएं ब्लाउज की बाजू के ये 7 ‘हटके’ डिजाइन, पड़ोसन भाभी भी कॉपी करेगी लुक!

ब्लाउज की बाजू के 7 डिजाइनर पैटर्न

साड़ी का लुक तभी खास लगता है, जब उसका ब्लाउज पीस भी परफेक्टली स्टिच हो। खासतौर से आजकल तो साड़ी से ज्यादा डिजाइनर ब्लाउज पर फोकस किया जाता है। नेकलाइन के साथ-साथ अब स्लीव्स डिजाइन का भी चलन है और महिलाएं ब्लाउज की बाजू के अलग-अलग डिजाइन खूब पसंद कर रही हैं। अगर आप भी ब्लाउज सिलवाने जा रही हैं, तो यहां दिए गए फैंसी पैटर्न आपके बड़े काम आ सकते हैं। डेली वियर की साड़ी के लिए ब्लाउज बनवाना हो या किसी स्पेशल साड़ी के लिए, यहां एक से बढ़कर एक स्टाइलिश पैटर्न दिए गए हैं। (All Images Credit- Pinterest)