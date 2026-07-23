पर्ल कंगन से बढ़ जाएगी नाजुक कलाईयों की सुंदरता, यहां देखें 7 लेटेस्ट डिजाइन

मोतियों की ज्वैलरी आपको बिना ज्यादा एफर्ट के क्लासी लुक देती है। अगर आपके पास पेस्टल कलर के साड़ी और ट्रेडिशनल कपड़े हैं तो उनके साथ ये पर्ल कड़े काफी अट्रैक्टिव दिखते हैं। चूड़ियों के साथ मैच करना हो या फिर कंगन ही पहनने हों, इन 7 मोतियों की डिजाइन के कंगन को अपने चूड़ी के कलेक्शन में जरूर शामिल करें। ( सभी फोटो साभार-Pintrest)
हाथों में सिंगल कड़ा पहनना हो तो छोटी-छोटी बारीक मोतियों से बने ये गोल्डन पर्ल कंगन काफी खूबसूरत दिखेंगे। इस तरह के कड़े रॉयल लुक देते हैं।
पिंक, टरक्वॉयज, पीच, सी ग्रीन जैसे कलर के आउटफिट के साथ इस तरह के पर्ल बैंगल बेहद सुंदर दिखते हैं। इन डिजाइन के कंगन को अपने कलेक्शन में जरूर रखें।
मोतियों की ये चूड़ियों को कांच की चूड़ियों के साथ सेट लगाकर पहने या फिर प्लेन, ये दोनों तरह से अट्रैक्टिव दिखेंगी। गोल्ड एंड पर्ल का ये कॉम्बिनेशन फेस्टिवल सीजन में जरूर खरीदें।
अगर आप गोल्ड के कंगन खरीद रहीं तो पर्ल के डिजाइन को जरूर ऐड करें। इस तरह की चूड़ियां सिंपल क्लासी लुक देती हैं।
गोल्ड वाली डिजाइन के ये पर्ल कंगन सिंपल लुक क्रिएट करते हैं। आप रोजाना पहनने के लिए ये डिजाइन बेस्ट हैं।
लेटेस्ट डिजाइन के ये पर्ल कंगन किसी भी चूड़ियों के साथ मिलाकर पहनेंगी तो हाथों की शोभा बढ़ जाएगी।
गोल्डन एंटीक पीस में ये कड़ा डिजाइन काफी सुंदर है। बारीक मोतियों के काम के साथ गोल्ड से बनी ये डिजाइन काफी अट्रैक्टिव है।