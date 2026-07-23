पर्ल कंगन से बढ़ जाएगी नाजुक कलाईयों की सुंदरता, यहां देखें 7 लेटेस्ट डिजाइन

पर्ल कंगन डिजाइन

मोतियों की ज्वैलरी आपको बिना ज्यादा एफर्ट के क्लासी लुक देती है। अगर आपके पास पेस्टल कलर के साड़ी और ट्रेडिशनल कपड़े हैं तो उनके साथ ये पर्ल कड़े काफी अट्रैक्टिव दिखते हैं। चूड़ियों के साथ मैच करना हो या फिर कंगन ही पहनने हों, इन 7 मोतियों की डिजाइन के कंगन को अपने चूड़ी के कलेक्शन में जरूर शामिल करें। ( सभी फोटो साभार-Pintrest)