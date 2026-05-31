Oxidised Bangles Design: कॉटन कुर्ती और साड़ियों के साथ ट्राई करें ये 7 खूबसूरत बैंगल्स डिजाइन, हर कोई करेग

ऑक्सीडाइज्ड बैंगल्स के डिजाइन

आजकल मार्केट में सिल्वर ज्वेलरी का ट्रेंड महिलाओं के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है। बैंगल्स, चूड़ियां, ईयरिंग्स से लेकर नथ तक, ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी हर एथनिक लुक का हिस्सा बन चुकी है। खासतौर पर सिल्वर कलर की ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी कॉटन कुर्तियों और साड़ियों के साथ बेहद खूबसूरत लगती है। हाथों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए महिलाएं तरह-तरह की चूड़ियां, कड़े और ब्रेसलेट पहनना पसंद करती हैं। ऐसे में इन दिनों ऑक्सीडाइज्ड बैंगल्स का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। ये बैंगल्स न सिर्फ आपके लुक को स्टाइलिश बनाते हैं, बल्कि सिंपल आउटफिट में भी एथनिक और क्लासी टच जोड़ देते हैं। अगर आप भी अपने ट्रेडिशनल लुक को खास बनाना चाहती हैं, तो आज हम आपके लिए ऑक्सीडाइज्ड बैंगल्स के कुछ खूबसूरत और लेटेस्ट डिजाइन लेकर आए हैं।