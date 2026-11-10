छठ पूजा पर छा जाएगा आपका लुक, ट्राई करें ऑरेंज कलर की ये 7 खूबसूरत साड़ियां

छठ पूजा के लिए चुनें ऑरेंज साड़ियों के ये डिजाइन

छठ पूजा के त्योहार में महिलाएं पारंपरिक साड़ियां पहनती हैं और हैवी साड़ियों के साथ ही पूजा करती हैं। इस खास मौके पर अगर आप भी खूबसूरत और ट्रेडिशनल लुक पाना चाहती हैं, तो ऑरेंज कलर की साड़ी चुन सकती हैं। ऑरेंज रंग पूजा के माहौल में बेहद खूबसूरत लगता है और चेहरे पर भी अलग निखार लाता है। ऐसे में आप प्लेन सिल्क से लेकर बनारसी और हैवी एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ियों तक कई डिजाइन ट्राई कर सकती हैं। आइए देखते हैं ऑरेंज कलर की 7 खूबसूरत साड़ी डिजाइन, जिन्हें पहनकर छठ पूजा पर आपका लुक सबसे खास लगेगा।