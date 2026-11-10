छठ पूजा पर छा जाएगा आपका लुक, ट्राई करें ऑरेंज कलर की ये 7 खूबसूरत साड़ियां

छठ पूजा के त्योहार में महिलाएं पारंपरिक साड़ियां पहनती हैं और हैवी साड़ियों के साथ ही पूजा करती हैं। इस खास मौके पर अगर आप भी खूबसूरत और ट्रेडिशनल लुक पाना चाहती हैं, तो ऑरेंज कलर की साड़ी चुन सकती हैं। ऑरेंज रंग पूजा के माहौल में बेहद खूबसूरत लगता है और चेहरे पर भी अलग निखार लाता है। ऐसे में आप प्लेन सिल्क से लेकर बनारसी और हैवी एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ियों तक कई डिजाइन ट्राई कर सकती हैं। आइए देखते हैं ऑरेंज कलर की 7 खूबसूरत साड़ी डिजाइन, जिन्हें पहनकर छठ पूजा पर आपका लुक सबसे खास लगेगा।
अगर आपको सिंपल और एलिगेंट लुक पसंद है, तो गोल्डन जरी बॉर्डर वाली प्लेन ऑरेंज सिल्क साड़ी पहन सकती हैं। इस साड़ी का गहरा ऑरेंज रंग इसे खास बनाता है। वहीं, पल्लू और निचले हिस्से पर बना सुनहरा जरी बॉर्डर इसकी खूबसूरती बढ़ाता है। इसे जिग-जैग डिजाइन वाले हाफ स्लीव्स ब्लाउज के साथ पहन सकती हैं। साथ में बालों में गजरा, झुमके और कंगन पहनकर अपना लुक पूरा करें।
छठ पूजा के दौरान घाट पर कई घंटों तक रहना होता है। ऐसे में हल्की और आरामदायक साड़ी पहनना बेहतर रहता है। इसके लिए ऑरेंज और पीले रंग के लहरिया या मार्बल प्रिंट वाली शिफॉन या जॉर्जेट साड़ी चुन सकती हैं। इसके बॉर्डर पर लगी गोटा लेस साड़ी को खूबसूरत लुक देती है। इसे लाल रंग के ब्लाउज के साथ पहनें। दोनों रंगों का कॉम्बिनेशन आपके लुक को और आकर्षक बनाएगा।
कुछ अलग और स्टाइलिश पहनना चाहती हैं, तो कटवर्क और गोटा-पट्टी बॉर्डर वाली ऑरेंज साड़ी ट्राई कर सकती हैं। ऑर्गेंजा या चंदेरी जैसे हल्के फैब्रिक में आने वाली इस साड़ी पर खूबसूरत कटवर्क और गोटा-पट्टी की लेस लगी होती है। कुछ डिजाइन में मिरर वर्क भी देखने को मिलता है। इसे सिंपल या स्लीवलेस ब्लाउज के साथ पहनें। हल्की होने के साथ-साथ यह साड़ी आपको स्टाइलिश लुक भी देगी।
अगर आपको हैवी और ट्रेडिशनल साड़ियां पहनना पसंद है, तो ऑरेंज और गोल्डन रंग के कॉम्बिनेशन वाली बनारसी साड़ी चुन सकती हैं। इस साड़ी पर फूलों की सुनहरी बुनाई की गई है। इसका चौड़ा बॉर्डर और पल्लू इसे खास बनाता है। वहीं, लाल और हरे रंग की पाइपिंग इसकी खूबसूरती बढ़ाती है। इसे गहरे हरे रंग के हैवी एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज और ट्रेडिशनल ज्वेलरी के साथ पहनें। इससे आपको बेहद खूबसूरत और पारंपरिक लुक मिलेगा।
अगर आप छठ पूजा पर रॉयल और पारंपरिक लुक चाहती हैं, तो गोल्डन ज़री वर्क वाली बनारसी सिल्क साड़ी पहन सकती हैं। इस साड़ी पर फूलों और पक्षियों के खूबसूरत डिजाइन बने हैं। वहीं, इसके पल्लू पर हैवी जरी वर्क किया गया है। इसके साथ मैचिंग एम्ब्रॉयडरी वाला ब्लाउज और चोकर नेकलेस पहनें। इस तरह आपका लुक बेहद खूबसूरत और शाही लगेगा।
अगर आप छठ पूजा पर कुछ अलग और स्टाइलिश पहनना चाहती हैं, तो इस तरह की रस्ट ऑरेंज साड़ी ट्राई कर सकती हैं। साड़ी पर छोटे-छोटे फूलों की कढ़ाई की गई है, जबकि किनारों पर गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वाला खूबसूरत बॉर्डर दिया गया है। इसका हल्का शाइनी फैब्रिक और हैवी बॉर्डर इसे खास बनाता है। इसके साथ पिंक और ऑरेंज रंग के फ्लोरल प्रिंट वाला फुल स्लीव्स ब्लाउज पहन सकती हैं।
छठ पूजा पर ट्रेडिशनल के साथ थोड़ा मॉडर्न लुक चाहती हैं, तो ऑरेंज और पिंक शेड वाली यह साड़ी पहनें। इसमें ऑरेंज रंग के साथ पिंक शेड का खूबसूरत ग्रेडिएंट दिया गया है। साड़ी के पल्लू और बॉर्डर पर गोल्डन धागों से फूलों की बारीक कढ़ाई की गई है। इसके साथ पिंक रंग का स्लीवलेस ब्लाउज काफी अच्छा लगेगा। माथापट्टी, गोल्डन झुमके, नेकलेस और चूड़ियों के साथ इसे स्टाइल करके आप छठ पूजा के लिए खूबसूरत फेस्टिव लुक पा सकती हैं।