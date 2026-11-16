कम वजन में दिखेंगी बेहद स्टाइलिश, 4-5 ग्राम सोने के ये 7 फैंसी पेंडेंट डिजाइन बढ़ाएंगे गले की खूबसूरती

आजकल महिलाएं सोने की चेन में पेंडेंट डालकर पहनना पसंद करती हैं। मंगलसूत्र की जगह पतली सोने की चेन, जिसमें छोटा सा खूबसूरत पेंडेंट पड़ा हुआ हो। अगर आप भी पेंडेंट लेने का प्लान कर रही हैं, तो हम आपके लिए 7 खूबसूरत पैटर्न लेकर आए हैं। ये सभी डिजाइन 4-5 ग्राम सोने में बनकर तैयार हो जाएंगे और ज्यादा महंगे भी नहीं पड़ेंगे। अगर आप स्टाइलिश पेंडेंट पसंद करती हैं, तो ये सुंदर डिजाइंस आपके लिए ही हैं।
इस सेट में सुनहरे रंग की बारीक चेन के साथ घुमावदार आकार का खूबसूरत पेंडेंट दिया गया है। लॉकेट के बीच में छोटे सफेद स्टोन जड़े हैं और ड्रॉप स्टाइल में छोटी सी लटकन लगी है। इसके साथ मैचिंग झुमके भी दिए गए हैं, जो इस सेट की खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं।
इस पेंडेंट में पतली बॉक्स चेन के साथ हल्के और अट्रैक्टिव डिजाइन बनी हुई है। वॉटर ड्रॉप के शेप वाले इस पेंडेंट के अंदर घुमावदार तारों जैसा जालीदार वर्क भी है। इसके साथ मैचिंग छोटे स्टड इयररिंग्स भी हैं। यह डिजाइन रोजाना पहनने के लिए परफेक्ट रहेगा।
यह अंडाकार लॉकेट और मैचिंग ईयर टॉप्स का खूबसूरत सेट है। इसके एक हिस्से में चमकदार सफेद स्टोन जड़े हैं, जबकि दूसरे हिस्से में काले रंग की बारीक बेल-बूटों वाली मीनाकारी की गई है। लॉकेट के नीचे स्टोन वाली छोटी सी लटकन भी दी गई है, जो इसे खास लुक दे रही है।
इस सेट में पत्ती के आकार का बेहद खूबसूरत पेंडेंट डिजाइन दिया गया है। पेंडेंट के एक तरफ सुनहरी पत्तियों की उभरी हुई नक्काशी है, जबकि दूसरी तरफ बारीक जालीदार डिजाइन बनी हुई है। इसके नीचे लगी छोटी सी सुनहरी लटकन इसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही है।
इस डिजाइन में चौकोर आकार का जालीदार पेंडेंट और मैचिंग ईयररिंग्स दिए गए हैं। पेंडेंट के ऊपरी कोने पर मैट फिनिश वाला खूबसूरत फूल बना है, जबकि नीचे की तरफ छोटी सी लटकन दी गई है। इसका अनोखा डिजाइन इसे ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों तरह का लुक दे रहा है।
इस पेंडेंट में रस्सी जैसी बारीक चेन के साथ चार पत्तियों वाले फूल यानी क्लोवर के आकार का खूबसूरत पैटर्न में बनाया गया है। इसके बीच में छोटे दानों जैसा उभरा हुआ डिजाइन है और चारों तरफ बारीक जालीदार कारीगरी की गई है। कम वजन में स्टाइलिश लुक पाने के लिए ये बेस्ट रहेगा।
अगर आप हल्के और स्टाइलिश पेंडेंट की तलाश कर रही हैं, तो हार्ट शेप वाला ये डिजाइन भी परफेक्ट रहेगा। डेली पहनने के लिए इस तरह का हल्का डिजाइन चुनें। ये पैटर्न भी 4-5 ग्राम सोने में तैयार हो जाएगा।