सूट, साड़ी या लहंगा...सावन में हर आउटफिट के साथ जचेंगे झुमकों के ये 7 डिजाइन, लोग करेंगे तारीफ

सावन के खास महीने में ज्यादातर महिलाएं ग्रीन कलर के एथनिक आउटफिट्स कैरी करना पसंद करती हैं। सूट, साड़ी और लहंगा आप कुछ भी पहन रही हों, उसके साथ कानों में ईयरिंग्स जरूर पहनेंगी। एथनिक के साथ वैसे तो आप किसी भी डिजाइन के ईयरिंग्स पहन सकती हैं लेकिन झुमके सबसे खूबसूरत लगते हैं। झुमके चेहरे की खूबसूरती में भी चार चांद लगा देते हैं। आप चाहे तो सिल्वर, गोल्डन आर्टिफिशियल या फिर ऑक्सीडाइज्ड झुमके पहन सकती हैं। तो चलिए हम आपको झुमकों की कुछ ट्रेंडी डिजाइन दिखाते हैं, जिन्हें आप एथनिक पर स्टाइल कर सकती हैं।
ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर झुमके कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होते। सूट, कॉटन साड़ी और इंडो-वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ ये डिजाइन बेहद क्लासी और एलिगेंट लुक देता है। खास बात ये है कि आप इन्हें किसी भी कलर के साथ पहन सकती हैं।
नीले टरकॉइज स्टोन और ऑक्सीडाइज्ड फिनिश वाला यह झुमका बोहो और ट्रेडिशनल लुक का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। प्लेन कुर्ती या साड़ी के साथ इसे आसानी से स्टाइल किया जा सकता है। ये झुमके चेहरे पर सुंदर लगेंगे।
ग्रीन कलर के एथनिक लुक के साथ आप कुंदन पर्ल वाले झुमके भी पहन सकती हैं। कुंदन वर्क और मोतियों से सजा यह झुमका तीज और राखी के त्योहारों के लिए परफेक्ट है। सिल्क साड़ी, अनारकली सूट के साथ ये ज्यादा अच्छा लगेगा।
मोर डिजाइन वाला ईयरकफ झुमका इन दिनों काफी ट्रेंड में है। अगर आप ज्यादा ज्वेलरी कैरी नहीं करना चाहती हैं, तो झुमके की ये डिजाइन कैरी करें। आप हैवी सूट या साड़ी के साथ इसे पहन सकती हैं।
चांदबाली चेन वाले झुमके कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होते। सूट हो या साड़ी सभी के साथ ये अच्छे लगेंगे। चेन डिटेलिंग वाली ऑक्सीडाइज्ड चांदबाली स्टाइल ज्वेलरी यूनिक और स्टाइलिश लुक देगी। फ्यूजन और ट्रेडिशनल दोनों तरह के आउटफिट्स के साथ आप ये कैरी कर सकते हैं।
डबल लेयर और झूमर स्टाइल वाला यह झुमका चेहरे को लंबा और ग्रेसफुल लुक देगा। सूट और साड़ी के साथ भी ये झुमका अच्छा लगेगा। राखी और तीज जैसे त्योहार पर आप इस तरह के झुमके को स्टाइल कर सकती हैं।
एथनिक लुक के साथ आप टेम्पल गोल्ड झुमका भी पहन सकती हैं। ग्रीन कलर का हैवी सूट हो या साड़ी सभी के साथ इस तरह का झुमका ट्रेडिशनल वाइब देगा। गोल्डन झुमके में आप कई और पैटर्न भी खरीद सकती हैं।