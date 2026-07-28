सूट, साड़ी या लहंगा...सावन में हर आउटफिट के साथ जचेंगे झुमकों के ये 7 डिजाइन, लोग करेंगे तारीफ

सावन में एथनिक लुक्स के साथ पहनें झुमके के ये डिजाइन

सावन के खास महीने में ज्यादातर महिलाएं ग्रीन कलर के एथनिक आउटफिट्स कैरी करना पसंद करती हैं। सूट, साड़ी और लहंगा आप कुछ भी पहन रही हों, उसके साथ कानों में ईयरिंग्स जरूर पहनेंगी। एथनिक के साथ वैसे तो आप किसी भी डिजाइन के ईयरिंग्स पहन सकती हैं लेकिन झुमके सबसे खूबसूरत लगते हैं। झुमके चेहरे की खूबसूरती में भी चार चांद लगा देते हैं। आप चाहे तो सिल्वर, गोल्डन आर्टिफिशियल या फिर ऑक्सीडाइज्ड झुमके पहन सकती हैं। तो चलिए हम आपको झुमकों की कुछ ट्रेंडी डिजाइन दिखाते हैं, जिन्हें आप एथनिक पर स्टाइल कर सकती हैं।