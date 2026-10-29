धनतेरस पर बिटिया को गिफ्ट करें सोने के कड़े, नन्हे हाथों पर खूब जचेंगे ये 7 डिजाइंस

बिटिया का पहला धनतेरस है और आप उसे कुछ सोने का देने का प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए सोने के कड़े खरीद लें। नन्हे हाथों पर चमकते हुए सोने के कड़े काफी सुंदर लगेंगे और उसका पहला त्योहार भी हमेशा यादगार रहेगा। बच्चों के लिए सोने के कड़े में एक से बढ़कर खूबसूरत डिजाइन अब आने लगी हैं। अगर आप डिजाइन को लेकर कन्फ्यूज हैं, तो हम आपके लिए 7 चुनिंदा और सुंदर पैटर्न लेकर आए हैं। आप इनमें से कोई एक चुनकर वैसे ही डिजाइन बच्ची के लिए ले सकती हैं। ये डिजाइन उसके हाथों पर सुंदर लगेंगे।
अगर आप बिटिया के लिए थोड़ा अलग और पारंपरिक डिजाइन चाहती हैं, तो चौड़े कड़े खरीद सकती हैं। इनकी सतह पर बारीक डिजाइन और किनारों पर चमकदार कटवर्क होता है। ये कड़े देखने में काफी खूबसूरत लगते हैं। धनतेरस, शादी या किसी खास समारोह में बिटिया को तैयार करने के लिए यह डिजाइन अच्छा रहेगा।
डबल बॉल बीड्स वाले सोने के कड़े भी बच्चियों के हाथों पर खूब जचते हैं। इसमें बीच में चमकदार कटवर्क वाले गोल मोती लगे होते हैं, जो रोशनी में चमकते हैं। इसका पतला और एडजस्टेबल डिजाइन इसे खास बनाता है। धनतेरस या किसी छोटे फंक्शन में बिटिया को पहनाने पर सुंदर लगेंगे।
बच्चियों के लिए नजरिया और गोल्ड बीड्स वाले कड़े भी अच्छा विकल्प हैं। इनमें काले मोतियों के साथ सोने के छोटे-छोटे सजावटी मोती लगे होते हैं। कुछ डिजाइंस में केवल सोने के मोतियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये कड़े पारंपरिक लुक देंगे।
अगर आपकी बिटिया को कार्टून पसंद हैं, तो आप उसके लिए डॉल डिजाइन वाला सोने का कड़ा चुन सकती हैं। इसमें बीच में छोटी-सी लड़की बनी होती है, जिस पर गुलाबी और सफेद रंग की मीनाकारी की गई है। यह डिजाइन बच्ची को खूब पसंद आएगा।
सादगी पसंद करने वालों के लिए यह डिजाइन सबसे अच्छा रहेगा। इसमें सोने का पतला और सादा बैंड होता है, जिसके बीच में तीन गोल सजावटी मोती लगे होते हैं। मोतियों के दोनों तरफ सोने के तार से सुंदर डिजाइन बनाया जाता है। इसका लुक काफी सिंपल लेकिन स्टाइलिश लग रहा है। हाथों पर ये अच्छे लगेंगे।
अगर आप बिटिया के लिए सिंपल लेकिन खूबसूरत सोने के कड़े ढूंढ रही हैं, तो यह डिजाइन अच्छा रहेगा। इन कड़ों पर जालीदार और क्रॉस पैटर्न की बारीक नक्काशी की गई है, जो इन्हें खास लुक देती है। इनका गोल और क्लासिक डिजाइन पारंपरिक होने के साथ सुंदर लगेगा। धनतेरस और किसी खास मौकों पर ये उसके नन्हे हाथों की खूबसूरती बढ़ा देंगे।
बिटिया के लिए कुछ अलग और प्यारा डिजाइन पसंद है, तो गोल्ड बीड्स वाला यह कड़ा चुनें। इसमें पतली सोने की चेन जैसी बनावट के साथ ऊपर की तरफ छोटे-छोटे गोल मोती लगे हैं। वहीं, नीचे की ओर लटकते हुए दो छोटे चार्म इसे और भी सुंदर बनाते हैं। इसका हल्का और स्टाइलिश डिजाइन बच्ची के हाथ पर सुंदर लगेगा।