7 latest fancy stylish trendy Afghani suit designs cotton daily wear party wear suits डेली वियर के लिए बेस्ट रहेंगे अफगानी सूट, यहां देखें एक से एक 7 फैंसी डिजाइन
Afghani Suit Designs: आजकल ऑफिस, कॉलेज और डेली वियर के लिए कॉटन के अफगानी सूट आने लगे हैं। यहां हम आपके लिए ऐसे ही अफगानी सूटों का कलेक्शन ले कर आए हैं। शॉपिंग से पहले इन्हें एक बार जरूर देख लें।

Anmol ChauhanMon, 8 Sep 2025 05:59 PM
1/8

फैंसी अफगानी सूट

डेली वियर हो या कोई खास मौका, अफगानी सूट ऑकेजन के लिए बेस्ट रहते हैं। इनकी सलवार इन्हें खास बनाती है। पटियाला सलवार से अलग, अफगानी सलवार में प्लीट्स के साथ-साथ बंद मोहरी होती है। ये देखने में बैलून स्टाइल लगती है, जो स्टाइलिश दिखने के साथ-साथ काफी कंफर्टेबल भी रहती है। आजकल ऑफिस, कॉलेज और डेली वियर के लिए कॉटन के अफगानी सूट आने लगे हैं। वहीं खास मौकों के लिए थोड़े शिमरी और वाइब्रेंट सूट भी। यहां हम आपके लिए ऐसे ही अफगानी सूटों का कलेक्शन ले कर आए हैं। शॉपिंग से पहले इन्हें एक बार जरूर देख लें। (All Images Credit: Pinterest)

2/8

फ्लोरल प्रिंट अफगानी सूट

फ्लोरल प्रिंट काफी ट्रेंडी और वाइब्रेंट लगता है। आप कॉटन में फ्लोरल प्रिंट वाला अफगानी सूट ले सकती हैं। मेंहदी ग्रीन कलर हर स्किन टोन पर सुंदर लगता है। ऐसे में अगर रंग को ले कर कन्फ्यूज हैं, तो मेंहदी ग्रीन कलर ट्राई कर सकती हैं।

3/8

फैंसी कट वर्क सूट

जैकेट स्टाइल फैंसी कट वर्क वाला अफगानी सूट भी आप ले सकती हैं। ये आपको काफी फॉर्मल और स्टाइलिश लुक देगा। समर्स के लिए ऐसे लाइट और पेस्टल शेड्स परफेक्ट रहते हैं। आप भी ये सेम प्रिंट, स्टाइल और कलर ट्राई कर सकती हैं।

4/8

हेवी एंब्रॉयडरी सूट

किसी खास मौके पर अफगानी सूट पहनने का प्लान है, तो ये हेवी एंब्रॉयडरी वाला पैटर्न चुन सकती हैं। इसमें गोल्डन जरी और बॉर्डर का खूबसूरत काम है और इसकी शेड भी काफी वाइब्रेंट है। कॉन्ट्रास्ट दुपट्टा सूट को और भी फैंसी लुक दे रहा है।

5/8

फैब्रिक ले कर सिलवाएं

अगर डेली वियर के लिए अफगानी सूट सिलवाना चाहती हैं, तो कॉटन फैब्रिक ले कर भी स्टिच करा सकती हैं। सेम फैब्रिक का कुर्ता और मैचिंग सलवार के साथ सिंपल दुपट्टा, बहुत ही स्टाइलिश लगेगा। सूट को थोड़ा हेवी लुक देने के लिए आप लेस वर्क भी ट्राई कर सकती हैं।

6/8

यू शेप कुर्ता

अफगानी सलवार के साथ यू शेप कुर्ता बहुत फैंसी लगता है। इसमें प्रॉपर अफगानी कुर्ता लुक आता है। ज्यादा प्लीट्स वाली अफगानी सलवार है, तो यू शेप कुर्ता ही चुनें। आप ये ट्रेंडी लैवेंडर कलर भी ट्राई कर सकती हैं।

7/8

वाइट कॉटन सूट

वाइट रंग का एक अफगानी सूट आपको अपने वॉर्डरोब में जरूर शामिल करना चाहिए। ये कलर काफी फैंसी लगता है और हर डेली वियर के लिए ऐसे सूदिंग रंग परफेक्ट रहते हैं। खासतौर से समर्स के लिए आप ऐसा सूट जरूर ले लें।

8/8

आसमानी सूट सेट

कोई ट्रेंडी शेड ढूंढ रही हैं, तो आसमानी रंग आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। आप कॉटन का सफेद और आसमानी रंग वाला अफगानी सूट ले सकती हैं। इसका रंग और पैटर्न सबकुछ बेहद फैंसी और अट्रैक्टिव लगेगा।

