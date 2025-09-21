कुर्ते संग पैंट सिलवा रहीं तो इन मोहरी डिजाइन को ट्राई करें, मिलेगा न्यू लुक

पैंट मोहरी डिजाइन

फेस्टिवल सीजन चल रहा है और आपने भी ढेर सारी शॉपिंग कर रखी होगी। अब उन कुर्तों को सिलवाने के लिए बुटीक जा रहीं तो पहले से ही सोच कर रख लें कि कौन सी डिजाइन स्टिच करवानी है। जिससे आपका लुक पूरी तरह से फैंसी और डिजाइनर दिखे। कुर्ते के साथ सिंपल पैट डिजाइन के बॉटम स्टिच करवा रहीं तो मोहरी पर ये डिजाइन बनवा लें। पूरा सूट ब्यूटीफुल दिखने लगेगा।