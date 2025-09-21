7 latest fancy new mohri design for pant stitch with kurti कुर्ते संग पैंट सिलवा रहीं तो इन मोहरी डिजाइन को ट्राई करें, मिलेगा न्यू लुक
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलकुर्ते संग पैंट सिलवा रहीं तो इन मोहरी डिजाइन को ट्राई करें, मिलेगा न्यू लुक

कुर्ते संग पैंट सिलवा रहीं तो इन मोहरी डिजाइन को ट्राई करें, मिलेगा न्यू लुक

Pant Mohri Design: कुर्ते के साथ सिंपल पैंट सिलवा रही हैं तो इन सिगरेट पैंट की मोहरी को यूं बोरिंग सा ना बनवाएं। बल्कि इन ब्यूटीफुल 7 डिजाइन को स्टिच करवाएं। कुर्ते का लुक फैंसी दिखने लगेगा।

AparajitaSun, 21 Sep 2025 03:37 PM
1/8

पैंट मोहरी डिजाइन

फेस्टिवल सीजन चल रहा है और आपने भी ढेर सारी शॉपिंग कर रखी होगी। अब उन कुर्तों को सिलवाने के लिए बुटीक जा रहीं तो पहले से ही सोच कर रख लें कि कौन सी डिजाइन स्टिच करवानी है। जिससे आपका लुक पूरी तरह से फैंसी और डिजाइनर दिखे। कुर्ते के साथ सिंपल पैट डिजाइन के बॉटम स्टिच करवा रहीं तो मोहरी पर ये डिजाइन बनवा लें। पूरा सूट ब्यूटीफुल दिखने लगेगा।

2/8

जाली डिजाइन

सिगरेट पैंट सिलवाना और पहनना पसंद है तो उसे यूं ही बोरिंग ना बनवाएं। इस तरह मोहरी पर जालीनुमा डिजाइन ब्यूटीफुल दिखेगी। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

3/8

कर्वी शेप कट

पैंट की मोहरी को बिल्कुल स्ट्रेट कट करवाने की बजाय इस तरह से कर्वी डिजाइन का कट स्टिच करवाएं। ये डिजाइन स्मार्ट लुक देगी। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

4/8

कर्वी शेप विद पोटली बटन

कर्वी शेप वाले सिगरेट पैंट को स्टिच करवाएं और इसे थोड़ा न्यू लुक देने के लिए पोटली बटन को स्टिच करवा लें। ये सुंदर दिखेगा। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

5/8

पर्ल डिटेलिंग

फिटिंग वाले पैंट सिलवा रही हैं तो मोहरी के पास मोतियों को स्टिच करवाएं और साथ ही काज भी बनवाए। जिसे खुला रखें। ये डिजाइन ब्यूटीफुल दिखेगी। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

6/8

मोतियों वाली लटकन

पैंट की मोहरी पर लैस स्टिच करवा लें। लेकिन ये लुक सिंपल दिख रहा तो मोतियों की लटकन के साथ स्टिच करवाएं। ये डिजाइन हटके दिखेगी। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

7/8

गोटा वर्क

पैंट की मोहरी को ट्रेडिशनल और फेस्टिवल वाले कुर्ते के साथ मैच करना है तो मोहरी पर गोटा सिलवा लें। ये सुंदर दिखेगा। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

8/8

बटन और काज

शर्ट की कफ्स की तरह ही पैट के मोहरी पर कफ्स बनवाएं और बटन लगवाएं। ये डिजाइन बिल्कुल हटके दिखेगा। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

kurti Design