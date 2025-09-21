कुर्ते संग पैंट सिलवा रहीं तो इन मोहरी डिजाइन को ट्राई करें, मिलेगा न्यू लुक

फेस्टिवल सीजन चल रहा है और आपने भी ढेर सारी शॉपिंग कर रखी होगी। अब उन कुर्तों को सिलवाने के लिए बुटीक जा रहीं तो पहले से ही सोच कर रख लें कि कौन सी डिजाइन स्टिच करवानी है। जिससे आपका लुक पूरी तरह से फैंसी और डिजाइनर दिखे। कुर्ते के साथ सिंपल पैट डिजाइन के बॉटम स्टिच करवा रहीं तो मोहरी पर ये डिजाइन बनवा लें। पूरा सूट ब्यूटीफुल दिखने लगेगा।
सिगरेट पैंट सिलवाना और पहनना पसंद है तो उसे यूं ही बोरिंग ना बनवाएं। इस तरह मोहरी पर जालीनुमा डिजाइन ब्यूटीफुल दिखेगी। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)
पैंट की मोहरी को बिल्कुल स्ट्रेट कट करवाने की बजाय इस तरह से कर्वी डिजाइन का कट स्टिच करवाएं। ये डिजाइन स्मार्ट लुक देगी। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)
कर्वी शेप वाले सिगरेट पैंट को स्टिच करवाएं और इसे थोड़ा न्यू लुक देने के लिए पोटली बटन को स्टिच करवा लें। ये सुंदर दिखेगा। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)
फिटिंग वाले पैंट सिलवा रही हैं तो मोहरी के पास मोतियों को स्टिच करवाएं और साथ ही काज भी बनवाए। जिसे खुला रखें। ये डिजाइन ब्यूटीफुल दिखेगी। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)
पैंट की मोहरी पर लैस स्टिच करवा लें। लेकिन ये लुक सिंपल दिख रहा तो मोतियों की लटकन के साथ स्टिच करवाएं। ये डिजाइन हटके दिखेगी। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)
पैंट की मोहरी को ट्रेडिशनल और फेस्टिवल वाले कुर्ते के साथ मैच करना है तो मोहरी पर गोटा सिलवा लें। ये सुंदर दिखेगा। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)
शर्ट की कफ्स की तरह ही पैट के मोहरी पर कफ्स बनवाएं और बटन लगवाएं। ये डिजाइन बिल्कुल हटके दिखेगा। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)