लांग लेंथ वाले ये कुर्ते पहनकर दिखेंगी लंबी, इन डिजाइन को स्टिच करवाएं

लांग लेंथ कुर्ते

एवरेज हाइट वाली लड़किया अक्सर खुद की हाइट को लेकर काफी चिंता में रहती हैं। कई बार तो उन्हें समझ ही नहीं आता कि कैसे आउटफिट पहनें कि हाइट लंबी दिखे। हाइट लंबी दिखाना चाहती हैं तो लांग लेंथ वाले कुर्ते पहनें। लेकिन इस तरह के कुर्ते स्टिच करवाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। इसलिए यहां लेकर आए हैं खूबसूरत 7 डिजाइन के कुर्ते जो थोड़ी लांग लेंथ होने पर आपको लंबा दिखाने में मदद करेंगे।