लांग लेंथ वाले ये कुर्ते पहनकर दिखेंगी लंबी, इन डिजाइन को स्टिच करवाएं

Kurti Design: एवरेज हाइट की मालकिन हैं कुर्ते की लेंथ पर फोकस करें। लांग लेंथ के कुछ खास डिजाइन के कुर्ते आपको बड़ी आसानी से लंबा दिखाने और गॉर्जियस दिखने में मदद करेंगे। देख लें ये 7 लेटेस्ट डिजाइन जिसे पहनकर आपकी हाइट ज्यादा नजर आएगी।

AparajitaSat, 16 Aug 2025 05:50 PM
1/8

लांग लेंथ कुर्ते

एवरेज हाइट वाली लड़किया अक्सर खुद की हाइट को लेकर काफी चिंता में रहती हैं। कई बार तो उन्हें समझ ही नहीं आता कि कैसे आउटफिट पहनें कि हाइट लंबी दिखे। हाइट लंबी दिखाना चाहती हैं तो लांग लेंथ वाले कुर्ते पहनें। लेकिन इस तरह के कुर्ते स्टिच करवाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। इसलिए यहां लेकर आए हैं खूबसूरत 7 डिजाइन के कुर्ते जो थोड़ी लांग लेंथ होने पर आपको लंबा दिखाने में मदद करेंगे।

2/8

साइड एंब्रायडरी

कुर्ते के साइड यानी स्लिट पर एंब्रायडरी बनी होगी तो इससे कुर्ते की लेंथ तो ज्यादा लगती है। साथ ही आपकी हाइट भी ज्यादा दिखेगी। अगर कुर्ते को नी लेंथ से ज्यादा सिलवाती हैं तो बड़ी आसानी से आप लंबी नजर आएंगी। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

3/8

ओम्बर शेड कुर्ता

इन दिनों ओम्बर शेड कुर्ता काफी ट्रेंड में हैं। इस तरह के कुर्ते पहनते वक्त ध्यान रहे कि लाइट कलर ऊपर और डार्क कलर नीचे हो और डार्क कलर से मैच करता बॉटम वियर हो। जिससे आपके पैरों तक फोकस रहे और लेंथ ज्यादा दिखे। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

4/8

फ्रंट स्लिट विद एंब्रायडरी

कुर्ते की लेंथ को लंबा बनवा रहीं और साथ में हाइट लंबी दिखाना चाहती हैं तो फ्रंट से नीचे हेमलाइन तक वर्टिकल लाइन में एंब्रायडरी की ऐसी डिजाइन या एंब्रायडरी बनवाएं। इससे पूरा लुक अट्रैक्टिव दिखेगा। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

5/8

चौड़े बॉर्डर

चौड़े बॉर्डर वाले कुर्ते आमतौर पर शार्ट हाइट वाली लड़कियों को नहीं पहनने चाहिए। लेकिन कुर्ता स्टिच करवा रही हैं तो स्लीवलेस या शार्ट स्लीव रखें। जिससे सारा फोकस कुर्ते की लेंथ पर रहे और चौड़े बॉर्डर की वजह से आपकी हाइट कम ना नजर आए। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

6/8

बॉटम हो मैचिंग

अगर आप लांग लेंथ के कुर्ते वियर कर रही हैं तो ध्यान रखें बॉटम बिल्कुल सेम पैटर्न और कलर का हो। कंट्रास्ट कलर हाइट को काट देंगे और आप छोटी नजर आने लगेंगी। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

7/8

चौड़ी मोहरी वाले पलाजो

लांग लेंथ वाले कुर्ते स्टिच करवा रही हैं तो साथ में चौड़ी मोहरी वाले पलाजो को स्टिच करवाएं। साथ ही कलर को मैचिंग का रखेंगी तो हाइट को लंबी दिखने में मदद मिलेगी। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

8/8

स्लीवलेस कुर्ता

लांग लेंथ के कुर्ते स्टिच करवा रहीं तो बॉटम और कलर का ध्यान रखने के साथ ही स्लीव को शार्ट या स्लीवलेस रखें। जिससे फोकस पूरी तरह से कुर्ते पर ही रहे। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)

