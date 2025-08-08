चिकनकारी कुर्ता पहनकर दिखेंगी सबसे सुंदर, देख लें ये प्यारे सूट डिजाइन

सूट पहनकर लड़कियां सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव दिखती हैं। ये ट्रेडिशनल भी दिखता है और कंफर्टेबल भी होता है। वहीं आप चाहें तो कुर्ते को भी ग्लैमरस लुक दे सकती हैं। अगर अपने ब्वॉयफ्रेंड या हसबैंड को अट्रैक्ट करना है तो ब्यूटीफुल चिकनकारी सूट सेट को पहनकर रेडी हों। ये आपकी सुंदरता में चार चांद लगा देंगे। इन 7 डिजाइन के चिकनकारी सूट को अपनी वॉर्डरोब में जरूर शामिल कर लें।
चिकनकारी एक तरह की रेशमी कढ़ाई को कहते हैं जो हाथ से की जाती है। लेकिन मार्केट में कई तरह के थ्रेड वर्क वाले कुर्ते मिल जाते हैं। ओम्बर शेड का ये कुर्ता जिस पर थ्रेड वर्क है ब्यूटीफुल है और आपके सिंपल लुक को स्टाइलिश बनाएगा। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)
चिकनकारी वर्क के कुर्ते ऑफिस वियर के लिए भी सुंदर दिखते हैं। पैंट के साथ ये फार्मल लुक भी दे सकते हैं। जैसे ये स्काई ब्लू कलर का थ्रेड वर्क कुर्ता। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)
कुर्ता थोड़ा सा स्टाइलिश बनवाने से पूरा लुक चेंज हो सकता है। सिंपल से कुर्ते की बजाय अपने चिकनकारी कुर्ते को फ्रंट स्लिट में सिलवाएं। ये ब्यूटीफुल लुक देगा। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)
बेबी पिंक कलर का चिकनकारी कुर्ता वॉर्डरोब में जरूर रखें। ये आपकी सुंदरता में चार चांद लगाने का काम करेगा। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)
चिकनकारी का काम अगर जॉर्जेट के कपड़े पर हो तो और भी ज्यादा सुंदर दिखता है। मैचिंग पलाजो के साथ इस तरह से सूट सेट को जरूर स्टिच करवाकर पहनें। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)
काफी टाइम से जॉर्जेट या शिफॉन के कपड़े पर सफेद चिकनकारी कढ़ाई का वर्क ट्रेंड में चल रहा है। इस तरह के कुर्ते कैजुअल लुक में सूट करते हैं। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)
सफेद रंग के चिकनकारी कुर्ते को अपनी वॉर्डरोब का हिस्सा जरूर बनाएं। किसी भी मौके पर बिना समय गंवाएं रेडी होना है तो व्हाइट चिकनकारी कुर्ता बेस्ट लुक देगा। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)