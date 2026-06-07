गर्मियों में हर साड़ी के साथ जचेंगे कॉटन के ये 7 ट्रेंडी ब्लाउज डिजाइन्स, हर कोई पूछेगा टेलर का पता

गर्मियों के मौसम में हल्का और कंफर्टेबल पहनना हर किसी को पसंद होता है लेकिन कई महिलाएं साड़ी ही पहनती हैं। गर्मी में साड़ी पहनना ही किसी टास्क से कम नहीं होता। साड़ी में गर्मी लगती है और ऐसे में मोटे फैब्रिक वाला ब्लाउज शरीर में चिपका हुआ लगता है। अगर आप भी गर्मियों में साड़ी पहनती हैं लेकिन ब्लाउज हल्के कपड़े वाला खोज रही हैं, तो कॉटन के ब्लाउज डिजाइन देख सकती हैं। कॉटन के ब्लाउज आजकल हर तरह के डिजाइन में आने लगे हैं और किसी भी पैटर्न या डिजाइन की साड़ी के साथ जचते हैं। तो चलिए कुछ खूबसूरत डिजाइन आपको भी दिखाते हैं।
पफ स्लीव्स वाले कॉटन के ब्लाउज आप किसी भी तरह की साड़ी के साथ स्टाइल कर सकती हैं। अगर आप हल्की या जॉर्जट वाली साड़ी भी कैरी कर रही हैं, तो भी ये सुंदर लुक देंगे।
ब्रॉड स्टाइल वाले राउंड नेक डिजाइन में भी ब्लाउज सुंदर लगेंगे। अगर आप साड़ी के साथ बोल्ड लुक ब्लाउज कैरी करती हैं, तो कॉटन में ये डिजाइन परफेक्ट रहेगी।
कॉटन ब्लाउज डिजाइन में वी नेक स्टाइल भी कूल और क्लासी लुक देगा। ना ज्यादा बोल्ड ना ज्यादा कवर स्टाइल वाला ये पैटर्न आपकी कॉटन-जॉर्जट हर तरह की साड़ी पर अच्छा लगेगा।
फेदर स्लीव्स वाले कॉटन के ब्लाउज भी आप ले सकती हैं। आप किसी भी हल्की या स्टाइलिश साड़ी के साथ इस तरह के ब्लाउज को पहन सकती हैं ये आपको कूल और क्लासू लुक देंगे। जो लोग स्लीवलेस नहीं पहनना चाहते लेकिन छोटी आस्तीन कैरी करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये परफेक्ट ऑप्शन है।
स्लीवलेस स्टाइल वाला ब्लाउज डिजाइन भी गर्मियों में स्टाइलिश लुक के लिए पहन सकती हैं। इसमें फ्रंट से स्क्वॉयर नेक पैटर्न बना है और शोल्डर लेंथ स्लीव्स खूबसूरत लुक दे रही है।
बोल्ड और ग्लैमर का तड़का लगाना है, तो ब्लाउज का ये पैटर्न पहनें। पफ स्लीव्स, डीप वी नेक कॉटन ब्लाउज खूबसूरत लग रहा है। वी नेक में बूटी लगवाई है और नीचे की ओर हुक दिया है, जो अट्रैक्टिव लुक दे रहा है।
सिंपल-सोबर लुक वाला कॉटन का ब्लाउज चाहती हैं, तो इस तरह का कॉलर लुक और एल्बो लेंथ वाला ब्लाउज सिलवाएं। आप इसे हैवी या हल्की किसी भी तरह की साड़ी के साथ कैरी कर सकती हैं।