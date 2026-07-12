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आर्टिफिशियल गोल्डन नेकलेस के ये 7 ट्रेंडी डिजाइन, गले की सुंदरता बढ़ाकर देंगे महारानी जैसा लुक

सोने के नेकलेस या सेट खरीदना हर किसी के बजट में नहीं होता लेकिन आजकल मार्केट में आर्टिफिशियल जूलरी के कई ऑप्शन हैं। आर्टिफिशियल गोल्डन नेकलेस सेट भी आपको रिच लुक दे सकते हैं, चलिए कुछ ट्रेंडी पैटर्न दिखाते हैं।

Deepali SrivastavaJul 12, 2026 05:11 pm IST
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आर्टिफिशियल गोल्डन नेकलेस के ट्रेंडी डिजाइन

सोने के दाम आसमान पर हैं और ऐसे में शादी-फंक्शन में साड़ी पर पहनने के लिए महिलाएं हैवी सेट खोजती हैं। आजकल बाजार में आर्टिफिशियल सेट काफी बिक रहे हैं, जो देखने में बिल्कुल सोने जैसे ही लगते हैं और पहनने पर रॉयल लुक भी देते हैं। अगर आप भी किसी खास मौके के लिए गोल्डन नेकलेस सेट लेने का सोच रही हैं, तो कुछ डिजाइन हम आपको दिखाते हैं। आर्टिफिशियल गोल्डन नेकलेस के पैटर्न इन दिनों ट्रेंड में भी है गले की सुंदरता में ये चार चांद लगा देंगे। आप हल्की या हैवी किसी भी साड़ी के साथ इन्हें पहन सकती हैं।

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ग्रीन-रेड स्टोन चोकर

हरी-लाल साड़ी पहन रही हैं, तो इस तरह की सेट गले में सुंदर लगेगा। ये आपकी साड़ी के साथ मैच करेगा और गले में चिपका हुआ अच्छा दिखेगा। वैसे आजकल कन्ट्रास्ट का जमाना है, तो आप इसे किसी भी कलर की साड़ी के साथ कैरी कर सकती हैं।

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लीफ मोटिफ मिनिमल नेकलेस

ओल्ड और हैवी स्टाइल वाला नेकलेस पहनना चाहती हैं, तो लीफ मोटिफ मिनिमल नेकलेस सेट चुनें। आप इस तरह का सेट और भी अलग पैटर्न में ले सकती हैं। ऐसे सेट हर साड़ी के साथ खूबसूरत लगेंगे।

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मल्टी-लेयर बीड्स चोकर नेकलेस

यह गोल्डन बीड्स की कई परतों से बना चौड़ा चोकर है, जिसके बीच में गोल पेंडेंट और मोती की लटकन लगी हुई है। इसके साथ मैचिंग झुमके भी मिलते हैं। यह डिजाइन शादी, सगाई और फेस्टिव लुक के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। साथ ही हर कलर की साड़ी के साथ आप इसे स्टाइल कर सकती हैं।

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एंटीक टेंपल लक्ष्मी नेकलेस सेट

इस नेकलेस में लक्ष्मी माता और हाथी (एलिफेंट) की नक्काशी के साथ लाल और हरे रंग के स्टोन लगे हैं, जो इसे टेंपल जूलरी लुक दे रहे हैं। कांजीवरम, सिल्क और बनारसी साड़ियों के साथ इस तरह के सेट पहनकर आप रॉयल दिखेंगी।

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फैन पेंडेंट कॉलर नेकलेस

इस आर्टिफिशियल नेकलेस में चौड़ा कॉलर स्टाइल नेकलेस और बड़ा फैन-शेप पेंडेंट दिया गया है, जो आपके गले को भरा-भरा दिखाएगा। यह इंडो-वेस्टर्न, लहंगे और हैवी साड़ियों के साथ सुंदर लगेगा।

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झूमर चोकर नेकलेस

ये नेकलेस बारीक गोल्डन बीड्स और नीचे लटकती झूमर के साथ सुंदर लग रहा है। गले में चिपका हुआ सेट पहनना पसंद करती हैं, तो इस तरह का नेकलेस आपके लिए परफेक्ट रहेगा। इसका सिंपल लेकिन रिच लुक साड़ी, लहंगे और अनारकली सूट के साथ सुंदर लगेगा।

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लीफ एंटीक नेकलेस डिजाइन

इस नेकलेस में पत्तियों वाली बारीक डिजाइन और ऑक्सीडाइज्ड एंटीक गोल्ड फिनिशिंग दी गई है। इसके साथ आपको बड़े फ्लोरल पैटर्न वाले ईयररिंग्स भी मिलेंगे, जो साड़ी लुक को रॉयल बना देंगे। आप इस तरह का सेट किसी खास फंक्शन के लिए ले सकती हैं।

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