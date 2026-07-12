आर्टिफिशियल गोल्डन नेकलेस के ये 7 ट्रेंडी डिजाइन, गले की सुंदरता बढ़ाकर देंगे महारानी जैसा लुक

आर्टिफिशियल गोल्डन नेकलेस के ट्रेंडी डिजाइन

सोने के दाम आसमान पर हैं और ऐसे में शादी-फंक्शन में साड़ी पर पहनने के लिए महिलाएं हैवी सेट खोजती हैं। आजकल बाजार में आर्टिफिशियल सेट काफी बिक रहे हैं, जो देखने में बिल्कुल सोने जैसे ही लगते हैं और पहनने पर रॉयल लुक भी देते हैं। अगर आप भी किसी खास मौके के लिए गोल्डन नेकलेस सेट लेने का सोच रही हैं, तो कुछ डिजाइन हम आपको दिखाते हैं। आर्टिफिशियल गोल्डन नेकलेस के पैटर्न इन दिनों ट्रेंड में भी है गले की सुंदरता में ये चार चांद लगा देंगे। आप हल्की या हैवी किसी भी साड़ी के साथ इन्हें पहन सकती हैं।