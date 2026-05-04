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Hathphool Design in 5 Gram Gold: 5 ग्राम सोने में बनवाएं ये स्टाइलिश हाथफूल डिजाइन्स, कम बजट में मिलेगा रॉयल लुक

Hathphool Designs 2026: ब्रेसलेट-रिंग वाले खूबसूरत कॉम्बिनेशन को हाथफूल कहा जाता है। पहले शादियों में हैवी डिजाइन वाले हाथफूल नई दुल्हनें पहना करती थीं, अब इसका ट्रेंड फिर से लौट आया है। अगर आप हल्के हाथफूल खरीदना चाहती हैं, तो यहां कुछ ट्रेंडी डिजाइन्स देख लें। 

Deepali SrivastavaMay 04, 2026 12:28 pm IST
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हाथफूल के ट्रेंडी डिजाइन्स

हाथफूल का ट्रेंड फिर से लौट आया है। ब्रेसलेट और रिंग वाले कॉम्बिनेशन को हाथफूल का नाम दिया गया है और आजकल ये बेहद स्टाइलिश डिजाइन्स में आने लगे हैं। लड़कियां हो या नई दुल्हनें हाथफूल की डिजाइन को पहनना पसंद कर रही हैं। अगर आप भी इसे खरीदने का मूड बना रही हैं, तो सिर्फ 5 ग्राम सोने में हाथफूल की बेहद सुंदर डिजाइन बनवा सकती हैं। कम बजट में आपको स्टाइलिश हाथफूल की डिजाइन मिल जाएंगी, जिसे पहनकर आपके हाथों की शोभा बढ़ेगी।

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फूल वाली डिजाइन

हाथफूल की फूल वाली डिजाइन आप बनवा सकती हैं। इस तरह की डिजाइन बेहद सुंदर और हल्की लगेगी। खास फंक्शन-पार्टी के लिए इस तरह के हाथफूल का पैटर्न हाथों की सुंदरता में चार चांद लगा देगा।

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थ्री रिंग पर्ल डिजाइन

तीन अंगूठी के साथ मोती वाले हाथफूल के डिजाइन भी सुंदर लगेंगे। इसमें सोने की चेन होगी और स्टोन-मोती से सजावट की जाती है। इस तरह के हाथफूल भी खूबसूरत लुक देंगे।

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चेन हाथफूल

हल्के हाथफूल चाहिए तो चेन वाले डिजाइन खरीदें। ये डिजाइन काफी हल्की होगी और हाथों पर अच्छी भी लगेगी। कम बजट में स्टाइलिश लुक चाहती हैं, तो ये परफेक्ट है।

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डायमंड चेन डिजाइन

चेन वाले पैटर्न में ही डायमंड वाली डिजाइन भी हाथों की सुंदरत में चार चांद लगा देगी। इस हाथफूल में पतली चेन है और बीच में डायमंड बना हुआ है।

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फ्लॉवर-स्टोन डिजाइन

फूलों के बीच में पिंक कलर के स्टोन के साथ ये हाथफूल की डिजाइन बेहद सुंदर लग रही है। इस तरह की डिजाइन भी आप ले सकती हैं। हैवी साड़ी के साथ इस तरह का पैटर्न जचेगा।

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मोती-स्टोन हाथफूल

हाथफूल में हैवी और ट्रेडिशनल स्टाइल वाली डिजाइन चाहिए तो मोती और स्टोन वाला पैटर्न चुनें। ये हाथों पर अच्छा लगेगा और हैवी लुक भी देगा लेकिन इसका बजट कम होगा। इसमें सोने का काम थोड़ा कम होगा और स्टोन-मोती ज्यादा होंगे।

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फुल हाथफूल डिजाइन

पूरे हाथों पर हाथफूल वाली डिजाइन चाहिए तो इस तरह का पैटर्न चुनें। चेन के बीच में लगी मोतियां और कलाई पर मोती वाले फूल इसे खूबसूरत बना रहे हैं। इस हाथफूल में कलाई पर चूड़ी के स्टाइल में ये पहनना होगा। ये कम बजट में परफेक्ट लुक वाला सौदा रहेगा।

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