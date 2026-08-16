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राखी पर बहनें जरूर ट्राई करें अनारकली सूट के ये 7 लेटेस्ट डिजाइन, भाई से मिलेगी तारीफ

रक्षा बंधन का दिन हर बहन के लिए खास होता है और इस खास दिन के लिए बहनें सूट-साड़ी पहले से रेडी कर लेती हैं। अगर आप भी राखी के लिए आउटफिट चुन रही हैं, तो इस बार अनारकली सूट ट्राई करें।

Deepali SrivastavaAug 16, 2026 03:05 pm IST
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अनारकली सूट के ट्रेंडी डिजाइन

रक्षा बंधन के त्योहार के लिए बहनें सूट-साड़ी जैसे आउटफिट्स को रेडी करवा लेती हैं। अगर इस रक्षा बंधन पर आप अनारकली सूट कैरी करना चाहती हैं, तो कुछ ट्रेंडी डिजाइंस हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अनारकली सूट का फैशन कभी खत्म नहीं हुआ, उसका ट्रेंड भी आज भी बरकरार है और ये पहनने पर रॉयल लुक देता है। अगर आप ट्रेंड के साथ थोड़ा हटके दिखना चाहती हैं, तो कुछ नए और खूबसूरत पैटर्न ट्राई करें।

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आसमानी गोटा सूट

आसमानी रंग का खूबसूरत गोटेदार सूट आप कैरी कर सकती हैं। नेट दुपट्टे और पैजामे के साथ ये लॉन्ग सूट आपके ऊपर अच्छा लगेगा। आसमानी रंग जल्दी लोग कैरी नहीं करते लेकिन ये ट्रेंडी लुक देगा।

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रेड जॉर्जट सूट

घेरदार लुक में रेड कलर का जॉर्जट सूट भी खूबसूरत लगेगा। फुल स्लीव्स और हार्ट नेकलाइन गले के साथ ये सूट आपको रॉयल लुक देगा। दुपट्टे और पैजामे के साथ इसे आप सादगी से पहनें।

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मिरर वर्क सूट लुक

मस्टर्ड येलो कलर का मिरर वर्क वाला ये घेरदार अनारकली सूट भी फेस्टिव वाइब दे रहा है। आप इस तरह का लुक ट्राई करें। मल्टीकलर गोटा लुक के साथ ये सूट अच्छा लग रहा है। खूबसूरत हेयरस्टाइल और ईयरिंग्स के साथ इसे पहनें।

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ऑलिव ग्रीन सूट लुक

ऑलिव ग्रीन कलर का सूट भी आपके त्योहार को खास बना सकता है। चेस्ट पर प्रिंटेड और नीचे प्लेन लुक के साथ ये अच्छा लग रहा है। स्लीव्स पर पैटर्न और प्रिंटेड दुपट्टा लुक में चार चांद लगा देंगे।

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बैंगनी अनारकली सूट लुक

बैंगनी रंग का अनारकली सूट भी आप कैरी कर सकती हैं। त्योहार पर कुछ हटके लुक चाहती हैं, तो इस तरह का पैटर्न चुनें। ट्रेंडी नेकलाइन, शॉर्ट स्लीव्स और फ्रॉक लुक खूबसूरती को और निखार देंगे। पैंट स्टाइल पैजामे और हल्के दुपट्टे के साथ पहनें।

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मिरर वर्क फ्लेयर रॉयल ब्लू सूट

रॉयल ब्लू कलर पसंद है, तो मिरर वर्क वाला फ्लेयर सूट आप ट्राई करें। घेरदार अनारकली सूट के साथ आप पैंट पैजामा और दुपट्टा स्टाइल करें। ये सूट लुक काफी सुंदर लगेगा।

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शिमरी अनारकली सूट

शिमरी ग्लिटर वाला अनारकली सूट भी आपके फेस्टिव लुक को खास बना देंगे। फुल स्लीव्स वाला ये अनारकली सूट देखने में अच्छा लग रहा है। हैवी ईयरिंग्स, हेयरस्टाइल और बिंदी के साथ अपना लुक कंप्लीट करें।

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