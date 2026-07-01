कोरियन फुटवियर की दिवानी हो रही लड़कियां, जींस से लेकर स्कर्ट तक हर ड्रेस पर जंचते हैं, देखें 7 डिजाइन

कोरियन फुटवियर डिजाइन

कोरियन स्किन केयर और कोरियन ड्रामा से ऊपर उठकर अब जेन जी गर्ल्स कोरियन ड्रेसेज और फुटवियर को भी पहनना शुरू कर चुकी हैं। अगर आप भी कोरियन फुटवियर एंड शूज पहनना पसंद करती हैं तो ये 7 तरह की डिजाइन जरूर सेव कर लें। इस डिजाइन के फुटवियर जींस, ड्रेसेज से लेकर स्कर्ट हर तरह की ड्रेस पर अट्रैक्टिव दिखते हैं। (इमेज साभार- Puntrest)