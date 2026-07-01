कोरियन फुटवियर की दिवानी हो रही लड़कियां, जींस से लेकर स्कर्ट तक हर ड्रेस पर जंचते हैं, देखें 7 डिजाइन

कोरियन स्किन केयर और कोरियन ड्रामा से ऊपर उठकर अब जेन जी गर्ल्स कोरियन ड्रेसेज और फुटवियर को भी पहनना शुरू कर चुकी हैं। अगर आप भी कोरियन फुटवियर एंड शूज पहनना पसंद करती हैं तो ये 7 तरह की डिजाइन जरूर सेव कर लें। इस डिजाइन के फुटवियर जींस, ड्रेसेज से लेकर स्कर्ट हर तरह की ड्रेस पर अट्रैक्टिव दिखते हैं। (इमेज साभार- Puntrest)
जेली शूज काफी ज्यादा ट्रेंड में हैं। चमकीले और कलरफुल लेदर से बने ये शूज काफी अट्रैक्टिव और फेमिनिन लुक क्रिएट करते हैं। इन्हें स्कर्ट, ड्रेस और जींस तीनों पर पहना जा सकता है। चेरी रेड कलर का ये शूज काफी खूबसूरत लुक देगा।
बैली की ये डिजाइन काफी अट्रैक्टिव है और आपके पूरे लुक को सॉफ्ट एंड फेमिनिन बनाएगी। व्हाइट और ट्रांसपैरेंट है तो कई कलर की ड्रेसेज के साथ फिट बैठेगी। वहीं डेनिम ब्लू एंड ब्लैक पर भी पूरी तरह सूट करेगी।
लाइट पिंक कलर के ये शूज वाइड टो डिजाइन के हैं जो पैरों को काफी आराम पहुंचाएंगे। व्हाइट सॉक्स के साथ पूरी तरह से कोरियन लुक देंगे।
हील में स्ट्रैपी फुटवियर नहीं बल्कि फ्रंट से शूज लुक वाले डिजाइन कोरियन फुटवियर में आते हैं। ये पैरों को आराम भी देते हैं और स्टाइल भी। शार्ट स्कर्ट और ड्रेसेज के साथ ये सैंडल गर्ल्स को काफी क्रेजी बना रहे हैं।
कंफर्टेबल होने के साथ ही इस डिजाइन के शूज सॉफ्ट लुक क्रिएट करते हैं और हर तरह के आउटफिट के साथ फिट बैठते हैं। अगर अभी तक इस डिजाइन की बैली नहीं खरीद है तो खरीद लें।
फ्रंट से शूज और डिजाइन में स्पोर्ट्स सैंडल जैसी डिजाइन के साथ बैक पर ओपन और प्लेटफार्म हील वाली ये फुटवियर काफी स्टाइलिश है और हटके लुक देगी।
क्लॉग्स पहनना पसंद है लेकिन वहीं बोरिंग डिजाइन नहीं चाहती तो कोरियन डिजाइन वाला ये क्लॉग्स खरीद लें। सिंपल ट्राउजर पर गॉर्जियस लुक क्रिएट करेगा।